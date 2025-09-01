Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Lavoro e Lotte sociali
  • EUROPA

Dazi al 15%. La Ue canta vittoria ma a stravincere è solo Trump

519
Dazi al 15%. La Ue canta vittoria ma a stravincere è solo Trump

 

di Federico Giusti e Emiliano Gentili

La dichiarazione congiunta tra Ue e Usa sui dazi merita di essere letta e ponderata con grande attenzione perché di equilibrato questa nota ha ben poco rispondendo ai rapporti di forza oggi esistenti.

Dichiarazione congiunta su un quadro tra gli Stati Uniti e l'Unione europea relativo ad un accordo sugli scambi reciproci, equi ed equilibrati - Commissione europea

Partiamo con il dire che l’aliquota tariffaria massima globale si attesta al 15 per cento per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue, se pensiamo agli attuali dazi alle automobili (al 27%) i risultati raggiunti possono ritenersi soddisfacenti ma una corretta analisi delle fonti ci fa arrivare a ben altre conclusioni

Ad esempio, la riduzione dei dazi sulle esportazioni di macchine negli Usa verrà accompagnata dalla riduzione delle tariffe comunitarie sui prodotti statunitensi, dalla rinuncia di tassare le big tech, le grandi multinazionali del commercio con sede negli Usa potranno quindi dormire sonni tranquilli e accumulare ricchezze crescenti senza dare nulla in cambio.

E alcuni commenti di papaveri Ue confermano la vittoria di Trump, ad esempio si ammette che il vecchio continente doveva cedere alle pressioni Usa non potendosi permettere una guerra commerciale con tariffe stellari e poi Cinque milioni di lavori in Ue sarebbero stati a rischio.

In estrema sintesi parlano di una intesa che restituisce certezze per l’economia dei paesi Ue, per le nostre imprese, una intesa positiva e vantaggiosa come l’ha definita la von der Leyen, “Questo accordo commerciale tra l’Ue e gli Stati Uniti è vantaggioso per i nostri cittadini e le nostre imprese e rafforza le relazioni transatlantiche “.

Dazi, arriva la "dichiarazione congiunta" Ue-Usa, tutto pronto per il nuovo regime - Eunews

Vittoria della Ue frutto di una paziente mediazione o la verità è invece ben altra?

Innanzitutto, pesa sui paesi Ue l’aumento della spesa militare fino al 5% del Pil, l’acquisto di gas dagli Usa a costi decisamente maggiori, la accettazione di condizioni capestro per il vecchio continente come l'obbligo di investimenti pari a 600 miliardi di dollari da realizzare negli Usa e l'impegno ad acquistare forniture energetiche americane per 750 miliardi. 

Potremmo poi aggiungere ulteriori considerazioni sulle politiche fiscali e finanziarie degli Usa ma atteniamoci all’accordo sui dazi provando a confutare la vulgata ufficiale e smontare l’insano ottimismo attorno a questo accordo che a nostro avviso permette agli Usa di avere risorse economiche per ripianare il deficit statale e tiene sotto ricatto il debole alleato del vecchio continente.

Forse il risultato migliore per la Ue è l’impegno degli Stati Uniti a garantire che le esportazioni di prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname restino entro il 15 % ma il presunto vantaggio viene ampiamente superato dai favori accordati al settore digitale Usa e dall’impegno di accrescere in modo esponenziale gli appalti di attrezzature militari e di difesa dagli Stati Uniti.

Nel testo ufficiale dell’accordo non si parla degli investimenti Ue negli Usa che tuttavia ammonteranno ad almeno 600 i miliardi di dollari entro il 2029. I liberi investimenti europei negli Usa sono in realtà mere imposizioni dentro un accordo che tutela gli interessi della macchina da guerra statunitense e costringe la Ue ad investire nei mercati di Oltre Oceano facendo mancare risorse ai propri paesi.

Cantar vittoria davanti a un accordo del genere è pura follia, eppure a sentire il Governo Meloni risultato migliore non sarebbe stato desiderabile. Eppure, non c’è traccia delle esenzioni per le esportazioni europee (e in buona parte italiane) di prodotti industriali, dei prodotti agricoli mentre gli americani pretendono azzeramenti e sensibili riduzioni dei dazi per gli stessi settori. Nei prossimi mesi toccheremo con mano le conseguenze di questo accordo, l’economia tedesca (nel settore automotive) e quella italiana (in agricoltura) si espongono a gravi rischi e danni significativi.

