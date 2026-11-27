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Le autorità del Costa Rica hanno negato l'accesso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, motivando il provvedimento con ragioni di "sicurezza nazionale".

Venerdì Albanese ha denunciato il blocco subito, bollandolo come una "vergogna". Stando a quanto ricostruito dai funzionari locali, la giurista era stata fermata e trattenuta il giorno prima presso lo scalo internazionale Juan Santamaria. Il direttore generale dell'agenzia costaricana per l'immigrazione, Omer Badilla, ha spiegato in un filmato diffuso sui social media che ad Albanese "è stato respinto l'ingresso poiché risulta destinataria di una segnalazione internazionale per presunti legami con attività terroristiche", senza tuttavia precisare quale nazione abbia diramato l'allerta.

"Va ribadito che, qualora la sicurezza nazionale sia minacciata, come accade in questa circostanza, le nostre forze dell'ordine danno piena e rigorosa attuazione alle norme previste dal nostro sistema legislativo", ha aggiunto Badilla.

Designata dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU nel 2022, Albanese opera come esperta indipendente e non esprime posizioni ufficiali a nome dell'organizzazione. Il suo viaggio in Costa Rica era finalizzato al ritiro di una laurea honoris causa conferitale dall'Università del Costa Rica per il suo contributo in ambito accademico e nella difesa dei diritti umani.

Negli ultimi anni la relatrice è stata al centro di aspre contestazioni da parte di Israele e dei suoi sostenitori, inclusi gli Stati Uniti, a causa delle sue prese di posizione in difesa della popolazione palestinese a Gaza e nella Cisgiordania occupata, nonché per aver imputato a Israele atti di genocidio e altri crimini di guerra. Raggiunta dalla stampa locale mentre era ancora bloccata nello scalo aeroportuale, Albanese ha definito il proprio fermo "una vergogna" e "sconvolgente".

"Il vero volto dell'impero emerge nel momento in cui si sfiora un nervo scoperto o si varcano i suoi confini", ha poi commentato sui social network. In precedenza, gli Stati Uniti avevano varato misure sanzionatorie nei confronti di Albanese in seguito alle critiche da lei rivolte alla linea adottata da Washington sulla crisi di Gaza. Dal canto suo, la presidente del Costa Rica Laura Fernandez, vicina al capo della Casa Bianca Donald Trump, si è adoperata fin dal suo insediamento avvenuto a maggio per consolidare le relazioni commerciali con Israele.

Intervistata dalla testata universitaria Semanario Universidad, Albanese ha precisato che, pur essendo consapevole dell'inserimento del proprio nominativo nell'elenco delle sanzioni americane, tale circostanza non giustificava in alcun modo il suo fermo sul suolo costaricano.

"Non ci troviamo negli Stati Uniti, siamo in Costa Rica", ha puntualizzato. "Il Costa Rica è forse uno Stato sovrano?"

La relatrice ha inoltre osservato che l'unica nazione in cui sapeva di avere un divieto d'accesso era Israele, che l'aveva dichiarata "persona non grata" nel 2024.

Sul fronte opposto, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha espresso pubblico apprezzamento per la decisione del governo costaricano attraverso i social media.

"Chi abusa del proprio incarico alle Nazioni Unite per diffondere propaganda spregevole, legittimare sigle terroristiche, oltraggiare la memoria dei sei milioni di ebrei sterminati nell'Olocausto e screditare senza sosta gli Stati Uniti e Israele deve pagarne il prezzo", ha affermato Danon.

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