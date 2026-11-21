di Francesco Dell'Aglio

Dell'intervista che Johann Wadephul, Ministro degli affari esteri della Germania, ha rilasciato a Deutsche Welle mi pare non si sia molto parlato. In parte è comprensibile, l'intervista non è niente di speciale, ma c'è un passaggio piuttosto interessante in risposta all'ultima domanda dell'intervistatore (link 1, dovete andare al minuto 6: 10). Il ministro ammette che per molti tedeschi le cose non sono facili, che il costo della vita aumenta insieme a quello dell'energia, e conclude dicendo che le cose non sono collegate al conflitto e che "quando risolveremo il conflitto in Ucraina, quando sarà chiaro che l'aggressore Russia non può prevalere, il prezzo dell'energia scenderà di nuovo".

Wadephul, naturalmente, non ci dice in che maniera il prezzo dovrebbe scendere, una volta che "avremo risolto" il conflitto in Ucraina. Se però consideriamo che la "risoluzione", per i "volenterosi", è la vittoria ucraina, cioè nostra, dobbiamo dedurne che il ministro consideri la Russia sconfitta come un fornitore di materie prime le cui condizioni di vendita possano essere determinate dall'Occidente vittorioso e non dalla legge della domanda e dell'offerta. La Russia deve essere sconfitta strategicamente non perché è "cattiva", ma perché la sconfitta la costringerà ad accettare condizioni economiche e politiche che altrimenti rifiuterebbe. Fra queste condizioni ci sarà la possibilità per l'Europa di accedere nuovamente alle sue risorse a prezzi più convenienti (il gas del Nordstream era conveniente, ma comunque a prezzo di mercato) e questo contribuirà a risolvere la crisi di competitività dell'industria europea. E questo spiega perché una certa parte della leadership europea, specialmente di alcuni paesi, si oppone a una conclusione diplomatica del conflitto e ritiene che l'ipotesi di un conflitto aperto con la Russia non sia la peggiore delle eventualità. Se ci pensano gli ucraini a sconfiggere la Russia bene, altrimenti dovremo pensarci noi perché l'alternativa è la fine dell'Europa (ovvero della Germania) come potenza economica. Il caro vecchio Lebensraum, insomma, la naturale area di espansione ogni volta che le cose vanno male. Spero che, anche se molto rumorosa, sia una parte minoritaria.

Link 1: https://www.dw.com/de/wadephul-koalition-der-willigen-sendet-signal-an-moskau/video-79984981