 E in attesa della ratifica dell’accordo da parte della Eurocamera sarebbe forse più corretto parlare di sconfitta delle esportazioni europee e di danni per la nostra economia, eppure domina un insano ottimismo che spinge ad esempio la Francia ad asserire che a breve partiranno nuove trattative per conquistare migliori e ulteriori esenzioni su vini e liquori. Alla evidenza dei fatti il debole competitor Europeo preferisce cullarsi con la illusione di avere fermato le esorbitanti richieste Usa, la realtà racconta un’altra storia, è evidente la debacle politica e commerciale del vecchio continente e la sua completa resa ai disegni guerrafondai statunitensi.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Lavoro e Lotte sociali

Italia, presto il welfare resterà senza risorse economiche

Italia, presto il welfare resterà senza risorse economiche

02 Agosto 2025 08:00
Dazi: chi ci guadagna dall’accordo che non c’è?

Dazi: chi ci guadagna dall’accordo che non c’è?

01 Agosto 2025 08:00
La riconversione dell’industria civile a scopo militare è già una realtà

La riconversione dell’industria civile a scopo militare è già una realtà

31 Luglio 2025 08:00
Dazi, la miopia della destra sovranista e la subalternità ai voleri Usa

Dazi, la miopia della destra sovranista e la subalternità ai voleri Usa

30 Luglio 2025 08:00
Il welfare perde i pezzi

Il welfare perde i pezzi

29 Luglio 2025 08:00
Italia paese arretrato e in crescente affanno, l'impietosa fotografia dell’Ocse

Italia paese arretrato e in crescente affanno, l'impietosa fotografia dell’Ocse

28 Luglio 2025 08:00
Funzioni locali, un contratto a perdere

Funzioni locali, un contratto a perdere

27 Luglio 2025 08:00
Parlateci della erosione del potere di acquisto di salari e pensioni

Parlateci della erosione del potere di acquisto di salari e pensioni

26 Luglio 2025 08:00
MEDITERRANEO

Daniele Luttazzi - Soldatesse israeliane in pose provocanti: È sexwashing, bellezza

23461
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - La Grande Bufala contro il Venezuela: la geopolitica del petrolio travestita da lotta alla droga

22032
EUROPA

Daniele Luttazzi - I post di Scalfarotto, la lobby di Elnet e i commenti sui social

16262
ASIA

Alberto Bradanini - Le menzogne fabbricate dalla CIA sono come i rotoli di carta igienica

12774
EUROPA

La dialettica del servo Draghi

12012
NORD-AMERICA

Nord stream. Gli Usa a nudo alle Nazioni Unite

11781

Federico Rampini e "il resto del mondo"

11276
EUROPA

La (sospetta) tempistica della traccia ucraina nel sabotaggio ai North stream 1 e 2

10403
RUSSIA

Putin al vertice SCO rivela le 2 principali cause della guerra in Ucraina

Nord Stream. Sahra Wagenknecht chiede che Zelensky venga audito al Bundestang

Documenti trapelati rivelano le promesse di Clinton a Putin sulla NATO

RUSSIA

Vertice Putin-Zelensky? La risposta di Lavrov

RUSSIA

Medvedev: l'Ucraina recluta "sicari dei cartelli messicani e colombiani"

EUROPA

Lukashenko: "Trump ha ragione a mettere in ginocchio l'Europa"

CINA

La Cina è "sconvolta e delusa" dalle sanzioni USA all'Autorità Nazionale Palestinese

MEDITERRANEO

Hamas: il viaggio di Witkoff a Gaza uno "spettacolo di propaganda"

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
La Gaza di Blair di Loretta Napoleoni La Gaza di Blair

La Gaza di Blair

  • 29 Agosto 2025 11:00
Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali di Giuseppe Masala Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali

Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali

  • 16 Agosto 2025 13:00
"Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza di Michelangelo Severgnini "Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza

"Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza

  • 29 Agosto 2025 11:00
"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente "Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

  • 10 Luglio 2025 15:07
I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou   Una finestra aperta I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

  • 19 Agosto 2025 11:00
La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

  • 22 Agosto 2025 11:00
Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

  • 20 Luglio 2025 19:00
"Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza di Francesco Santoianni "Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza

"Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza

  • 16 Agosto 2025 18:00
Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana di Raffaella Milandri Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

  • 09 Agosto 2025 14:26
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
Federico Rampini e "il resto del mondo" di Paolo Desogus Federico Rampini e "il resto del mondo"

Federico Rampini e "il resto del mondo"

  • 31 Agosto 2025 17:00
Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana di Geraldina Colotti Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana

Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana

  • 31 Agosto 2025 16:00
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
"Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole? di Marinella Mondaini "Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole?

"Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole?

  • 26 Agosto 2025 15:00
L'indifferenza mediatica del genocidio palestinese di Giuseppe Giannini L'indifferenza mediatica del genocidio palestinese

L'indifferenza mediatica del genocidio palestinese

  • 01 Settembre 2025 08:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti di Michele Blanco Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

  • 02 Agosto 2025 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti