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Sofia non intende più fornire a Kiev armi provenienti dai propri arsenali, ha dichiarato il primo ministro bulgaro Rumen Radev tramite i propri canali social.

"La posizione del governo bulgaro è che armi e munizioni provenienti dagli arsenali dell'esercito bulgaro non saranno più fornite all'Ucraina", ha scritto Radev.

Il premier ha sottolineato che la Bulgaria non intende ostacolare la decisione degli Stati membri dell'UE di fornire aiuti a Kiev, ma non è in grado di sostenere ulteriori impegni finanziari.



Radev ha aggiunto che la Bulgaria rimarrà inoltre estranea alle esercitazioni militari organizzate dalla "Coalizione dei volenterosi", poiché tali missioni informali "minano l'unità dell'UE e della NATO".

In precedenza, Radev aveva affermato che la Bulgaria non è in grado di stanziare fondi per prestiti all'Ucraina. "La Bulgaria non ha mai smesso di sostenere l'Ucraina. Offriamo assistenza gratuita a migliaia di famiglie ucraine, forniamo energia elettrica e contribuiamo alla riparazione del sistema energetico e delle infrastrutture ferroviarie. Attualmente registriamo un deficit eccessivo e ci viene chiesto di rientrare nel limite del 3%; pertanto, non disponiamo di risorse aggiuntive", ha dichiarato il primo ministro.

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