60 miliardi buttati (o peggio)

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di Giorgio Cremaschi

Apprendiamo ora dai giornali che i governi di Italia e Germania stanno discutendo sul nuovo areo da guerra chiamato per ora con la sigla “GCAP”. Un super computer con le ali guidato dall’intelligenza artificiale che ha un solo possibile uso: una guerra mondiale contro la Russia e la Cina.



Gran Bretagna, Giappone, Italia stanno progettando e costruiranno assieme questa super arma, la Germania vorrebbe partecipare, ma pare che il governo Meloni e i vertici militari non vogliano, anche se le indiscrezioni di stampa vengono smentite.



Solo la progettazione di questo aereo da guerra costerà 18 miliardi, invece dei 6 inizialmente previsti, poi bisognerà acquistarlo farlo funzionare e proteggere.



Per ora il costo di ognuno di questi apparecchi è considerato incalcolabile. Però è certo che sarà superiore a qualsiasi preventivo, come è successo per i famigerati F35. Aerei che hanno la caratteristica“difensiva” di portare e sganciare bombe atomiche.



Quando i vari governi italiani, compresi quelli di centrosinistra, decisero l’acquisto di 90 di questi aerei, il costo preventivato era di 13 miliardi. Ora siamo già a 21 miliardi.



Quindi non è difficile preventivare che i GCAP costeranno almeno quanto gli F35.



Insomma siamo già a 60 miliardi che verranno spesi per aerei che se va bene saranno completamente inutili, se va male serviranno a distruggere il mondo.



Questa è la follia del riarmo: o i soldi sono buttati via, o è peggio.