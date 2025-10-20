Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. MondiSud

Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie

L'ex berretto verde descrive l'operazione come un pretesto per l'aggiornamento della Dottrina Monroe. "Quella che chiamano lotta al narcotraffico è la copertura per una guerra ibrida contro l'influenza di Russia e Cina nel continente"

513
Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie


di Fabrizio Verde

In una recente intervista realizzata dal giornalista Max Blumenthal di The Grayzone, Jordan Goudreau, mercenario ed ex membro delle forze speciali statunitensi noto per aver guidato la fallita “Operación Gedeón” contro il governo venezuelano nel 2020, ha rilasciato dichiarazioni di portata rilevante e che acquisiscono importanza nell’attualità. Le sue parole squarciano il velo su una delle narrazioni più tossiche e persistenti utilizzate contro la Rivoluzione Bolivariana: quella del cosiddetto “Cártel de los Soles”. Secondo Goudreau, questa struttura non sarebbe un’organizzazione narcotrafficante guidata da Caracas, ma una creazione della Central Intelligence Agency (CIA) risalente agli anni Novanta, molto prima dell’ascesa al potere del Comandante Hugo Chávez.

Già negli anni ‘90, il ‘Cártel de los Soles’ fu creato dalla CIA. Questo non è un segreto, voglio dire, questa è la verità”, ha affermato Goudreau con grande franchezza. Ha aggiunto che lo stesso costrutto viene oggi strumentalmente utilizzato per accusare il presidente Nicolás Maduro, nonostante “forse in realtà non esista nemmeno più”. Interrogato per una conferma, la sua risposta è stata perentoria: “Oh, assolutamente. Non è una novità”. A supporto della sua tesi, l’ex “berretto verde” ha citato fonti dell’intelligence statunitense, riferendo le dichiarazioni di un ex capo della DEA (la Drug Enforcement Administration) che, in un’intervista a Mike Wallace, avrebbe parlato esplicitamente di “traffico di droga da parte della CIA in associazione con la Guardia Nazionale del Venezuela”.

Goudreau ha inoltre smontato la mitologia attorno al nome stesso del cartello, definendolo “quasi una barzelletta” tra gli addetti ai lavori. “Non si sono dati quel nome da soli. Hanno una patch sull’uniforme con un sole e suppongo che la DEA, o chi per essa, li abbia chiamati così per quello”. Al di là dell’aspetto quasi folcloristico, l’ex mercenario ha tenuto a ribadire il cuore della questione: “L'agevolazione del traffico di droga da parte della CIA attraverso questo gruppo è ben documentata”.

Queste rivelazioni gettano una nuova luce – per chi non conosce il loro modus operandi - non solo sul passato, ma anche sulle attuali politiche dell’amministrazione statunitense. Goudreau sostiene che il governo USA, a prescindere dal presidente di turno, cerchi di proteggere le ingenti risorse economiche derivanti dal narcotraffico. La pressione su Caracas si inquadrerebbe in un’aggiornata Dottrina Monroe, finalizzata a prevenire l’influenza strategica di Russia o Cina nella regione, una politica che ironicamente definisce “la dottrina Maduro”.

La smentita dopo anni di disinformazione

Le dichiarazioni di Jordan Goudreau costituiscono una smentita plateale e definitiva a anni di campagne mediatiche e accuse infondate propalate da ampi settori della stampa italiana contro la Rivoluzione Bolivariana. Per anni, senza mai presentare prove concrete, numerosi opinionisti e giornalisti hanno dipinto il Venezuela come uno “Stato narcotrafficante”, avallando acriticamente la narrativa del “Cártel de los Soles” costruita a Washington. Un caso emblematico è quello di Roberto Saviano, che in diverse occasioni ha ripreso e amplificato la teoria del “Cartel de los Soles”, contribuendo a radicare nell’immaginario del pubblico italiano l’idea di un governo venezuelano colluso con il narcotraffico. Oggi, la fonte più improbabile – un mercenario che ha tentato di rovesciare quello stesso governo – rivela che quel “cartello” era in realtà un’operazione della CIA. Queste rivelazioni mettono in discussione non solo la credibilità delle fonti giornalistiche, ma anche la leggerezza con cui sono state trattate accuse gravissime, rivelatesi ora, alla luce di queste confessioni, parte di una strategia di una guerra ibrida che utilizza la disinformazione come arma per preparare il terreno a interventi più ampi. La notizia non è solo ciò che Goudreau ha detto, ma il silenzio assordante che sta cadendo su quelle redazioni che per anni hanno sostituito il giornalismo d’inchiesta con la becera propaganda anti-venezuelana.

 

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA La resa energetica dell'Europa: perché il bando al gas russo è una condanna senza appello

La resa energetica dell'Europa: perché il bando al gas russo è una condanna senza appello

  • 20 Ottobre 2025 17:06

L'Europa ha deciso di infliggersi una ferita profonda, votando per un suicidio energetico i cui costi sono già drammaticamente visibili e destinati a crescere. Il via libera del Consiglio UE a un...

