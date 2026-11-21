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di Michelangelo Severgnini

Editoriale tratto dall’ultima puntata di Radio Gaza.

La pagina facebook “Stop Genocidio Palestina”, lo scorso 9 novembre ha pubblicato un post dal titolo: “Donate alle ONG che operano sul campo, non a presunte famiglie di Gaza: così facendo alimentate l'inflazione ed il mercato nero!”. Il post si concludeva con queste parole: “Il modo migliore per aiutare i Gazawi è donare alle associazioni e alle ONG che operano sul campo e che oggi rimangono l'unica risorsa a disposizione dei Gazawi nel loro complesso”. Per chiarire meglio, tra i commenti la pagina aggiunge: “Peraltro non lo sai che i cellulari dei Gazawi sono controllati dagli israeliani? Inviare video o fare videochiamate da Gaza li espone al rischio di essere uccisi”.

Noi potremmo anche girarci dall’altra parte, ma vorremmo al contrario prendere a paradigma questo post perché queste accuse circolano dall’inizio del progetto Radio Gaza e continuano sotterranee a serpeggiare negli ambienti legati alle ONG, le quali hanno evidenti interessi a difendere le proprie quote di donazioni. Le ONG hanno infatti un 10-20% di costi di gestione da coprire, mentre l’assistenza diretta e popolare parte dal presupposto che nessuno si debba mettere in tasca un centesimo e che tutto debba arrivare a Gaza.

Per altro, le stesse ONG utilizzano, in prevalenza, esattamente gli stessi strumenti di assistenza utilizzati da Radio Gaza e da altre realtà simili sparse in tutto il mondo: il trasferimento di denaro a Gaza.

Secondo le stime delle Nazioni Unite e di organizzazioni come Refugees International e UNRWA, solo una frazione compresa tra il 20% e il 30% dei mezzi che attraversano i valichi trasporta aiuti umanitari coordinati dall'ONU; la restante maggioranza è costituita da merci del settore commerciale privato.

Inoltre, però, a causa del calo dei finanziamenti internazionali registrato a fine 2026, il World Food Programme (WFP) ha dovuto ridurre di circa un terzo l'assistenza alimentare e tagliare il valore dei trasferimenti in denaro destinati a 75.000 famiglie vulnerabili.

Quindi, di cosa stiamo parlando?

Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2025 le rimesse personali ricevute nei Territori Palestinesi (Cisgiordania e Gaza insieme) sono ammontate a circa 693,29 milioni di dollari. E si suppone che Gaza e abbia ricevuti la grossa parte. Con il 98% delle filiali bancarie fisiche fuori uso a Gaza, l'invio di denaro si è spostato sui portafogli elettronici.

Il PIL della sola Striscia di Gaza prima dell'ottobre 2023 era di circa 2,7 - 3 miliardi di dollari annui. Di conseguenza, i flussi di denaro entrati nel 2025 sono arrivati di fatto a sostituire quasi interamente ciò che resta della produzione economica interna.

Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), a seguito delle distruzioni che hanno colpito il 92% delle attività economiche, i flussi di denaro in entrata (rimesse private, assistenza umanitaria diretta in contanti ed e-wallet) hanno rappresentato il 15% e il 25% dell’intera economia della Striscia.

Ne dobbiamo concludere che il denaro inviato dall'estero rappresenta ormai una delle fonti principali di sostentamento, superando il valore dell'intera produzione economica locale residua.

Qual è dunque lo scopo di un simile post a parte togliere il pane dai denti dei bambini di Gaza?

Radio Gaza rimane aperta ad un confronto pubblico con chiunque si voglia confrontare sull’argomento.

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Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.