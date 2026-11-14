di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico





14 novembre. Scrive Politico che rappresentanti di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia, cioè i cosiddetti “E5 volenterosi”, oltre che i vertici di Commissione europea e Consiglio UE, prenderanno parte ai futuri negoziati di pace sull’Ucraina. Di fatto, il 13 novembre, a Dublino, al vertice dei leader UE, è stato deciso che i rappresentati verranno scelti solo a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Preciso il commento del consigliere presidenziale russo Jurij Ušakov, secondo il quale i paesi europei cercano di partecipare al processo negoziale, ma devono prima decidere cosa vogliano: la guerra o la pace; per ora, ha detto, tutte le loro azioni concrete dimostrano solo la volontà di protrarre il conflitto.

Ancor più tagliente Elena Karaeva: l’Europa ha sbagliato i calcoli, scrive su RIA Novosti; ha investito miliardi nell’Ucraina, solo per ritrovarsi un inferno in casa, nella UE e ha anche perso contro la Russia tutto ciò che si può perdere in termini di geopolitica: dal punto di vista militare, economico e politico; la questione del «crollo della UE non è più un’opzione, né un’ipotesi, né una probabilità. Il “Drang nach Osten”, l’offensiva contro la Russia, i tentativi di limitarla e di sconfiggerla, per l'Europa finiscono sempre allo stesso modo... ancora una volta, con il crollo dell’Europa».

Che Bruxelles e le cancellerie europee continuino a lavorare non per la pace, lo ha spiattellato lo stesso nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij che, proprio durante i negoziati a Abu Dhabi, secondo quanto riporta l'ex premier ucraino Nikolaj Azarov, ha chiesto che l’Occidente garantisca a Kiev 10 anni di finanziamenti per mantenere un esercito di 800.000 uomini.

Insomma, l’Europa non vuole la pace, scrive anche Zakhar Vinogradov su Ukraina.ru: UE e NATO non possono essere parti del processo negoziale, non tanto perché non siano in grado di elaborare condizioni accettabili e garanzie di sicurezza postbellica in Europa, quanto perché, nella loro maggioranza, non sono a favore della pace, ma del proseguimento della guerra. Significativo il fatto che proprio il 10 novembre, il primo giorno dei colloqui, il Consiglio europeo abbia deciso la presenza di una missione militare europea direttamente sul territorio ucraino: una decisione nella logica di Boris-Macbeth-Johnson nel 2022: «Combattete e basta». La risposta di Moskva non poteva essere altra: quella missione diventerà un obiettivo legittimo per le forze russe; dal punto di vista politico, la decisione europea mirava a far fallire i negoziati a Abu Dhabi dd è proprio quello che è successo. D'altra parte la junta nazigolpista è d’accordo con la volontà UE di continuare la guerra: un accordo di pace, scrive Vinogradov, significherebbe la fine del regime ucraino, dato che i fondi, le risorse e il sostegno politico che UE e NATO garantiscono a Kiev durano esattamente finché l’Ucraina è in guerra.

Così: “Decidetevi”, tuona giustamente Tat'jana Stojanovic all'indirizzo della UE, ancora su Ukraina.ru. Se durante l'incontro al Cremlino, “il genero” (Kushner) ha dichiarato che Washington ha avviato un dialogo con i rappresentanti europei sull’architettura di sicurezza del continente e la Casa Bianca rileva il desiderio degli europei di vedere la fine del conflitto ucraino, Vladimir Putin gli ha risposto che «Ci farebbe molto piacere che voi, signori, e l’amministrazione americana nel suo complesso, collaboraste con i vostri consiglieri europei per chiarire una volta per tutte cosa vogliano: la pace o la guerra». La futura architettura della sicurezza europea assume un ruolo di primo piano, ma, dice in sostanza Putin, il punto fondamentale è che siano gli stessi europei a decidere se davvero vogliano una pace duratura nel continente. Prendiamo ad esempio la Germania, osserva il politologo Vitalij Volkov: in Germania, l’opinione pubblica, che sta assumendo un atteggiamento negativo nei confronti del potere, è molto sensibile al fatto che gli europei siano stati lasciati un po’ da parte. I tedeschi, dice Volkov, attribuiscono la responsabilità ai politici e in primo luogo a Friedrich Merz. Questo da un lato. Dall'altro, vari indicatori dimostrano come l’élite tedesca non sia affatto disposta ad avviare un vero e proprio processo negoziale, in cui si tenga conto delle proposte russe. Ecco solo alcuni aspetti, dice Volkov: «il primo è la nomina, alla carica di ispettore generale del Bundeswehr, non solo di un falco, ma di un superfalco come Christian Freuding, che da tempo viene definito “il generale ucraino del Bundeswehr”». Tanto per ricordare, Freuding è lo stesso che già più di un anno fa dichiarava che si debbano mettere allo studio azioni d'attacco contro la Russia, dato che Mosca è in grado di accrescere il proprio potenziale di attacco aereo, in particolare con l'impiego di droni, a tal punto che contrastarlo a livello di difesa aerea sarebbe «troppo costoso ed è necessario predisporre contromisure radicali».

E, a proposito dell'incontro di Vladimir Putin con Steve Witkoff e Jared Kushner, su RIA Novosti Viktorija Nikiforova osserva che nelle due ore dei colloqui si è discusso, in sostanza, del destino dell'intero pianeta. Il punto fondamentale dell’incontro è quello specificato da Putin: «Per noi esiste una sola linea di demarcazione... È il confine di Stato. In tal modo sarà chiaro: da questa parte ci siete voi, e da questa parte ci siamo noi». Questo ha messo fine a tutti i tentativi di far passare l’idea di una sospensione delle ostilità lungo la linea di contatto, sollecitata dagli europei a favore di Kiev solo per rimettere in sesto l’esercito ucraino.

Putin ha ribadito l'impegno per una pace duratura in Ucraina, sottolineando però l’incoerenza della politica europea in materia: gli europei affermano di volere la pace, ma poi dichiarano che invieranno le proprie truppe sul territorio ucraino subito dopo il cessate il fuoco e dato che quelle truppe saranno per Moskva un obiettivo legittimo, significa che la guerra riprenderà. In realtà, afferma Nikiforova, Moskva ritiene che mentre Trump pare sinceramente orientato alla pace, gli europei si stiano invece preparando alla guerra.

Riguardo alla definizione di un’architettura di sicurezza collettiva europea, la Russia aveva formulato proprie proposte già nel 2021, anche se erano state ignorate; il Ministero degli esteri le ribadisce ora, proponendo agli europei varie opzioni. Così, lo scorso 11 novembre, quando si sono concluse le trattative a Abu Dhabi, il direttore del dipartimento di pianificazione del Ministero esteri russo, Aleksej Drobinin, al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva a Moskva, ha presentato una serie di idee, tra cui un’alleanza difensiva collettiva o la stipula di accordi bilaterali di mutua assistenza, simili a quelli che la Russia ha attualmente con la Corea del Nord e la Bielorussia; accordi politici per non fornire aiuto ai reciproci avversari in caso di aggressione, analogamente al patto stipulato da Moskva con l’Iran; patti bilaterali di non aggressione. Accordi di questo tipo, ha detto Drobinin, potrebbero essere stipulati, in particolare, con «singoli paesi della NATO, i quali riceverebbero poi, ad esempio, ulteriori garanzie individuali di sicurezza da parte russa». Già a fine 2025, Serghej Lavrov aveva espresso la disponibilità russa a sancire giuridicamente un accordo di non aggressione reciproca con i paesi europei nell’ambito di intese collettive reciproche.

Operativamente, secondo Bild, la Russia, come proposta per un nuovo sistema di sicurezza europeo, chiede l’uscita della Finlandia dalla NATO e la rinuncia allo schieramento di basi NATO nei Paesi baltici. Moskva chiede che all’Ucraina venga riconosciuto lo status di paese non allineato e che Kiev rinunci ad aderire alla NATO, pur ammettendo la possibilità di un’adesione alla UE; propone di smilitarizzare i porti di Odessa e Nikolaev, affinché non si possa utilizzarli come basi navali. Altri punti riguardano la trasformazione della Moldavia in repubblica federale, con Gagauzia e Pridnestrove. In cambio, la Russia sembra proporre il ritiro delle armi nucleari dalla Bielorussia e la rinuncia a dispiegarvi missili a medio raggio.

A dicembre 2021, Moskva aveva trasmesso a USA e NATO le bozze di due documenti sulle garanzie di sicurezza, con cui chiedeva di sancire giuridicamente la rinuncia a un’ulteriore espansione della NATO, la fine delle attività militari dell’alleanza in territorio ucraino e in altre regioni dello spazio post-sovietico, la limitazione del dispiegamento di armamenti ai confini russi, tornando alla configurazione delle forze NATO del 1997. Ora, dopo l'incontro di Putin con Witkoff e Kushner, Jurij Ušakov ha dichiarato che la Russia intende integrare le richieste avanzate nel 2021 con nuove condizioni che tengano conto dell’esperienza maturata nel confronto con l’Occidente.

Quanto all'Europa, è ancora Elena Karaeva a dire che è giunto il momento, per la UE, di pagare il conto. Tutto ciò che l’Europa aveva in serbo per la Russia, scrive Karaeva, dall’isolamento internazionale, al crollo dell’economia, al tracollo finanziario, alle rivolte nelle città, al caos nei rapporti interetnici, ai saccheggi a causa della fame e alla crisi politica sistemica, l’ha subito essa stessa. L’economia UE, con lo tsunami di fallimenti, deindustrializzazione, crisi del debito e rischio di crollo dell’euro, è ormai in rovina: crisi sociale, quando gli europei non hanno soldi per pagare le spese; crisi di potere, con nessuno dei governi UE in grado di controllare la situazione delle proteste sociali. Nella sua forma attuale, la UE non va più bene a nessuno, tranne che ai globalisti. Non essendo riuscita a gestire la situazione in Russia, l’Europa ha deciso di prendersela con l’Ucraina e ha portato Kiev a un livello di vita, uno stile e uno standard tali da far pensare al Medioevo come a un’epoca progressista: la rete fognaria non funziona, l’elettricità non esiste, l’acqua corrente è assente; non c’è alcuna produzione né industria. Gli oltre duecento miliardi di euro, stanziati principalmente per finanziare la guerra di subappalto contro la Russia, sono stati sottratti e Kiev è in rovina, proprio come l’economia europea.

Questo quadro dell’annientamento del progetto “Ucraina” per mano dei predatori europei, conclude Karaeva, ricorda ciò che proprio quegli stessi predatori europei fecero all’Ucraina durante la Grande Guerra Patriottica: uccisero quasi dieci milioni di persone, distrussero decine di migliaia di imprese industriali, bruciarono centinaia di città e villaggi e saccheggiarono praticamente tutto il bestiame. «Uccidevano tutti, senza distinzione; e anche allora trovarono dei subappaltatori per sterminare gli innocenti. E sì, è opportuno ricordare anche Babi Jar, simbolo dell’odio e della xenofobia europei... L’Europa, dopo aver perso contro di noi in quel confronto di 81 anni fa, ha deciso di recuperare il terreno perduto. E ha aizzato contro di noi, per la seconda volta, gli ucraini, ingannati fino a perdere il senno».