RUSSIA Mosca accusa l'UE di voler sabotare il vertice Putin-Trump

Mosca accusa l'UE di voler sabotare il vertice Putin-Trump

  • 20 Ottobre 2025 16:05

La Russia accusa apertamente l'Unione Europea di lavorare per minare il prossimo vertice tra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Donald Trump. Secondo il ministero degli Esteri...

AMERICA LATINA Trump mette nel mirino la Colombia: "Petro è un leader del narcotraffico"

Trump mette nel mirino la Colombia: "Petro è un leader del narcotraffico"

  • 19 Ottobre 2025 17:11

di Fabrizio Verde Un nuovo e pericoloso capitolo di ingerenza statunitense in America Latina: dopo aver preso di mira il Venezuela con operazioni militari giustificate da un'asserita "guerra al narcoterrorismo",...

Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

  • 18 Ottobre 2025 17:44

di Fabrizio Verde Il Premio Nobel per la Pace 2025, assegnato alla sedicente leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, passerà alla storia non come un riconoscimento...

NORD-AMERICA Trump esprime interesse per la costruzione di un tunnel tra Russia e Alaska e prende in giro Zelensky

Trump esprime interesse per la costruzione di un tunnel tra Russia e Alaska e prende in giro Zelensky

  • 18 Ottobre 2025 16:43

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "interessante" la proposta di costruire un tunnel che colleghi l'Alaska alla Russia sotto lo Stretto di Bering. L'idea, recentemente avanzata...

Le più recenti da MondiSud

Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

18 Ottobre 2025 17:44
Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

17 Ottobre 2025 17:48
Ecuador, il regime di Noboa reprime nel silenzio complice dell’Occidente

Ecuador, il regime di Noboa reprime nel silenzio complice dell’Occidente

15 Ottobre 2025 17:07
La vera transizione democratica in Venezuela è già avvenuta: si chiama Rivoluzione Bolivariana

La vera transizione democratica in Venezuela è già avvenuta: si chiama Rivoluzione Bolivariana

11 Ottobre 2025 16:01
Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

10 Ottobre 2025 15:16
Nonostante le navi da guerra: diario di viaggio dal Venezuela che resiste

Nonostante le navi da guerra: diario di viaggio dal Venezuela che resiste

08 Ottobre 2025 14:14
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

08 Agosto 2025 17:06
Europa addio: perché l'Italia deve andare verso i BRICS

Europa addio: perché l'Italia deve andare verso i BRICS

31 Luglio 2025 17:57
NORD-AMERICA

La resa (definitiva) di Zelensky allo studio Ovale

16206
MEDITERRANEO

Prigioniero israeliano rivela le tecniche della "Unità Ombra" delle Brigate Al-Qassam

13655
EUROPA

Un sondaggio Polling Europe spiega il vero motivo dietro l'isteria sui "droni russi"

12201
RUSSIA

La doccia fredda per Zelensky. Tomahawk: cosa cambia dopo il colloquio con Putin?

9435
EUROPA

Il previsto vertice di Budapest e le lacrime del Corriere della Sera

8880
NORD-AMERICA

Telefonata Putin-Trump. Il primo commento ufficiale del Cremlino

8225
RUSSIA

Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

7301
NORD-AMERICA

Caitlin Johnstone: Trump continua ad ammettere di essere stato comprato e posseduto dall'israeliana più ricca del mondo

6940
RUSSIA

Mosca accusa l'UE di voler sabotare il vertice Putin-Trump

NORD-AMERICA

Trump esprime interesse per la costruzione di un tunnel tra Russia e Alaska e prende in giro Zelensky

RUSSIA

Fico: "Un russo si inginocchia solo per allacciarsi le scarpe"

EUROPA

Francia: Lecornu salvo grazie all'appoggio dei Socialisti

MEDITERRANEO

Il presidente siriano chiede di "ridefinire" i legami tra Russia e Siria nella prima visita a Mosca

RUSSIA

Peskov: l'Europa incita quotidianamente Kiev a prolungare le ostilità

CINA

Il ministro degli Esteri cinese chiede un rafforzamento della cooperazione tra Cina e Italia per promuovere la pace e lo sviluppo mondiale

RUSSIA

Putin incontrerà oggi il presidente siriano Al-Sharaa

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

  • 20 Ottobre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie di Fabrizio Verde Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie

Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie

  • 20 Ottobre 2025 19:00
Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo? di Giuseppe Masala Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

  • 14 Ottobre 2025 10:00
Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta" di Michelangelo Severgnini Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

  • 20 Ottobre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale   Una finestra aperta La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

  • 17 Ottobre 2025 12:30
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE? Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

  • 14 Ottobre 2025 06:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini di Marinella Mondaini Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini

Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini

  • 20 Ottobre 2025 13:00
Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri di Giuseppe Giannini Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

  • 18 Ottobre 2025 14:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Italia, povertà da record di Michele Blanco Italia, povertà da record

Italia, povertà da record

  • 15 Ottobre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti