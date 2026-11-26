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Un tribunale delle Nazioni Unite ha sentenziato che l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi non ha presentato prove adeguate per giustificare il licenziamento di un operatore umanitario palestinese, accusato di essere coinvolto negli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. La decisione solleva forti perplessità sulle accuse avanzate da Israele nei confronti dello staff dell'organizzazione.

Nel gennaio 2024, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) aveva allontanato nove dipendenti dopo che Israele li aveva accusati di aver preso parte agli assalti.

I giudici hanno rilevato che gli addebiti mossi ai lavoratori si fondavano quasi esclusivamente su elementi forniti da Israele, giudicati privi di riscontri e dotati di "limitato valore probatorio e affidabilità".

La pronuncia, diffusa dal Guardian, ha stabilito che l'UNRWA non è stata in grado di dimostrare la legittimità del licenziamento di Abu Awad, uno dei nove operatori coinvolti.

La corte ha accordato ad Awad un risarcimento pari a un'annualità di stipendio, oltre a 5.000 dollari per i "danni morali" subiti.

I rapporti di lavoro dei nove dipendenti erano stati interrotti "nell'interesse dell'agenzia" e, nelle comunicazioni ufficiali di licenziamento, si sosteneva che le accuse a loro carico fossero "molto gravi e credibili".

Il provvedimento era stato poi convalidato in seguito a un'inchiesta interna delle Nazioni Unite, secondo cui i lavoratori avrebbero potuto avere un ruolo negli attacchi del 7 ottobre.

Il tribunale ha tuttavia evidenziato che tale indagine non ha previsto l'audizione dei 19 membri del personale inizialmente segnalati da Israele, giustificando l'omissione con motivi di "sicurezza".

"Le accuse contro il ricorrente e gli altri membri dello staff, a quanto pare, si basano quasi interamente su informazioni in possesso di Israele", si legge nel verdetto.

La corte ha inoltre sollevato dubbi sull'attendibilità delle intercettazioni telefoniche e dei messaggi trasmessi dalle autorità israeliane, segnalando che in una circostanza si era verificato uno scambio di persona dovuto alla clonazione di una scheda SIM, una pratica diffusa a Gaza.

I giudici hanno aggiunto che le deduzioni israeliane basate sul riconoscimento vocale risultavano incerte e che diverse trascrizioni analizzate dagli ispettori dell'ONU non confermavano alcun legame con Hamas né con gli eventi del 7 ottobre.

Accuse contro Awad

Ad Awad era stato contestato di essere un "comandante di plotone" delle Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, un'accusa che l'uomo ha sempre negato.

Non gli era stata attribuita una partecipazione materiale agli assalti del 7 ottobre: le testimonianze raccolte agli atti confermano infatti che quel giorno viaggiava regolarmente su un autobus riservato al personale dell'UNRWA.

L'addebito specifico riguardava l'aver "ricevuto istruzioni, durante una telefonata intercettata dall'intelligence israeliana, di monitorare gli eventi del 7 ottobre 2023, ricevendo contemporaneamente aggiornamenti dall'intelligence di Hamas relativi agli attentati".

L'UNRWA non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

Invitata dalla corte a esibire la documentazione a supporto dei licenziamenti, l'agenzia ha indicato il governo israeliano, un articolo del Times of Israel e un dossier pubblicato da UN Watch, un gruppo di pressione filo-israeliano attivo in una campagna contro la stessa UNRWA.

Il tribunale ha ritenuto che la versione dell'UNRWA, secondo cui tali elementi avrebbero orientato il provvedimento, fosse "soggetta a qualche dubbio", osservando che tutti i materiali giustificativi depositati dall'agenzia erano stati redatti successivamente alla decisione impugnata, risalente al 26 gennaio 2024.

Nemmeno l'ex Commissario Generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, dimessosi dall'incarico a marzo, ha risposto alle richieste di commento.

Già nel febbraio 2024, lo stesso Lazzarini aveva ammesso che la scelta di licenziare i dipendenti configurava una "violazione del giusto processo", poiché l'inchiesta era stata avviata solo dopo la cessazione dei contratti.

"A mio giudizio, basato sulla veridicità o meno di questa notizia, la necessità di prendere la decisione più rapida e decisa per dimostrare che, come agenzia, prendiamo sul serio questa accusa", aveva spiegato, precisando che "era in gioco la capacità dell'intera agenzia di continuare a operare e a fornire assistenza umanitaria essenziale".

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