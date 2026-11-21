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di Paolo Desogus*

La morte di De Gennaro e le soprattutto la modalità, ovvero il suicidio, sono un fatto di estrema rilevanza. Direi anzi che sono un fatto enorme. Le indagini intendevano infatti gettare luce sul biennio 1992-un 1993, cioè il momento chiave di trasformazione della nostra democrazia nello stato miserabile di oggi.

Non voglio dire che De Gennaro fosse il responsabile di tutto. Voglio solo dire che la morte di Borsellino e la trattativa stato-mafia si inserisce in un contesto estremamente complesso e oscuro, che tiene insieme aspetti anche lontani tra di loro. Non c’è una trama unitaria tra le stragi di mafia, Mani Pulite, il Britannia, la fine del proporzionale, l’attacco alla Lira, la discesa in campo di Berlusconi (e lo sdoganamento dei fascisti), la fine della prima Repubblica e l’uscita di scena dei partiti che hanno scritto la Costituzione.

Sperati o meno questi fatti però hanno concorso a definire il quadro attuale con il sostegno di pezzi dello stato, forse anche di De Gennaro, figura di primo piano in molte situazioni critiche del paese. Il suo suicidio mi pare proprio per questo la conseguenza ritardata di un altro suicidio, quello di un paese che sino al biennio 1992-1993 aveva una sua forma, pur tra mille difficoltà, ma che ora si ritrova sfrangiato e svuotato, incapace di pensarsi nel presente.

*Post Facebook del 21 novembre 2026

Paolo Desogus Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.