"Evitare l'oblio... e riabilitare l'umanità". Intervista al Prof. Karaganov

di Nora Hoppe e Tariq Marzbaan

Dopo le nostre prime tre interviste qui , qui e qui, ci rivolgiamo ancora una volta allo stimato luminare, politologo e consulente politico senior, il professor Sergey A. Karaganov* per discutere i temi delle civiltà storiche della Russia, della Siberia e del processo di siberianizzazione, e l'essenza di una piattaforma di nuova civiltà per la Federazione Russa.



H/M: È un grande piacere intraprendere la quarta intervista con Lei…

Per cominciare… Finora, i Suoi avvertimenti e i Suoi sforzi per prevenire una guerra nucleare in Europa attraverso la deterrenza nucleare sono rimasti inascoltati dalle squilibrate élite europee, che credono di essere intoccabili nelle loro bolle di conforto, così come dalle popolazioni europee, la maggior parte delle quali è in uno stato di stupore… Ci sono anche parecchi occidentali che, avendo anche solo sentito parlare dei Suoi avvertimenti, li hanno interpretati erroneamente come l’espressione di un desiderio "di annichilire l’Europa".

Ma l’Europa ora non ha alcun ruolo significativo nel processo decisionale globale. E il vero pericolo proviene dal loro leader supremo, gli Stati Uniti… Siamo ormai arrivati al punto in cui lo scoppio di una devastante guerra nucleare globale sta diventando sempre più una dura realtà. Questo pericolo esisteva anche in passato (anni '60), ma fu scongiurato dai politici prudenti dell'epoca, nonché dalla paura che attanagliava la popolazione. Oggi, però, non ci sono politici prudenti in Occidente, e non c'è paura tra le loro popolazioni.

Pertanto, le Sue dichiarazioni di deterrenza non sono solo giustificate ma essenziali. Tuttavia, poiché questo messaggio non riesce a risuonare in Europa, poiché la minaccia ha ormai raggiunto un’urgenza globale e poiché le Nazioni Unite e il diritto internazionale sono degenerati in istituzioni inutili, quali opzioni vede Lei per questo stato di cose?

PROF. KARAGANOV: Innanzitutto, noi russi non dovremmo trascurare i nostri obblighi nei confronti del nostro popolo, della nostra nazione e persino del mondo, per impedire una nuova guerra mondiale e tenere a freno i guerrafondai. Siamo stati troppo molli e indecisi per troppo tempo. Abbiamo combattuto questo male globale che si è scatenato su di noi attraverso l’Ucraina, ma siamo stati estremamente pazienti e cauti. E ora probabilmente per il momento raggiungeremo una sorta di soluzione frammentaria. Naturalmente non si tratterebbe di una pace definitiva, ma potrebbe essere vista come una pausa nei combattimenti attivi.

Naturalmente, coglieremmo questa pausa come un'opportunità per concentrare le nostre politiche interne su piccoli settori di sviluppo promettenti e per coltivare il capitale umano che abbiamo accumulato attraverso questa guerra: la resurrezione dello spirito russo, dell'economia russa, del popolo russo, del patriottismo russo. Dobbiamo continuare a rigenerarci. Ma questo non basta.

In ogni caso, è probabile che questo conflitto continuerà con provocazioni dopo questa pace tampone, perché la maggior parte delle élite europee non è ancora pronta per una vera pace; vogliono uno stato di guerra, anche se una guerra li finirebbe come civiltà e come subcontinente. Ma alle loro élite non importa o non sono disposte a capire.

Quindi, se continuano con le loro provocazioni, dovremo passare a un altro livello di escalation, e ci stiamo già muovendo in quella direzione… Ma questo non significa iniziare una nuova guerra come quella che Israele sta conducendo contro la Palestina, che è disumana… Dovremmo iniziare ad attaccare obiettivi preziosi nei principali paesi europei che conducono la guerra: prima, con ondate di attacchi convenzionali; poi, se ottenessimo una risposta, seguirebbe un’ondata di attacchi nucleari – e non dovrebbero essere attacchi tattici, dovrebbero essere operativo-strategici, in modo che quelle persone capiscano finalmente cosa stanno affrontando.

Non ci aspettiamo che gli Stati Uniti vengano in loro soccorso, ma se gli americani decidessero diversamente – e penso che non ci siano possibilità che ciò accada – attaccheremmo i loro obiettivi sul suolo europeo.

