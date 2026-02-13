Dialogo tra leader e cooperazione economica: il messaggio della Cina agli USA

La diplomazia dei capi di Stato svolge un ruolo guida strategico insostituibile nelle relazioni Cina-Stati Uniti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante una conferenza stampa, rispondendo a una domanda riguardante gli scambi ad alto livello tra le due parti, come riporta Xinhua.

Lin ha aggiunto che in una recente telefonata, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente espresso la sua intenzione di visitare la Cina ad aprile, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito il suo invito. Le due parti mantengono contatti su questo tema.

L'essenza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti risiede nel reciproco vantaggio e in risultati vantaggiosi per entrambe le parti, ha osservato Lin. "Entrambe le parti dovrebbero collaborare per attuare l'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, infondendo maggiore certezza e stabilità nella cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, nonché nell'economia globale", ha affermato il portavoce.

