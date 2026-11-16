Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino

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Premessa: Siamo a Sondrio in Valtellina dove i milioni spesi per le Olimpiadi Milano-Cortina non hanno prodotto miglioramenti apprezzabili lungo la rete stradale e tantomeno su quella ferroviaria (come ben sanno studenti e pendolari). Una terra in cui amministratori locali e regionali perseguono una politica che, inesorabile come un caterpillar, favorisce le esigenze di sponsor e privati senza riguardo alle ricadute ordinarie sul territorio. Non c’è da stupirsi allora se parimenti a quel che accade a livello nazionale sull’altare della straordinarietà dell’evento si smarriscano vecchie decenze.

In questo quadro, poco o nulla legati ai simboli come siamo ma con una certa fissa per coerenza e sostanza, segnaliamo l’infausto (ma ahi noi! scontato destino) di quello che sin dagli anni di scuola eravamo stati educati ad identificare come l’eroe per antonomasia e simbolo dell’unità nazionale. Si tratti di congiura, neoborbonica o di stampo leghista alla Bossi-maniera, fatto sta che a Giuseppe Garibaldi, è toccato il ruolo di soprammobile vintage in occasione dell’edizione 2026 del Valtellina Wine Trail.

Intendiamoci, noi non abbiamo nulla contro le innumerevoli Wine Trail (corse del vino) disseminate lungo la penisola (tutte immancabilmente descritte come originali ed esclusive), niente contro lo sport diffuso e men che mai contro il vino, ma vedere “l’Eroe dei due Mondi” circondato da bottiglie e salami, ridotto a testimonial delle eccellenze eno-gastronomiche locali ci ha destato profonda malinconia, sentimento a quanto pare agli antipodi rispetto a quelli provati dalla giunta destrorsa e dai media locali per l’occasione. E sì che quando si ipotizzò una diversa collocazione del monumento all’interno dell’omonima piazza l’ipotesi venne scartata a furor di consiglio comunale perché certi simboli sono sacri e non si toccano.

Ma vent’anni passano in fretta e oggi sono tutti esultanti per le stra-vantate iniziative collaterali di inclusione e solidarietà. Iniziative che a conti fatti rappresentano piume sul cappello di una città che si ostina ad andare senza scarpe, essendo una delle poche del centro-nord senza ciclabili fisicamente separate e (quanto al decantato interesse per le categorie giovanili) con un campo CONI (pista di atletica) che versa in incredibile stato di degrado e abbandono.

Ad ogni modo, le immagini sono sicuramente più eloquente delle parole, a riprova di come, tra effetti globali e suggestioni glocali, l’effetto rana bollita (di cui al celebre apologo di Chomsky) sia ormai la costante invalsa tanto dei drammi che delle farse quotidiane.

Alessandro Mariani

Laurea magistrale in Scienza politiche e a seguire in Giurisprudenza. Con attività avventurose cerco di contrastare il fattore tempo e mantenere un livello stabile di endorfine che mi consenta di coltivare a tempo perso velleità saggistiche e letterarie. A tempo pieno gestisco l'eredità di una prole ormai oltre frontiera di cui alla foto.