Spero che tutto questo non accada. Ma per evitare almeno che ciò accada, dovremo schierare più armi nucleari ai confini dell'Europa e modificare ulteriormente la nostra dottrina nucleare e militare con una clausola che stabilisca che qualsiasi guerra contro un nemico predominante in termini demografici ed economici comporterebbe l'uso automatico di armi nucleari. Quindi la cosa principale è convincerci che dovremmo compiere un passo del genere. Come ho detto molte volte, l'uso delle armi nucleari è un peccato, perché morirebbero molte persone innocenti.

Ma se non fermiamo la discesa nella Terza guerra mondiale, questo sarebbe un peccato ancora peggiore.

In ogni caso il processo continua. Il presidente Putin è molto cauto, ma recentemente ha affermato che se l’Europa iniziasse una guerra diretta contro di noi, non ci sarebbe più nessuno in Europa con cui parlare. Spero quindi che sosterremo questo passo volto ad aumentare il nostro potenziale nucleare contro l’Europa, così come altri schieramenti pertinenti.

Naturalmente dovremmo offrire un ramoscello d’ulivo a quelle nazioni europee che non vogliono partecipare a una tragedia così autoindotta. E ce ne saranno di più, perché ora vediamo segnali che questo bellicismo in Europa sta iniziando a crollare. Ma è un processo lungo. E se e quando l'Europa comincerà a crollare e a tornare a essere la "solita Europa" – la solita fonte di instabilità con conflitti solo tra di loro –, la questione sarà diversa e sarà molto più facile per noi affrontarli.

In ogni caso, non potremo riposarci sugli allori con una semi-vittoria, che abbiamo ottenuto finora. Dobbiamo ottenere la piena vittoria, e una tale vittoria significa pace in Europa, e la pace in Europa significa la rimozione di tutte quelle élite – da parte dei loro stessi popoli – si spera non da parte dei nostri soldati!

E non ci interessa impadronirci di un centimetro del loro territorio perché, per noi, quella Europa lì è una specie di pattumiera storica e non vogliamo esserne inquinati.

H/M: Ma la Russia conta su una risposta nucleare da parte dell'altra parte?

PROF. KARAGANOV: Beh, prima di tutto, una risposta americana è assolutamente esclusa. Per avere una risposta americana, ci vorrebbero alla Casa Bianca dei pazzi che odiano l'America. Quindi, non c'è dubbio su questo. Quanto a un possibile contrattacco suicida da parte degli inglesi o dei francesi, che sono dissennati, la risposta sarebbe un attacco disarmante e decapitante nei loro confronti. Un'unica testata diretta in Russia si scontrerebbe con un'ondata di attacchi contro le loro città… e ciò significherebbe l'eliminazione di Francia e Gran Bretagna. Ma spero che riusciremo a evitare una simile calamità. Anche perché apprezzo ciò che resta dell'alta cultura britannica e francese. E non vorrebbero che ciò venisse annientato.

H/M: Come nuovo inizio d'anno, abbiamo assistito a un drammatico atto di apertura di quello che sembra essere un progetto imperiale seriale: l'invasione di uno Stato sovrano, il rapimento precipitoso di un legittimo capo di Stato (il presidente Nicolás Maduro) e la palese dichiarazione di presa del potere e saccheggio di questo Stato sovrano. Secondo le dichiarazioni dello stesso Trump, azioni di questo tipo saranno presto intraprese contro Cuba, Colombia, Messico, Groenlandia… e altre ancora in futuro.

Cosa pensi personalmente di questo comportamento e come pensi che la Russia dovrebbe procedere alla luce di queste azioni?

PROF. KARAGANOV: Da un punto di vista puramente geostrategico, ciò che sta accadendo lì sembra un passo verso uno dei nostri obiettivi, che è stato quello di portare gli Stati Uniti – senza avere un impatto diretto su di loro e umiliarli – ad adottare una posizione più appropriata, vale a dire quella di una nazione chiave nell’emisfero occidentale piuttosto che di una potenza egemonica globale, una posizione da cui sembrano ritirarsi.

Tuttavia, sulla strada verso questa necessaria ritirata – che sarebbe vantaggiosa anche per loro – gli Stati Uniti stanno cercando di destabilizzare alcune altre aree del mondo, come nel Mar Cinese Meridionale, vicino a Taiwan… e ovviamente ancora in Europa, perché gli Stati Uniti potrebbero chiedere la pace, ma continuano anche a sostenere la guerra lì, direttamente e indirettamente.

Ma per quanto riguarda ciò che stanno facendo nell'emisfero occidentale, si tratta ovviamente di vero e proprio banditismo. Non credo che dovremmo immischiarci in quel particolare conflitto, ma dovremmo creare situazioni che rendano molto più costose le ambizioni imperialistiche residue degli Stati Uniti. Penso che prima o poi arriverà il momento in cui Paesi come la Russia e altri vorranno sostenere il Brasile nel diventare nucleare – per avere una situazione più equilibrata in quel continente.

Per quanto riguarda la questione della Groenlandia, beh, questo è un problema interatlantico. Lasciamo quindi che europei e americani litighino per quell’enorme pezzo di ghiaccio. Non siamo molto preoccupati per questo, anche se stanno parlando di sfidarci – voglio dire, militarmente, bla, bla, bla, bla. Ma potremmo affrontare queste sfide facilmente. (Tra parentesi scherzose, dovrebbero confrontare il prezzo della Groenlandia con quello che abbiamo dato loro quando abbiamo venduto loro l'Alaska.) In ogni caso, spetta a loro decidere come gestire quel particolare territorio. Ma sono abbastanza sicuro che oggigiorno sarà estremamente difficile e molto più costoso per loro cercare di imporre una Dottrina Monroe su vasta scala all’America Latina. E ovviamente ci proveranno. Ma è un loro problema.

Tuttavia, continueremo a dissuadere gli Stati Uniti da ogni tipo di politica imperialista. Ma alla fine, se gli Stati Uniti finiranno per dominare quella parte del mondo in senso "normale" e non violento, come loro sfera di influenza, che sia così.

In ogni caso, siamo totalmente contrari al rovesciamento dei governi. Il sequestro di Maduro è stato assolutamente nauseante ed è stato persino un atto umiliante per gli americani. Anche nelle società preistoriche il rapimento di un capo tribù era considerato assolutamente abominevole e inaccettabile. Ma dobbiamo avere a che fare con quelle persone… Sono lì. La cosa principale è spingerli fuori da dove siamo noi e lasciarli cuocere nel loro proprio brodo. Speriamo che tornino in sé. Mi riferisco all'Europa e agli Stati Uniti.

Quindi, in una certa misura, nonostante tutte queste metastasi delle politiche imperialiste in America Latina, gli Stati Uniti si stanno ritirando dal loro ruolo globalista ed egemonico, imposto loro dalla loro storia.

Ricordiamo che fino alla seconda guerra mondiale gli Stati Uniti non erano una potenza molto piacevole, ma una "potenza normale" da quelle parti. E arrivò anche un paio di volte in soccorso degli europei – quando iniziarono ad uccidersi a vicenda – come al solito, come fanno normalmente.

Poi, per errore, si ritrovarono di fronte a un'opportunità storica – soprattutto dopo che i sovietici sconfissero Hitler. Ma il vero “vincitore” alla fine è stato gli Stati Uniti perché si arricchirono e non persero molte persone. Uscirono dalla guerra molto più forti di chiunque altro e si rialzarono nel corso di diversi decenni. E poi dopo il crollo dell'Unione Sovietica – per diventare l'egemone del mondo. Ma quella era un'aberrazione. Penso che gli Stati Uniti dovrebbero essere e saranno spinti nella posizione di una normale grande potenza – per diventare una delle "quattro grandi potenze" nella futura costellazione, il che dovrebbe aiutare il mondo a vivere più pacificamente. Ma ci vorrà del tempo, forse circa 15 anni.

H/M: Tra gli altri obiettivi degli Stati Uniti che questi atti in Venezuela, nel Mar Cinese Meridionale, in Iran mirano a raggiungere, c'è il controllo sulla maggior parte delle riserve petrolifere del pianeta – che ostacolerebbe significativamente l'ulteriore evoluzione della Cina e fermerebbe qualsiasi ulteriore sviluppo di un mondo multipolare. Cosa possono fare stati civili come Cina e Russia per prevenire tali azioni?

PROF. KARAGANOV: Osserviamo queste questioni con preoccupazione, perché stanno anche conducendo una sorta di guerra economica contro di noi. Ma questo sta accadendo nelle loro operazioni di retroguardia.

La Cina è saldamente sulla buona strada per diventare la potenza numero uno e non potrà essere fermata per i prossimi 15-20 anni. E i cinesi stanno cambiando a sangue freddo le loro politiche verso una maggiore dipendenza dai paesi della maggioranza globale e da se stessi. Stanno cambiando le loro politiche tecnologiche. Stanno iniziando a svolgere un ruolo guida in sempre più settori dello sviluppo tecnologico. Quindi per il momento sono inarrestabili. E hanno altre fonti, anche dalla Russia.

Naturalmente dovremmo evitare una grande guerra, e penso che i cinesi eviteranno una grande guerra – perché se fossimo con loro, diventerebbe una grande guerra. Abbiamo discusso con loro del fatto che le provocazioni americane intorno a Taiwan e altrove mirano a trascinarli in una guerra prima che possano diventare la potenza numero uno. Ci asterremo dall'essere coinvolti. Speriamo che abbiano abbastanza saggezza per vincere pacificamente – non una vittoria sugli Stati Uniti, ma in una partita win-win vantaggiosa per tutti.

Allora potremmo avere un altro problema, e cioè se la Cina diventasse troppo grande e troppo potente per i suoi vicini. Stiamo discutendo su come creare un sistema equilibrato – un cosiddetto sistema di sicurezza e cooperazione eurasiatico. È un argomento interessante per ulteriori discussioni. Anche alcuni Paesi europei tra 10 e 15 anni potrebbero aderire a quel sistema – se e quando verrà costruito. Si sta sviluppando gradualmente. Poi, con una maggiore cooperazione a livello economico, di sicurezza, ambientale, energetico e tecnologico, diventerà più istituzionale.

Vedete cosa sta già succedendo con l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, con i BRICS, nonostante tutti gli alti e bassi. Vedremo che sempre più interazioni e transazioni saranno condotte in valute nazionali e non in dollari. Ciò dimostra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e che questa direzione non dovrebbe e non verrà interrotta.

A proposito, alcuni americani hanno anche iniziato a capire che la loro precedente preminenza del dollaro sta diventando anche un'arma a doppio taglio, perché sta creando per loro una sorta di "malattia olandese" e mina il loro stesso sviluppo. Eppure Trump, pieno di contraddizioni – minaccia i Paesi dei BRICS, affermando che non dovrebbero abbandonare il sistema dominato dal dollaro. Beh, è un uomo di talento, ma sta affrontando un'enorme opposizione all'interno del Paese e abbondante tumulto. La questione è come dissuaderlo dal commettere errori terribili. Lui non ha la mia simpatia, ma sta muovendo gli Stati Uniti nella giusta direzione…

H/M: Secondo le indagini forensi condotte fino ad oggi, il recente attacco con drone alla residenza del presidente Putin a Novgorod porta i tratti distintivi di un'impresa della CIA. Ora che queste ipotesi sembrano confermate, come sta prendendo la Russia questa situazione?

PROF. KARAGANOV: Beh, questa è proprio l'impressione che si ha. Non so se sia stato coordinato dalla CIA, dal BND o dagli inglesi, ma è stata una palese provocazione. Penso che siamo stati troppo molli nel reagire a questo genere di loro provocazioni. Questa volta la nostra risposta finora è stata accanita. Sapete che metà dell'Ucraina è senza elettricità, anche se devo dire che non ne sono molto contento. Naturalmente dobbiamo punirli, ma è inverno e i civili stanno congelando. Tuttavia dobbiamo fare qualcosa per persuadere gli ucraini a rovesciare per rovesciare il loro regime compradore completamente marcio, irresponsabile e irrazionale. Se funzionerà, non lo so. Ma, come ho detto all'inizio della nostra conversazione, prima o poi dovremo salire la scala dell'escalation e dimostrare agli europei e agli altri che se continueranno, ci saranno punizioni severe. Critico il mio governo per aver procrastinato troppo a lungo.

E le fonti del male non risiedono in Ucraina, anche se Zelensky e la sua cricca sono un gruppo di persone estremamente brutto. La fonte del male è la vecchia Europa, che è stata la fonte del male per l'umanità per 500 anni: guerre immense, due guerre mondiali, colonialismo, razzismo, molti altri terribili "ismi" e ora i loro valori post-umani. Penso che uno degli obiettivi strategici della nostra politica e anche della politica della "comunità internazionale" sia quello di allontanare l'Europa dal centro della scena mondiale e lasciarla cuocere nel proprio brodo sempre più sgradevole e fetida.

Tuttavia, alcune nazioni europee e molti individui europei sono normali. Prima o poi dovrebbero essere invitati a unirsi alla Grande Eurasia. Non vogliamo isolare l'intera Europa, solo quell'Europa calvinista.

H/M: E che dire degli Stati Uniti che è una progenie dell’Europa e delle sue peggiori caratteristiche. Hanno derubato la terra degli altri attraverso il genocidio, l’hanno sviluppata con la schiavitù e, nei loro quasi 250 anni di storia, sono passati solo 15 anni senza condurre guerre brutali contro gli altri.

PROF. KARAGANOV: Ho iniziato la mia carriera scientifica come "americanologo" professionista, quindi conosco bene la loro storia e non li vedo attraverso occhiali rosa. E so che devono essere spostati da una parte.

D'altra parte, so che sono anche in qualche modo indispensabili, perché sono molto potenti – economicamente, strategicamente e persino culturalmente. Dovrebbero quindi essere invitati a essere tra i leader di pari rango nel mondo nella futura configurazione delle potenze, se e quando arriveremo a un nuovo concetto di potenza globale. Con tutti i loro peccati, con tutti i loro numerosi crimini, sono ancora in scena.

L'Europa, d'altra parte, sta diventando trascurabile – economicamente, politicamente, moralmente, socialmente, ecc. Quindi è meglio semplicemente metterli da parte e lasciarli cuocere nel loro proprio brodo. E potrebbe esserci qualche speranza che possano riprendersi dopo decenni o secoli. Dopotutto, abbiamo avuto un'Europa che è caduta in un buco nero dal V al XII secolo – il loro Secoli bui. Quindi, forse sarà possibile per loro riprendersi, ma non sono affari nostri, possiamo solo essere fiduciosi.

Ci sono ancora molte persone infatuate dei vecchi sogni europei, ma la realtà sta diventando evidente. E sempre meno persone in Russia si definiscono europee. Naturalmente apprezziamo la cultura europea, ma siamo molto diversi. E finalmente cominciamo a riconoscerlo – con piacere.

H/M: In effetti, l’Europa di oggi non ha più nulla da offrire. Hanno distrutto le loro stesse culture, il loro patrimonio…

PROF. KARAGANOV: Assolutamente sì. Ora possono offrire solo arie e brodi nocivi. Hanno derubato il mondo negli ultimi 500 anni attraverso il loro sistema di colonialismo e neocolonialismo, quindi hanno accumulato molto grasso… E gli americani succhiano loro questo grasso con grande piacere – davanti ai nostri occhi.

Beh, potremmo ancora commerciare con loro. Perché no? Dopotutto, è nel nostro interesse guadagnare denaro. Quindi, se e quando ci sarà una sorta di cessate il fuoco, vorremmo anche riprendere i contatti culturali con l’Europa, soprattutto a livello di alta cultura.

Ma a parte questo… beh, ci sono sicuramente dei bei posti in Europa che personalmente adoro. Tuttavia, ora mi è proibito andarci e agli europei è proibito recarsi in Russia. Quindi, a parte questo, l’Europa non ha nient’altro da offrire. Forse malattie spiacevoli e sempre meno mercati. E tecnologicamente stanno iniziando a restare indietro rispetto al resto dell’umanità.

Sono appena tornato dalla Cina, dove gli economisti cinesi affermano che entro i prossimi anni porranno fine all'industria automobilistica e meccanica europea. E vediamo che ciò sta già accadendo. Solo gli europei devono essere incolpati dei loro errori e dei loro mali. Ma Dante, Shakespeare, Beethoven e Dvo?ák continueranno a essere tra i nostri compositori e scrittori. Altrimenti dovremmo prendere le distanze il più possibile dall'Europa di oggi.

H/M: Molti europei stanno addirittura abbandonando la nave e fuggendo dai loro Paesi…

PROF. KARAGANOV: Sapete che non siamo un Paese molto confortevole come alcune parti d'Europa, ma molte persone si dirigono qui e chiedono la cittadinanza. È un fenomeno molto interessante. La maggior parte di queste persone sono benestanti e hanno una famiglia.

Come sapete, sto sviluppando un concetto di siberianizzazione della Russia che implica lo spostamento del nucleo spirituale, economico e politico della Russia verso la Siberia… E ora, poiché lì sta diventando più caldo – per non parlare del fatto che il clima siberiano è già molto salubre – anche in Siberia saranno accolte persone ragionevoli provenienti dall'Europa, dotate di competenze ed energie fresche.

Stiamo ora lavorando a una nuova politica demografica per le nostre regioni orientali, che prevede l'integrazione di un certo numero di stranieri, perché in definitiva tutta la Siberia è stata costruita da un misto di "stranieri". Dopo il crollo dell'Impero mongolo, furono delle piccole popolazioni indigene. Arrivarono i russi e poi molte altre nazioni. La Siberia è l’area più multinazionale e culturalmente più aperta della Russia, che, di per sé, è anche multinazionale e culturalmente aperta.

Quindi c'è molto spazio in Siberia e stiamo anche creando un nuovo concetto per lo sviluppo e l'urbanizzazione della Siberia… L'urbanizzazione di un territorio così enorme non richiederebbe la costruzione di grattacieli, ma di confortevoli edifici bassi in legno da uno a tre piani. E penso che inizieremo a farlo nei prossimi anni.

Ma ora, ovviamente, siamo ancora coinvolti in una guerra. Ci vorranno tre o quattro anni per avviare l’attuazione del progetto di siberianizzazione. Abbiamo già iniziato a svilupparlo intellettualmente, elaborando piani, arruolando persone per questi piani, ma la vera "svolta" inizierà tra tre anni.

Viaggio spesso in tutta la Siberia. È fantastico! Naturalmente lì fa un po' più freddo. Ma ora gli studiosi siberiani chiamano già il gelo permanente semplicemente un "gelo a lungo termine", perché il gelo si sta ritirando.

H/M: Ora torniamo alle cose spiacevoli, alla guerra…

Oggi sappiamo che l'ascesa della macchina da guerra nazista non fu un fenomeno tedesco isolato. Ciò è stato, in parte, reso possibile dal capitale, dalla tecnologia e dalle partnership aziendali fornite a scopo di lucro dalle principali entità industriali e finanziarie occidentali (principalmente americane). E queste entità complici non solo sono sopravvissute dopo il processo di Norimberga, ma hanno continuato a prosperare… e continuano a prosperare ancora oggi. E loro e/o la loro "prole" sono quelli che alimentano la guerra della NATO in Ucraina (per non parlare del genocidio a Gaza).

E, come dice il proverbio, è importante "conoscere il proprio nemico". Quindi come descriverebbe Lei il vero nemico oggi – quelle persone dietro la facciata, quelle entità aziendali e finanziarie che ora, mentre parliamo, non solo forniscono le basi materiali e tecnologiche per il regime di Kiev, ma alla fine tirano tutte le fila delle "teste parlanti" di Stati Uniti, NATO e UE?

PROF. KARAGANOV: Innanzitutto molti di essi sono presenti anche sulla facciata. I veri nemici della Russia, e anche i nemici dell'umanità, sono globalisti quasi-liberali. Ne conosco molti anche personalmente, perché in passato sono stato invitato a molti dei loro incontri, dove ho imparato molto. Il problema è piuttosto complesso. L'amministrazione Bush degli Stati Uniti ha iniziato ad amplificare gli elementi peggiori dell'Ucraina, soprattutto a partire dal 2003-2004. Ciò è accaduto dopo aver appreso che i principali leader europei – Putin, Schroeder, Chirac– e altri hanno iniziato a parlare di un’alleanza continentale. Poi l'Ucraina cominciò a trasformarsi in uno Stato anti-russo. Apertamente dal primo colpo di Stato a Kiev nel 2004.

Ma prima la malattia risiede nella società. Ricordiamo che le peggiori dittature sono state rese possibili anche dal popolo. Ricordiamo la Rivoluzione francese con le sue uccisioni di massa e ricordiamo tutti i nazisti e i fascisti. Naturalmente sono stati guidati, sono stati sostenuti, ma non dobbiamo dimenticare che a volte anche il popolo stesso ha delle responsabilità.

H/M: Naturalmente il popolo ha la responsabilità, ma le persone molto potenti, come abbiamo discusso prima, possono ancora manipolare le masse per i propri programmi. E anche se la guerra in Ucraina finisse, le menti e i burattinai resisterebbero, proprio come fecero dopo la seconda guerra mondiale. Quindi ci chiediamo come sia possibile fermarli. Perché altrimenti la saga continuerà o si ripeterà.

PROF. KARAGANOV: Non possiamo fermare la storia e non possiamo porre fine a tutti i mali della storia. È riemerso in Europa, che, come ho detto, è sempre stata la fonte del male nella storia dell'umanità.

Ma ricordiamo che dopo la sconfitta di Hitler, del nazismo e del fascismo nella seconda guerra mondiale, non furono sconfitti solo Hitler e i tedeschi, ma gran parte dell'Europa. La maggior parte dell'Europa aveva inviato truppe in Unione Sovietica e fornito la macchina da guerra di Hitler. La spina dorsale dell'aggressione in Europa era spezzata. Hanno vissuto in relativa pace per circa mezzo secolo, ma ora hanno dimenticato le lezioni e stanno tornando alle loro abitudini.

Per quanto riguarda le élite occidentali, si tratta di una questione complessa… Rifletto spesso su questo tema e concentro parte del mio lavoro su di esso. Il fatto è che il capitalismo moderno – come ogni forma di capitalismo, ma soprattutto il capitalismo moderno – è completamente privo di vincoli morali e sta portando al degrado dell'umanità, della natura, della Terra. E questo è un problema serio che dobbiamo affrontare e contrastare, non solo con mezzi militari, anche se è necessaria la deterrenza.

Dobbiamo prima comprendere il problema… Anche in Paesi come Cina e Russia non siamo ancora pronti a riconoscerlo e comprenderlo appieno.

