La verità sulle "mail bomba" alle scuole e la figuraccia del governo

di Agata Iacono

Perché solo le scuole pubbliche del Trentino Alto Adige e quelle della Val d'Aosta non hanno ricevuto alcuna mail bomba? Nulla hanno ricevuto anche le scuole private.



Partendo da questo dato oggettivo è possibile ipotizzare che l'elemento "debole" della catena sia proprio il primo anello, cioè il dominio ministeriale.



Le scuole di queste regioni, infatti, utilizzano indirizzi e-mail con un dominio provinciale, anziché quello ministeriale.

Questo significa che il sistema informatico utilizzato per inviare le minacce non ha incluso le scuole del trentino e del valdostano semplicemente perché il loro indirizzo di posta elettronica non compare nell'elenco delle email fornito dal MIM.



L'autore o gli autori mittenti delle email hanno quindi utilizzato gli indirizzi scolastici collegati al sistema ministeriale.

E non si tratta assolutamente di un'operazione di hackeraggio che comporta chissà quali capacità.



Non ci vuole certo un genio hacker per acquisire le email fornite in chiaro dal minculpop Valditara e attivare una sorta di mailbombimg, bypassando facilmente i deboli filtri che riconoscono lo spam.



Quindi, la falla dov'è?



E tutti i soldi (e i nostri dati) che abbiamo dato all'entità sionista per gli "scudi" di cybersicurezza, dove sono andati a finire?



Perché anche questa è cybersicurezza. I soli tetti alle scuole sponsorizzati dal governo riguardano il numero di studenti stranieri. Per il resto, i tetti materiali e virtuali crollano a pezzi.



Intanto ieri 12 novembre si è riunito Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica che ha cercato di mettere una pezza ai falsi allarmi nelle scuole e negli aeroporti.

Una pezza peggio del buco.



Si legge nella nota del sito ministeriale:

"Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministri interessati, ha indicato, come nei protocolli già operativi presso altre Amministrazioni, con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme, che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici.

Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio.

Pertanto, le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento ed informazione utile per le necessarie valutazioni."



Fonte:

Mail massive alle scuole - Mail massive alle scuole - MIM https://share.google/ RgKeHvSWIk8xl9trD



Domanda: chi decide cosa e in base a quali criteri di "valutazione oggettiva"?



Praticamente si afferma chiaramente che trattasi di falsi allarmi e di non evacuare, a meno che "non si disponga di elementi concreti".



Al governo sanno benissimo che è facilissimo mandare email con indirizzi tipo Taiwan a tutti gli indirizzi di posta elettronica in chiaro.

Perché non ne hanno approfittato questa volta per alimentare la strategia della tensione e stanno minimizzando?

Probabilmente perché questo invio massivo di email ha suscitato più ilarità che terrore.

Dalla guerra ibrida di Tajani si è passati ad incolpare l'Iran per poi concentrarsi sui russi, che sarebbero tanto deficienti e buontemponi da firmarsi Andropov (che significa uomo) con provenienza da un immaginaria terra di uomini che odiano le donne...



Secondo me la strategia della tensione non c'entra nulla, in questo caso, e non sanno seriamente che pesci prendere.



Questi fantomatici abitanti di "misogistan" non sono hacker, quantomeno quelli italiani.



Sono emuli?



E minimizzare è comunque funzionale a distrarre dalle responsabilità ministeriali.



Costringono i docenti a fare corsi di aggiornamento sulla digitalizzazione e sull'intelligenza artificiale, ma loro non sono neppure in grado di utilizzare semplici strumenti interconnessi di anti spam....



Giustamente oggi, dopo il comunicato ministeriale, i dirigenti scolastici si chiedono come possono valutare da soli se la mail ricevuta è da considerarsi spam?



Telefonando ai colleghi?



Che si attivino i ministeri dell'istruzione, dell'interno, dei trasporti, per correre (sempre troppo tardi) ai ripari, invece di partorire via etere inutili consigli della nonna.

Agata Iacono Sociologa e antropologa