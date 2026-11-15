Trump nel mirino dell'Iran? L'allarme del Mossad alla CIA

Secondo il quotidiano israeliano Israel Hayom, il Mossad avrebbe trasmesso alla CIA informazioni secondo cui l'Iran starebbe pianificando attacchi con droni contro Donald Trump e alcuni alti funzionari della sua amministrazione. Le segnalazioni avrebbero spinto Washington a rafforzare le misure di sicurezza, limitare le apparizioni pubbliche del presidente e trasferire alcuni dirigenti in luoghi protetti.



Le informazioni dell'intelligence israeliana sarebbero inoltre tra i fattori che hanno contribuito a irrigidire la posizione di Trump nei negoziati con Teheran, riducendo le possibilità di un accordo. Intanto, il direttore del Mossad, Roman Gofman, si è recato a Washington per discutere con l'amministrazione statunitense gli sviluppi del conflitto. La visita sarebbe avvenuta mentre Netanyahu premeva su Trump per riprendere le operazioni militari contro l'Iran.

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