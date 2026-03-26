Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

373
Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

Le valute di diversi paesi asiatici stanno subendo forti pressioni a causa della crisi in Medio Oriente, innescata dagli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, come riportato dal quotidiano New York Times.

Il won sudcoreano ha appena raggiunto il suo tasso di cambio più basso rispetto al dollaro dalla crisi finanziaria globale del 2008, mentre il baht thailandese è sceso al livello più basso degli ultimi 10 mesi e si prevede che continuerà a deprezzarsi finché durerà il conflitto.

Il principale indice azionario indiano ha perso il 2,5% del suo valore, dopo essere crollato di quasi il 13% dall'inizio delle ostilità. Queste perdite sul mercato azionario hanno innescato una fuga di capitali dall'India, esercitando una pressione al ribasso sulla sua valuta, la rupia.

Nel frattempo, nelle Filippine, l'aumento dei prezzi del petrolio e il deprezzamento della valuta rappresentano un "doppio colpo che raddoppierà l'inflazione nei prossimi mesi, colpendo più duramente milioni di famiglie povere", secondo il gruppo di ricerca economica IBON Foundation.

Come spesso accade in periodi di turbolenza globale, gli investitori stanno ritirando capitali dalle regioni più rischiose e investendo maggiormente in attività statunitensi. Questo sta spingendo il dollaro al rialzo, avvicinandolo al suo valore massimo contro le valute asiatiche degli ultimi due decenni.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

  • 25 Marzo 2026 16:59

Mentre il mondo guarda allo Stretto di Hormuz, bloccato, e ai sette milioni di barili di idrocarburi liquidi che la Russia continua a esportare ogni giorno, la mossa della IEA per calmare i mercati energetici...

AMERICA LATINA Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

  • 25 Marzo 2026 15:29

È stata una conferenza stampa come tante, nella sala stampa del Ministero degli Esteri cinese. Ma le domande arrivate dall’emittente teleSUR hanno offerto al portavoce Lin Jian l'occasione...

EUROPA Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

  • 24 Marzo 2026 18:52

Il caos nel Golfo Persico ha fatto saltare i piani russofobi della Commissione Europea. La tanto attesa proposta per rendere permanente e definitivo il masochistico divieto alle importazioni di petrolio...

ASIA Filippine: Marcos Jr. dichiara lo stato di emergenza energetica

Filippine: Marcos Jr. dichiara lo stato di emergenza energetica

  • 24 Marzo 2026 17:12

L’ombra lunga della guerra proditoriamente scatenata dalla coalizione Epstein contro l'Iran si allunga fino al Pacifico. Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha firmato ieri un decreto...

AMERICA LATINA "Siamo disposti a dare la vita per la Rivoluzione": Díaz-Canel, l'emozione per i caduti e la fermezza di Cuba (VIDEO)

"Siamo disposti a dare la vita per la Rivoluzione": Díaz-Canel, l'emozione per i caduti e la fermezza di Cuba (VIDEO)

  • 24 Marzo 2026 15:42

Mentre l’assedio economico si stringe attorno all’isola, con il blocco petrolifero voluto da Donald Trump che soffoca ogni spiraglio di normalità, la voce di Cuba si alza nitida e ferma....

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale

L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale

26 Marzo 2026 15:42
Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

25 Marzo 2026 16:59
Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

24 Marzo 2026 14:53
India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

23 Marzo 2026 17:00
"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

22 Marzo 2026 17:47
Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

20 Marzo 2026 17:30
Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

20 Marzo 2026 16:00
La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

19 Marzo 2026 17:06
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump: la NATO non ha fatto "assolutamente nulla" sull'Iran

332213
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

17361
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

16099
CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

15417
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

13924

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

13232
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

10422
ITALIA

"Mi ha dato fastidio". Il commento di un 18enne al primo voto sul podcast Meloni-Fedez (VIDEO)

10084
ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

ASIA

L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale

RUSSIA

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

AMERICA LATINA

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO) di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

  • 26 Marzo 2026 09:00
L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA di Fabrizio Verde L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

  • 22 Marzo 2026 16:44
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

  • 24 Marzo 2026 13:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare di Michele Blanco Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

  • 26 Marzo 2026 08:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti