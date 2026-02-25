Gaza, il piano Trump tra stablecoin e dati biometrici

Il Board of Peace del presidente statunitense Donald Trump sta valutando la creazione di una criptovaluta per la Striscia di Gaza, presentata come un tentativo di rilanciare l'economia di Gaza dopo due anni di genocidio israeliano contro i palestinesi.

Secondo quanto riportato da fonti citate dal Financial Times (FT) il 23 febbraio, la “stablecoin” sarà legata al dollaro statunitense e condividerà un valore simile.

Il Consiglio per la Pace si avvarrà dell'aiuto di aziende palestinesi e del Golfo con esperienza in criptovalute, che saranno coinvolte nell'iniziativa, prosegue il rapporto.

Secondo una delle fonti, la “stablecoin” sarà un mezzo per i palestinesi di Gaza per effettuare transazioni digitali, non servirà come nuova valuta.

I colloqui sono ancora in una fase iniziale, aggiunge il FT.

Il piano è guidato dall'ex funzionario dell'intelligence israeliana e imprenditore tecnologico Liran Tancman. Secondo quanto riferito, sarebbe anche consulente di Trump.

Tancman aveva annunciato la scorsa settimana che il comitato tecnocratico, sostenuto dagli Stati Uniti e incaricato di governare Gaza, stava lavorando a "una dorsale digitale sicura, una piattaforma aperta che consenta pagamenti elettronici, servizi finanziari, e-learning e assistenza sanitaria con il controllo dei dati da parte dell'utente".

Questo comitato non è ancora entrato nella Striscia e sta operando dal Cairo a causa dei continui ritardi israeliani.

Gaza "deve essere ricollegata digitalmente al resto del mondo", ha aggiunto, promettendo di aggiornare la rete 2G di Gaza "con accesso gratuito ad alta velocità" entro luglio.

Nell’articolo di precisa che sono coinvolti membri del comitato tecnocratico, nonché il direttore del Board of Peace, Nickolay Mladenov.

L'economia di Gaza è stata devastata dal genocidio israeliano. L'intera popolazione vive ora al di sotto della soglia di povertà e l'insicurezza alimentare rimane grave. Gli aiuti umanitari continuano a essere fortemente limitati da Israele, in violazione del cosiddetto cessate il fuoco, e l'ingresso di denaro contante non è consentito.

Un'altra fonte ha dichiarato al FT che uno dei motivi alla base della "stablecoin" è impedire ad Hamas di "generare" fondi.

Secondo l'agenzia di stampa, la criptovaluta di Gaza consentirà al commercio di crescere a Gaza senza essere collegato al governo israeliano.

Sia a Gaza che nella Cisgiordania occupata, i palestinesi usano lo shekel israeliano. Il FT ritiene che la criptovaluta potrebbe "separare economicamente" la Striscia dalla Cisgiordania, entrambe considerate parte integrante di qualsiasi futuro stato palestinese.

Trump e i suoi familiari hanno tratto grandi profitti da almeno cinque progetti di criptovaluta, guadagnando centinaia di milioni.

"I Trump hanno guadagnato un totale netto di circa seicentocinquanta milioni di dollari dalle criptovalute da agosto. Questo porta il suo guadagno totale da quando ha cercato di diventare presidente a oltre 4 miliardi di dollari", ha ricordato il New Yorker.

L'articolo del FT arriva poche settimane dopo che il Guardian aveva riferito che gli Emirati Arabi Uniti erano pronti a finanziare la costruzione di un ghetto strettamente sorvegliato per i palestinesi sulle rovine di Rafah, nella parte meridionale di Gaza, fornendo a un numero limitato di palestinesi servizi di base a condizione che si sottopongano alla raccolta di dati biometrici e ai controlli di sicurezza.

Trump sta ora pianificando un progetto di ricostruzione multimiliardario a Gaza.

Il genero del presidente, Jared Kushner, ha presentato il mese scorso quello che ha definito un "piano generale" per la "nuova Gaza", che comprende oltre 100.000 unità abitative permanenti, oltre 200 centri educativi, oltre 180 centri religiosi e culturali e più di 75 strutture mediche.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it