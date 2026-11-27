La distinzione tra vero e falso? Troppo semplicistica. Per individuare la disinformazione bisognava piuttosto identificare le cosiddette «narrative avversarie», ovvero quelle capaci di mettere in discussione la versione dei fatti sostenuta dagli ambienti dominanti. È quanto emerge da alcuni documenti interni dell'agenzia statunitense USAID, recentemente resi pubblici, che rivelano le proposte avanzate dalla Global Disinformation Index (GDI) per intervenire sull'informazione online.



In una nota concettuale presentata all'agenzia, l'organizzazione suggeriva esplicitamente di superare la contrapposizione tra contenuti veri e falsi, giudicata eccessivamente semplicistica, per adottare un criterio basato sulle narrazioni considerate ostili. Una prospettiva che solleva interrogativi enormi: chi stabilisce quali interpretazioni siano legittime e quali debbano essere censurate? Ma la proposta non si limitava alla classificazione dei contenuti.



La GDI indicava tre strumenti concreti per colpire i media ritenuti fonti di disinformazione: privarli delle entrate pubblicitarie, penalizzarne la visibilità nei motori di ricerca e nei sistemi di raccomandazione e, infine, bloccare le testate che non rispettassero le politiche delle piattaforme digitali. In sostanza, un sistema di pressione economica e tecnologica capace di marginalizzare le voci sgradite senza necessariamente ricorrere a un divieto formale di pubblicazione. Un meccanismo particolarmente insidioso perché presentato sotto la veste della lotta alla disinformazione, ma potenzialmente utilizzabile per restringere il pluralismo informativo. I documenti riguardano un'agenzia, la USAID, che ha cessato le proprie attività il primo luglio 2025 per decisione di Donald Trump.



La pubblicazione dei suoi archivi interni sta facendo emergere nuovi dettagli sulle modalità con cui le precedenti amministrazioni statunitensi intervenivano nel panorama mediatico, finanziando organizzazioni, sostenendo determinati mezzi d'informazione e collaborando con i grandi gruppi tecnologici per influenzare la circolazione delle notizie. La questione va ben oltre la gestione dei social network. Quando la disinformazione viene definita non sulla base della falsità di un'affermazione, ma della sua incompatibilità con una narrativa considerata accettabile, il rischio è che la difesa della verità diventi uno strumento per imporre una verità ufficiale.





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