Ci troviamo di fronte al degrado dell'umanità, provocato non solo dal capitalismo, che pone l'accento sul consumo senza fine e sull'orientamento al profitto, ma anche dalla Rivoluzione dell'informazione e dalla stessa civiltà moderna, e, per ora, non disponiamo di una controstrategia.

È anche una faccenda personale. Dovremmo educare le persone in modo che ognuno di noi adotti un contrapproccio positivo per rimanere umano, prosperare in un ambiente umano e raggiungere la saggezza quando il flusso infinito di informazioni e clamore cerca di incretinirci. Si tratta di una sfida molto seria, che dobbiamo riconoscere e affrontare.

Attualmente sto scrivendo un articolo sulle nostre sfide future, e devo dire che sono molte, molte, molte… ma le sfide più grandi sono a un livello più alto, al livello più alto. E la nostra grande sfida è: quale alternativa esiste al capitalismo moderno – perché anche il nostro socialismo non ha funzionato – e cosa e come creare una strategia offensiva positiva per prevenire il degrado dell’essere umano e, in ultima analisi, della razza umana. E con i cambiamenti del nostro clima, come possiamo prevenire il degrado dell'ambiente. Forse non è possibile prevenirlo, ma come possiamo adattarci. Si tratta quindi di grandi problemi, che pochissime persone desiderano affrontare. Ma dobbiamo farlo, e invito i miei colleghi intellettuali e il mio governo a proporre idee lungimiranti.

H/M: Siamo fermamente d'accordo con Lei sul fatto che la sfida principale oggi è trovare un'alternativa al sistema capitalista! Ma vorremmo chiederci perché non si sta prendendo in considerazione una forma di "socialismo". Perché bisogna scartare la nozione di "socialismo"? (Il comunismo, ovviamente, non è mai esistito.) Dopotutto, gli obiettivi fondamentali del socialismo sono: equità sociale, cooperazione, opportunità e risorse condivise, soddisfazione dei bisogni fondamentali di tutti… piuttosto che concentrarsi sul profitto individuale.

Solo perché il socialismo sovietico è stato corrotto e ha fallito, significa che dovremmo condannare tutte le forme di socialismo? È diventato un tabu? Non può essere riabilitato?

Ma forse tutti dobbiamo prima analizzare la versione sovietica del socialismo – e perché ha fallito, e quali sono stati i suoi difetti e i suoi risultati positivi. Sappiamo che la sua nascita fu condannata e brutalmente osteggiata da tutte le potenze occidentali, e il suo sviluppo fu poi bloccato e ostacolato durante tutta l’era della Guerra Fredda, che mantenne l’Unione Sovietica alienata e quindi suscettibile alla repressione e alla corruzione. Inoltre, la propaganda occidentale (il loro cosiddetto "soft power" e molte altre pratiche di infiltrazione) era estremamente efficace e aveva una forte influenza sulle società socialiste. È quindi facile vedere che il fallimento di quello che un tempo era noto come "socialismo sovietico realmente esistente" non fu dovuto solo a cause interne, ma fu anche sabotato e provocato da forze esterne.

Eppure vediamo diverse forme di socialismo che persistono nel mondo odierno – forme che non hanno adottato un approccio occidentale ma sono state adattate alle esigenze specifiche e alle particolarità culturali di uno Stato non occidentale…

La domanda è: se vivessimo in un mondo (multipolare) in cui nessuna potenza esterna interferirebbe negli affari degli altri – come è accaduto finora all'Occidente – e in cui le circostanze interne di un sistema socialista sarebbero stabili e "pulite" (nessuna o minima corruzione, nessuna burocrazia ostruzionistica, nessuna guerra calda o fredda, nessuna scarsità economica)… il socialismo non sarebbe ancora un'opzione? Oppure… possiamo chiederci: cosa parlerebbe allora contro il socialismo? Al momento non c'è altra alternativa in vista... e aspettare il Momento Archimedeo (per trovare un'alternativa) potrebbe trasformarsi nell'aspettare Godot.

PROF. KARAGANOV: Il socialismo sovietico negava alle persone il diritto alla proprietà privata. Tutte le utopie socialiste di Campanella, Tommaso Moro, ecc. erano totalitarie. Anche il socialismo sovietico non era economicamente efficace. Il nostro vasto Paese non poteva fornire cibo a sufficienza per sfamare la popolazione. L'Unione Sovietica morì anche a causa del suo nucleo ideologico – l'idea-sogno comunista perse gradualmente fascino – in gran parte a causa del livello relativamente elevato di povertà nella maggior parte della popolazione.

Dobbiamo trovare la terza via – cioè post-capitalista e post-comunista/socialista. Non è un compito facile. Ci sto lavorando.

H/M: Come ha detto, l'attuale sistema economico globale – il capitalismo finanziarizzato – è al centro dei problemi più gravi che l'umanità si trova ad affrontare. Riguarda gli aspetti umani, culturali, spirituali e di civiltà delle nostre vite e, come ha detto, nessuno sta realmente discutendo del Sistema e di questi problemi – nemmeno durante gli innumerevoli incontri e conferenze dei BRICS, dell'OCS, ecc.

Perché pensi che questi temi non vengano discussi?

PROF. KARAGANOV: Ci sono persone che stanno iniziando a discutere di queste questioni e, come sapete, ho riportato al centro della scena la questione della deterrenza nucleare. Quindi ora sto cercando, insieme ai miei colleghi, di portare al centro della scena la questione della salvezza dell’essere umano e dell’umanità.

Dipende da noi, abbiamo intellettuali in mezzo a noi. È nostro peccato non discutere di questo problema ed evitarlo semplicemente rifiutandoci di riconoscerlo. Ma dobbiamo affrontarlo. E poi discuterne con gli altri, persone normali e anche persone di vari ambienti, che non capiscono il problema. Non è che contribuiscano volontariamente al degrado dell'essere umano, semplicemente non capiscono il problema.

Viviamo nell'era dell'economicismo. Crediamo ancora all'idea idiota avanzata da – credo fosse Clinton: "è l'economia, stupida"… Ma invece non è "l'economia, stupida". Sì, tutti dobbiamo guadagnare soldi e tutti dobbiamo avere un tetto sopra la testa, ma il nostro compito principale è essere umani e questo significa sviluppare il nostro spirito, la nostra mente e poi... e creare un mondo sicuro.

Abbiamo un "triangolo" che definisce la civiltà umana – una struttura a tre punte di interessi economici, di pulsioni spirituali / intellettuali e di forza militare (o qualche altra forza fisica). I fattori economici sono secondari, soprattutto adesso. Purtroppo, il primo posto è ora occupato dalla forza militare bruta a causa di spostamenti geostrategici e improvvisi spostamenti tettonici. Ma dovremmo prestare molta più attenzione alla parte spirituale e intellettuale del nostro sviluppo. E l’economia, gli economisti e i capitalisti (o non capitalisti) dovrebbero diventare i servitori della nostra umanità… e non i mostri. Lo sviluppo reciproco degli esseri umani e della natura è ciò che chiamiamo “la noosfera”.

H/M: Esiste la possibilità di organizzare nel prossimo futuro alcune conferenze internazionali su questo tema urgente?

PROF. KARAGANOV: Ci stiamo provando. Stiamo riflettendo su questo a più livelli. Come sapete, sto lavorando su questo tema e sulla cosiddetta "idea -sogno" per la Russia, che costituisce un nuovo (o, in parte, "precedente") fondamento ideologico e spirituale per lo sviluppo russo.

Continueremo questo lavoro, ma purtroppo ora siamo coinvolti in una guerra,

e questo distrae la nostra attenzione a lungo termine. Ma sono stato seduto qui tutta la mattina a scrivere un articolo… chiedendo uno spostamento della nostra attenzione verso questioni più importanti e profonde, come lo sviluppo intellettuale e spirituale dell’essere umano, nonché la difesa dell’ambiente e, naturalmente, la prevenzione della guerra. In via preliminare, il nuovo modello postcapitalista di sistema socio-economico dovrebbe mirare alla preservazione e allo sviluppo dell'essere umano – non solo a livello individuale –, ma di un essere umano che serve la propria famiglia, la propria comunità, il proprio Paese e Dio. Non è un mix facile. Stiamo anche pensando a diversi livelli di creare diverse nuove istituzioni, istituzioni "post-Davos". Ma sfortunatamente il mio tempo non è infinito e ho le mani legate da molti altri obblighi. Ho molti progetti sulla mia scrivania. Ma delego le cose anche ai più giovani, a cui insegno e che guido. Perché le persone navigate come noi hanno un ruolo da svolgere: insegnare alle generazioni più giovani, condividere con loro la nostra saggezza e, naturalmente, non dovremmo perdere il senso dell'umorismo mentre lo facciamo. Dovremmo essere audaci e umili.

*Professor Sergey A. Karaganov – un luminare della Federazione Russa con una lunga e illustre carriera, che continua a ricoprire molti incarichi, tra cui: Presidente Onorario del Consiglio per la Politica Estera e di Difesa (la principale organizzazione pubblica di politica estera della Russia) e supervisore accademico della Facoltà di Economia Mondiale e Politica Mondiale della Scuola Superiore di Economia dell'Università Nazionale di Ricerca di Mosca.

