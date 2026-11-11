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"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

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"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

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di Agata Iacono


Facciamo un po' di chiarezza sul "caso" del testo scolastistico di storia al centro delle polemiche di questi giorni.

Con i tagli al personale docente, gli incentivi alle scuole private, gli istituti scolastici evacuati da nord a sud per email di minaccia bomba, le migliaia licei e università occupate, gli studenti in piazza, un dubbio sorge spontaneo: non sarà l'ennesima mediocre tattica di distrazione di massa, funzionale a tutto l'arco parlamentare, per non affrontare mai i problemi reali?

Dai media si potrebbe facilmente dedurre che il libro "Trame del tempo", edito da Laterza per gli istituti superiori, sia stato adottato adesso, con grande sorpresa degli addetti del settore. Ma non è così: il libro di testo è già stato al centro di una polemica un anno e mezzo fa, proprio per gli stessi passaggi che riguardano un giudizio sul governo Meloni.

Se ne sta parlando oggi esclusivamente perché improvvisamente un deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, ha verificato che il libro non è stato mai ritirato e Fdi ha presentato un'interrogazione parlamentare in merito.

Dal canto suo, il minculpop, nella persona del ministro Valditara, minacciando perché il libro fosse censurato, ha plasticamente dimostrato che il giudizio di "fascismo", dato al suo governo, non è poi così antiscientifico...

Quali sono i passaggi incriminati?

Nel paragrafo incriminato si legge che il governo Meloni, «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo», è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista - come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”». Prosegue evidenziando che l’esecutivo si «distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione».

E così ancora una volta ci dettano la falsa agenda su cui concentrare dibattito e social...

Veramente si vuole affrontare la didattica sull'insegnamento della storia a scuola?

Ritengo, fuori dal coro, enormemente sbagliato (e pericoloso) offrire allo studente qualsiasi giudizio storico precotto e vomitato a seconda del contesto situazionale geopolitico, perché sarà sempre ed inevitabilmente funzionale ad una specifica narrazione.

Occorre, secondo la mia esperienza, offrire piuttosto l'acquisizione di un ventaglio di metodologia di analisi critica e modalità interpretativa, inscindibili dallo studio comparato dell'economia, della filosofia, della letteratura, dell'antropologia culturale di ogni contesto storico.

La consapevolezza che ogni metodologia di lettura è relativa forma il vero bagaglio culturale.

Parlare ad esempio di Philippe Ariès come metodo alternativo, o di Max Weber per spiegare il protestantesimo, aiutano a considerare strumenti di valutazione antropologicamente solidi.

Certo, occorrerebbero docenti liberi, non legati al programmino da portare agli esami...

Agata Iacono

Agata Iacono

Sociologa e antropologa

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