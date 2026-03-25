"Storico": il primo caccia supersonico prodotto interamente in America Latina

Il primo caccia supersonico F-39E Gripen prodotto in Brasile è stato presentato in un evento a cui ha partecipato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che ha definito l'evento un "momento storico".

L'evento si è svolto presso l'aeroporto Embraer Gavião Peixoto di San Paolo, dove si sono susseguiti diversi discorsi, sebbene Lula non abbia preso la parola. Il presidente ha commentato l'evento tramite i social media.

????Brasil presenta el Gripen F-39E y fortalece su defensa con tecnología supersónica de última generación. @LulaOficial pic.twitter.com/RCBKMn51UM — La Periodista (@LaPeriodista_MX) March 25, 2026

È salito a bordo di un aereo scortato da un caccia Gripen, prodotto dall'azienda svedese di difesa Saab. "Un momento molto simbolico, che dimostra che [il Brasile] è un Paese che crede in se stesso, investe nella tecnologia e riafferma la propria sovranità", ha affermato Lula.

L'Aeronautica Militare Brasiliana (FAB) ha indicato che lo sviluppo del caccia F-39 segna una "nuova era nella difesa aerea", dato che il contratto con Gripen include il trasferimento di tecnologia e la formazione di personale specializzato brasiliano.

Dei 36 velivoli acquisiti dalla FAB, 15 saranno assemblati nello stabilimento Embraer, ha specificato l'istituzione.

"Questo traguardo colloca il Brasile tra un gruppo ristretto di nazioni in grado di sviluppare e produrre velivoli da combattimento altamente complessi, un risultato senza precedenti in America Latina", aveva precedentemente affermato il governo brasiliano.

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