Come l'AntiDiplomatico è stato un onore poter partecipare con la nostra responsabile rapporti con la stampa internazionale e BRNN, Maylyn Lopez, alla presentazione in Italia del Golden Panda Award, un premio che celebrerà la sua seconda edizione nel settembre 2025 a Chengdu (nella provincia dello Sichuan) e che ha già ricevuto la candidatura di oltre 5 mila opere cinematografiche e serie televisive.



Di seguito il reportage tradotto in italiano della Sichuan News e il testo dell'intervento di Maylyn Lopez.







Il “Golden Panda” illumina Roma

reportage di Yu Rubo e Zheng Zhihao per Sichuan News

In occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, il “Golden Panda” ha segnato un momento poetico nella “Città Eterna” di Roma: luci e immagini hanno creato un legame di reciproco apprendimento tra le civiltà.





Ieri 9 maggio si è tenuto a Roma, l'incontro “Golden Panda Award · Incontro con Italia”. “Il Golden Panda Award non è solo un premio, bensì un invito a dialogare tra civiltà, a comprendersi e a scoprirsi attraverso il potere delle immagini, delle storie e delle arti audiovisive”. Durante l'incontro, il discorso appassionato di Lorenza Lei, amministratore delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti.

La promozione speciale dell'evento ha permesso agli ospiti presenti di ripercorrere il successo della prima edizione del Golden Panda Award e di presentare i premi, i criteri di valutazione e le caratteristiche della seconda edizione, che si terrà nel settembre di quest'anno a Chengdu, nello Sichuan.

Successivamente, esperti e studiosi del settore cinematografico e televisivo, rappresentanti dell'industria e dei media di entrambi i paesi hanno avviato un vivace scambio di opinioni su temi quali la creazione di contenuti cinematografici e televisivi, la cooperazione industriale, l'innovazione tecnologica e la comunicazione interculturale.

Il Golden Panda Award è un premio internazionale cinematografico che ha come simbolo culturale il panda gigante e come obiettivo la promozione della costruzione di una comunità dal destino comune per l'umanità. È organizzato dalla Federazione delle Associazioni Letterarie e Artistiche della Cina e dal governo popolare della provincia del Sichuan, si tiene ogni due anni e ha sede permanente nel Sichuan. Nel settembre 2023, la prima edizione del Golden Panda Award si è tenuta a Chengdu, rendendo famoso in tutto il mondo “il panda gigante cinese”.

La seconda edizione del Golden Panda Award continuerà a scrivere una pagina di successo a Chengdu. Secondo quanto appreso dagli organizzatori dell'evento, da quando è stato avviato il bando internazionale tre mesi fa, la seconda edizione del Golden Panda Award ha attirato oltre 5.000 candidature di film e serie televisive di eccellenza provenienti da tutto il mondo.

Il presidente del Forum per lo sviluppo commerciale italo-cinese, Ivan Cardillo, ha elogiato il Golden Panda Award definendolo “un evento straordinario” in un video messaggio: "questo evento non solo premia le migliori opere cinematografiche e televisive, ma riconosce anche in modo chiaro e forte, l'importanza dello scambio culturale, avvicinando le civiltà, promuovendo la comprensione reciproca e costruendo un ponte di comunicazione duraturo tra Oriente e Occidente”.

L'Italia, grande potenza cinematografica e televisiva, ha ottenuto ottimi risultati al Golden Panda Award. Alla prima edizione hanno partecipato 170 opere italiane, 38 delle quali sono state selezionate per la fase preliminare. Tra queste, “L'amica geniale”, “Sorelle” e ‘Leonardo’ hanno ottenuto 7 nomination nella fase finale. “L'amica geniale” ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e la migliore attrice protagonista nella categoria serie TV. Il documentario “Il piccolo miracolo del panda gigante”, incentrato sulla cooperazione scientifica tra Cina e Italia nel campo dei panda giganti, ha vinto il premio per il miglior documentario. Ad oggi, 33 film italiani si sono candidati alla seconda edizione del Golden Panda Award. Tra questi “C’è ancoraDomani”, che ha incassato 605.000 dollari al botteghino cinese,

Cogliendo l'occasione di questo evento, il Golden Panda Award instaurerà una collaborazione profonda con l'Associazione Italiana Audiovisivi, esperti del settore e altri soggetti, attraverso attività quali mostre cinematografiche italo-cinesi e coproduzioni, con l'obiettivo di creare una piattaforma di scambio culturale cinematografico tra i due paesi, portare più film di qualità nel mondo e favorire la diffusione internazionale e l'interconnessione dei mercati delle opere cinematografiche di eccellenza.

“Il cinema è un'arte vivace e dinamica, che continua a sorprenderci ed emozionarci”.Paolo Grasso, capo di gabinetto del vice primo ministro italiano Matteo Salvini, ritiene che, nel quadro del Golden Panda Award, lo scambio nel mondo del cinema si arricchisca, portando a interazioni promettenti e favorendo la comunicazione tra civiltà diverse.

L'incontro è stato guidato dall'Ambasciata della Repubblica popolare in Italia, organizzato dall'Ufficio stampa del governo popolare della provincia del Sichuan, ospitato dal Sichuan Daily Newspaper Group e dall'Emei Film Group Co., Ltd., con il sostegno del Forum per lo sviluppo commerciale italo-cinese.





Golden Panda: coltivare la bellezza per creare ponti di dialogo e cooperazione



di Maylyn Lopez



Roma, 9 maggio 2025





Gentili ospiti, autorità, colleghi,

sono profondamente onorata di essere qui oggi, in questo importante momento di scambio culturale come rappresentante de l’AntiDiplomatico, media italiano parte integrante della Belt and Road News Network, la rete che unisce oltre 240 testate di più di 100 Paesi per promuovere cooperazione e cultura lungo la Nuova Via della Seta.

Il linguaggio audiovisivo è un mezzo potente per avvicinare popoli e tradizioni e il nostro giornale è per questo impegnato con passione a diffondere i Golden Panda Awards.

Come giornalista, sento nel cuore questa responsabilità: coltivare la bellezza della diversità e trasformarla in collaborazione, ascolto, creazione comune. La cultura è la nostra vera ricchezza: supera confini, sfida pregiudizi, apre orizzonti.

Siamo fermamente convinti che eventi come questo rafforzino la comprensione reciproca e creino nuove opportunità di collaborazione culturale e artistica. Con grande entusiasmo attendiamo la cerimonia di premiazione che si terrà nel 2025 a Chengdu. Siamo certi che sarà un momento di grande celebrazione del cinema e della creatività, non solo per la Cina ma per tutti i Paesi partecipanti, compresa l’Italia. Noi media svolgiamo un ruolo cruciale nel diffondere la cultura, il dialogo e la bellezza di ogni forma di arte nel mondo.

I Golden Panda Awards, amplificano voci e narrazioni che altrimenti resterebbero sconosciute, sensibilizzando il pubblico e creando ponti di comprensione duraturi attraverso l’arte audiovisivo. Una piattaforma aperta a produzioni di tutto il mondo, in grado di promuovere la comprensione reciproca attraverso il linguaggio universale del cinema e della televisione.

Lo scorso agosto abbiamo avuto il privilegio di partecipare nella meravigliosa città di Chengdu, alla presentazione per i media del Golden Panda Awards promossi dalla Federazione Cinese delle Arti e del Governo Provinciale del Sichuan. Abbiamo parlato di apertura e inclusività per costruire una comunità globale con un futuro condiviso anche attraverso la settima arte, favorendo gli scambi interculturali e il dialogo tra popoli.

Nelle strade millenarie di Chengdu ho respirato un’energia straordinaria: centinaia di giornalisti, registi e appassionati uniti dallo stesso desiderio di dialogo. I Golden Panda Awards non sono solo un premio, un ponte d’amicizia tra Oriente e Occidente.

Cina e Italia, entrambe culle di civiltà millenarie, hanno una responsabilità condivisa: coltivare la bellezza della diversità e trasformarla in collaborazione, ascolto, creazione comune. La cultura è un ponte tra i popoli.

È un motivo di orgoglio promuove Iniziative che mirano a incoraggiare la comprensione reciproca, l’amicizia e l’inclusività. Applaudiamo tutti quindi questa manifestazione quale esempio di dialogo interculturale di alto valore per l’umanità.

Grazie a tutti.