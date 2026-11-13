Perché BlackRock, Vanguard e State Street hanno deciso di far crollare Nvidia

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di Alessandro Volpi

Il capro espiatorio. Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato di Nvidia. La sua società ha perso in pochissimo tempi 1900 miliardi di dollari, due volte il valore della Borsa di Milano.

Con la caduta verticale di Nvidia è partita l'esplosione della bolla che deve essere fermata perché travolgerebbe migliaia di risparmiatori in possesso di prodotti finanziari in cui sono contenuti i suoi titoli.

Ma Nvidia è anche il cuore del sistema dell'Intelligenza Artificiale; da Nvidia dipende l'andamento di Microsoft come di Anthropic.

Allora bisogna dare un segnale vero e i grandi gestori, BlackRock, Vanguard e State Street, hanno deciso che bisogna liquidare Huang.

Naturalmente il pretesto perfetto è l'amante-spia cinese: il crollo di Nvidia non è sistemico ma dipende dalla passione del suo amministratore delegato, troppo sensibile al fascino femminile.

In tal modo si ottengono due effetti: si possono introdurre limitazioni a livello internazionale contro i "cattivi" cinesi e si può indebolire il presidente Trump di cui Huang era un grande sostenitore.

Il capitalismo finanziario vuole evitare il proprio crollo rispolverando i vecchi cliché.

Ho l'impressione che questo non basterà e per gli amanti liberali dei fondi pensione privati non è una bella notizia