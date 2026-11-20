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di Clara Statello per l'AntiDiplomatico

Due missili e un drone a reazione russi hanno colpito venerdì il territorio polacco, durante un imponente attacco contro l’Ucraina occidentale. L’incidente, testimoniato da diversi filmati e immagini diffuse sui social, è stato poi confermato dal ministro della Difesa Nazionale Wadysaw Kosiniak-Kamysz.

Un missile, identificato come un cruise Kh-101, è caduto nei pressi della città di Nowy Lipowiec. Un altro missile è ha colpito Rudnik e il drone Molodycz. Nonostante l’allarme aereo e il dispiegamento di F-16, le difese, a quanto pare, non hanno funzionato. Fortunatamente non ci sono stati danni o feriti.

Le testate appartenevano ad una raffica lanciata contro l’Ucraina di oltre 80 missili, 3 balistici Iskander-M/S-400/Zirkon e 79 missili da crociera Kh-101 e Kalibr, secondo il ministero ucraino. Nel mirino le infrastrutture energetiche di Dnipropetrovsk, Chernihiv, Leopoli e Kiev; la centrale termoelettrica di Burshtyn nella regione di Ivano-Frankivsk; un’officina di riparazioni aeronautica a Leopoli, un magazzino a Nikolaev, i ponti di Dnipro e Kiev; nella regione di Odessa, colpito un ponte ferroviario Zakota e una nave in mare, al largo del porto di Chornomorsk.

Se gli attacchi ai ponti sono una rappresaglia per Kerch, la “fuga” dei missili in territorio polacco potrebbe non essere un incidente. Ne è convinto il primo ministro Donald Tusk.

"Sappiamo con certezza che abbiamo a che fare con oggetti russi”. Il primo ministro Donald Tusk, in risposta alla violazione dello spazio aereo polacco, ho convocato una riunione con i ministri, i rappresentanti delle Forze Armate polacche e i capi dei servizi di sicurezza. Ritiene che non sia “ una coincidenza. Sembra una provocazione intenzionale", ha dichiarato il Primo Ministro Donald Tusk in una conferenza stampa.

Anche per il ministro della difesa la data non è una coincidenza: “Ci troviamo di fronte a un'altra provocazione da parte della Russia. La data, a mio avviso, non è casuale. Oggi, la coalizione dei volenterosi si sta esercitando a Nowa Diba, vicino alle zone in cui operava la nostra aviazione”.

Contrariamente al novembre 2022, quando un missile ucraino esplose nel villaggio polacco di Przewodów uccidendo due persone ma i partner di Kiev accusavano la Russia, nessuno invoca l’articolo 5 della NATO.

L’incidente in Polonia, più che una provocazione contro l’esercitazione Koalicja, sembra un test sulla disponibilità degli USA a difendere il territorio NATO, all’indomani del vertice trilaterale di Shenzen.

"Putin ha fatto precipitare dei droni in Polonia e, per errore, anche alcuni piccoli missili", ha minimizzato Trump a Fox News.

Del resto, dopo l’incontro all’APEC – da cui gli europei sono stati esclusi - ha anche assicurato che Putin è stanco della guerra e vuole arrivare al più presto ad un accordo.

"Per usare un eufemismo, non sempre concordo con la valutazione e l'interpretazione di questi incidenti da parte americana", ha dichiarato Tusk in conferenza stampa. Lavorerà ad una risposta assieme a Rutte

Gli altri leader occidentali, spogli della deterrenza USA, si limitano a mugugni e condanne.

Forse per questa ragione a Berlino, Jared Kushner ha riferito ai leader europei di un’apertura del Cremlino a garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della NATO per l’Ucraina?

“Fornire garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 dello statuto (per Trump, ndr) è un passo molto importante. Ma, ovviamente, deve rispondere agli interessi dell'America, e... dobbiamo assicurarci che questo faccia parte di un pacchetto più ampio di misure per garantire la sicurezza", ha spiegato Kushner.

Se vale la stessa logica usata dal POTUS per il sostegno all’Ucraina, allora è facile intuire dove si vada a parare: se gli europei vogliono una garanzia simile all’articolo 5 per l’Ucraina, che siano loro a fornire l’ombrello nucleare in funzione antirussa.

Questa condizione potrebbe essere accettabile per il Cremlino. I volenterosi, senza la copertura di fuoco americana, nel 2025 non sono riusciti a inviare neanche uno schieramento di pace, figuriamoci se possono impegnarsi in un accordo di mutua difesa!

Si spiegherebbe l’apertura di Putin alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, riconosciute come legittime in conferenza stampa, nonché l’invito ai leader europei a Mosca per una discussione preliminare in vista di un tavolo multilaterale.

Inoltre, l’incidente arriva poche ore dopo la conferma ufficiale della presenza di truppe francesi in Ucraina. Il ministro degli Esteri Barrot ha ammesso in una intervista a RTL: "Dichiariamo apertamente la presenza della Francia in Ucraina. Non c'è nulla da nascondere".

Nei giorni precedenti, un’inchiesta di RFI aveva rivelato che negli ultimi mesi Parigi ha segretamente trasferito uomini in Ucraina con spostamenti sotto copertura.

Mosca aveva già avvertito di ritenere inaccettabile una presenza NATO in territorio ucraino e che avrebbe considerato come obiettivi legittimi i contingenti stranieri sul posto.

La presunta violazione russa dei cieli polacchi va inserita nel quadro di una intensificazione del confronto diretto tra Russia e NATO, nel momento di maggiore vicinanza tra Washington e Mosca, dopo il vertice dei grandi da cui gli europei sono stati esclusi.

Il messaggio notificato a Bruxelles è chiaro: i russi hanno smesso di credere alla deterrenza NATO. Riecheggiano le parole di Ushakov: “Gli europei devono finalmente decidere cosa vogliono: la pace o la guerra in Ucraina?”

Clara Statello Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".