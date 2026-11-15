«Testardo» e «ingrato»: così Biden descrive Zelensky nel suo nuovo libro
L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden descrive il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, come "testardo" e "ingrato" nel suo libro di memorie, 'Promise Me, America'; un'opera che ripercorre i suoi quattro anni alla Casa Bianca e la cui uscita è prevista per martedì prossimo.
Nel libro si osserva che, sebbene Biden ritenesse che il passato di Zelensky come attore avesse rappresentato un'«eccellente palestra» per un leader in tempo di guerra, il presidente ucraino era solito mostrarsi «scontroso» e «testardo» nelle conversazioni private, rivelandosi meno riconoscente di quanto il politico democratico si aspettasse.