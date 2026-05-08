Biennale di Venezia, la Cina punta sulla cultura come ponte tra civiltà

Inaugurato oggi il Padiglione della Cina alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia.



In questa occasione ha tenuto un intervento di saluto Li Xiaoyong, Ministro Consigliere ad interim presso l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.



Di seguito le sue parole:





Direttore Generale Sig.ra Xu Rong,

Ambasciatore d'Italia in Cina Sua Eccellenza Ambrosetti,

Console Generale a Milano Sig. Zhang Chenggang,

Ex Vice Ministro degli Affari Esteri Sig.ra Laura Fincato,

Vice Sindaco Sig. De Martin,

Onorevole Presidente Fan Di'an, Presidente Xujiang e Presidente Yu Xuhong,

Illustri artisti e ospiti, amici dei media,

Buon pomeriggio.

È un grande piacere riunirmi con tutti voi in occasione dell'inaugurazione del Padiglione Cina alla Biennale di Venezia. Il tema di questa mostra, "Dream Stream", prende il nome da "Dream Stream Essays", un classico dello scrittore della dinastia Song Shen Kuo. Questo tema incorpora la saggezza orientale dell'"osservare le cose per scoprirne i principi e l'unità del Cielo e dell'umanità". Non è solo un profondo riconoscimento dell'eccellenza della cultura tradizionale cinese, ma, ancor più, un'espressione innovativa che guarda al futuro.



Signore e signori, cari amici,

Cina e Italia sono entrambe civiltà con una lunga storia e una ricca cultura. Sebbene la situazione internazionale sia tumultuosa e in continua evoluzione, le relazioni sino-italiane hanno sempre mantenuto uno sviluppo sano e stabile. Esse rappresentano un eccellente modello di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo vantaggio, nonché di cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti tra paesi con civiltà e sistemi sociali diversi. Possiamo essere certi che i nostri due paesi continueranno ad approfondire la cooperazione, ad ampliare ulteriormente gli scambi nel campo delle arti e della tutela del patrimonio culturale, coltivando una solida base culturale per le relazioni bilaterali. Porteremo il partenariato strategico globale Cina-Italia a nuovi livelli e contribuiremo congiuntamente con saggezza e forza alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità.

Infine, desidero augurare un grande successo al Padiglione cinese alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia!

Grazie a tutti!