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L'agenzia di stampa britannica Reuters ha riferito che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è costata finora ad aziende e operatori economici di tutto il mondo almeno 25 miliardi di dollari e, secondo l'analisi dell'agenzia, questa cifra continua ad aumentare.

Secondo uno studio condotto dalla Brown University, gli americani hanno pagato complessivamente più di 40 miliardi di dollari in sovrapprezzi sulla benzina a causa degli aumenti di prezzo derivanti dalle operazioni contro l'Iran.

Anche l'American Automobile Association ha segnalato un aumento dei prezzi della benzina nel Paese, che hanno raggiunto una media di 4,50 dollari al gallone.

Nonostante gli sforzi del governo degli Stati Uniti per ridurre i prezzi del carburante, il costo della benzina continua ad aumentare.

Dal 2022 non si registrava una media nazionale superiore a quattro dollari al gallone.

California, Hawaii e Washington restano gli stati in cui il prezzo medio di un gallone di benzina normale ha superato i cinque dollari. Dall'inizio di marzo, i prezzi della benzina sono aumentati di oltre un dollaro al gallone in 30 stati degli Stati Uniti.

La stupida guerra che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato contro l'Iran ha provocato un'ampia ondata di disapprovazione tra gli americani.

Analogamente, i senatori democratici statunitensi, criticando la guerra degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran, hanno attribuito a Donald Trump la responsabilità dell'aumento dei prezzi del carburante e del costo della vita negli Stati Uniti, descrivendo questo conflitto come una guerra costosa.

Questa guerra ha anche causato un forte aumento del prezzo dei fertilizzanti agricoli all'inizio della stagione di semina primaverile negli Stati Uniti, mettendo gli agricoltori americani sotto una notevole pressione economica.

Il Financial Times , in un suo articolo, ha previsto che la crisi nel mercato statunitense dei fertilizzanti chimici continuerà anche se lo Stretto di Hormuz verrà riaperto e che questo mercato vitale non tornerà rapidamente alla normalità.

L'Iran ha chiuso lo stretto sia ai suoi nemici che ai suoi alleati in seguito all'aggressione non provocata da parte di Stati Uniti e Israele. Le autorità iraniane hanno iniziato ad attuare controlli molto più severi il mese scorso, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un blocco navale contro navi e porti iraniani.

Teheran sostiene che tali misure violino i termini di un cessate il fuoco mediato dal Pakistan, entrato in vigore l'8 aprile e successivamente prorogato unilateralmente da Washington.

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