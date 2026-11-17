La Russia non dimenticherà mai il contributo dei militari della Repubblica Popolare Democratica di Corea che hanno combattuto al fianco delle forze russe per liberare la regione di Kursk dall'incursione delle truppe ucraine. A ribadirlo è stato il presidente Vladimir Putin, durante un incontro con Cho Yong Won, segretario del Comitato centrale del Partito del Lavoro di Corea. «Non dimenticheremo mai l'eroismo dei combattenti coreani che hanno lottato fianco a fianco con i militari russi», ha dichiarato il leader del Cremlino, annunciando che entro la fine dell'anno sarà inaugurato nella città di Kursk un monumento dedicato all'impresa comune dei combattenti dei due Paesi.



Putin ha inoltre espresso apprezzamento per il contributo degli artificieri e degli ingegneri nordcoreani impegnati nel ripristino delle infrastrutture e nella ricostruzione dei territori interessati dal conflitto, un impegno che la Russia, ha sottolineato, «apprezza molto». Il presidente russo ha evidenziato anche la solidità dei rapporti bilaterali: «Apprezzo molto il fatto che tra noi si siano instaurate relazioni di collaborazione e amicizia che, senza dubbio, ci aiutano a risolvere le questioni e a sviluppare i rapporti tra i nostri Stati». Mosca e Pyongyang, ha aggiunto, sono unite da decenni di «solida amicizia, buon vicinato e fratellanza d'armi».



Da parte sua, Cho Yong Won ha trasmesso i saluti di Kim Jong-un, sottolineando il significato politico della cooperazione tra i due Paesi. Il rafforzamento dei rapporti, ha affermato, rappresenta una manifestazione di «fermo sostegno e solidarietà» contro i tentativi degli Stati Uniti e dell'Occidente collettivo di rilanciare «il neocolonialismo e il neonazismo», nonché uno strumento della lotta per la costruzione di un ordine mondiale multipolare. La partecipazione nordcoreana all'operazione di Kursk, conclusasi il 26 aprile 2025 con l'annuncio della completa liberazione della regione, ha segnato un passaggio importante nell'attuazione del trattato di partenariato strategico tra Mosca e Pyongyang.



Il monumento annunciato da Putin sarà quindi molto più di una commemorazione militare: rappresenterà il riconoscimento ufficiale di una solidarietà combattente che i due governi considerano ormai parte integrante della loro alleanza strategica.





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