Il processo di Oslo arriva in Libano

di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

Il Libano meridionale viene invitato a partecipare alla ricostruzione attraverso la stessa architettura che ha intrappolato la Palestina dopo Oslo: la violenza israeliana crea i fatti sul terreno, e la società bombardata, sfollata e vittima viene resa responsabile di amministrare il dopo. La sovranità viene rimandata, rinviata dentro un processo senza fine.

La domanda su chi pagherà per ricostruire il Libano meridionale viene presentata come un problema pratico. Se ne discute in termini di peso e stanchezza dei donatori, (in)capacità dello Stato libanese, esitazione dei paesi del Golfo, diplomazia statunitense, armi di Hezbollah e problemi pratici del ritorno, della riparazione e della sicurezza, cancellando il fatto che, prima di essere una questione finanziaria, la ricostruzione è una questione politica. Prima di essere una questione di donatori e fondi, è una questione di responsabilità; e prima di essere una questione del governo libanese, è una questione di distruzione israeliana. Si cercano soluzioni dopo che il disastro è stato causato da Israele, e non per la sicurezza, ma per il suo spazio vitale e l'espansionismo da sempre dichiarato.

E poi il Libano meridionale non è stato danneggiato da un terremoto, da un'alluvione o da una catastrofe naturale. I suoi villaggi sono stati bombardati, spianati e svuotati. Le case sono state distrutte. Strade, sistemi idrici, reti elettriche, edifici municipali, terre agricole e vita pubblica sono stati deliberatamente spezzati. Le comunità di confine sono state traumatizzate, e i civili sono stati sfollati non solo dalla violenza dei bombardamenti, ma anche dalla continua negazione di un ritorno sicuro alle proprie terre o case. Trattare tutto questo come un problema di ricostruzione, togliendo dal centro della discussione l'autore della distruzione, i crimini commessi, l'impunità consentita, significa togliere la responsabilità ai criminali e ripulire il tutto col linguaggio della riparazione.

Questo è il pericolo che oggi affronta il Libano. La ricostruzione viene convertita da diritto sacrosanto in leva politica. In coercizione.

Il ritorno degli sfollati alle proprie città e villaggi viene trattato non come ripristino della vita civile, ma come ricompensa graduale per la conformità politica. Il Sud non viene considerato come una società ferita che ha subito bombardamenti e distruzione, gente con rivendicazioni, memoria e diritti, ma come un fascicolo amministrativo da gestire attraverso condizioni, parametri, zone pilota, accordi di sicurezza e approvazione dei donatori. Il linguaggio è tecnocratico. La struttura è totalmente coercitiva. Ciò che si sta preparando non è un piano di ricostruzione. È un processo di Oslo per il Libano.

Il paragone non è esatto, e non deve esserlo. Il Libano non è la Palestina. Ma il meccanismo è lo stesso, e anche la strategia. Lo Stato libanese, il suo sistema confessionale, la sua posizione regionale e il suo equilibrio militare sono distinti. La somiglianza si trova nell'architettura del potere. In Palestina, Oslo non pose fine al dominio. Lo riorganizzò. Israele mantenne gli strumenti decisivi del controllo, terra, confini, movimento, acqua, spazio aereo, sicurezza e dipendenza fiscale, mentre all'Autorità Palestinese fu assegnata la responsabilità di amministrare una popolazione privata della sovranità. Gli occupati furono resi responsabili degli effetti della propria occupazione. I donatori pagarono per stabilizzare quell'assetto, e i diritti politici furono tradotti in parametri istituzionali. La liberazione fu rinviata dentro il processo. Un processo lungo e ingarbugliato, fatto di finte trattative e finti incontri, tutto finto perché, alla base, da parte israeliana non c'era la volontà politica né l'intenzione di negoziare davvero. Il processo di pace esisteva solo per fare da copertura alla colonizzazione e per camuffare, col linguaggio delle trattative, i cambiamenti sul terreno.

Questa è la lezione che il Libano dovrebbe studiare bene e comprendere, e non solo il Libano.

Oslo non fallì perché fu applicato male. Fallì perché era costruito intorno a un'asimmetria, uno squilibrio di forza dovuto anche al sostegno continuo e incondizionato alla parte più forte. Non c'era mai stato un mediatore neutrale, perché né gli Stati Uniti né l'Unione Europea avevano usato la loro forza e il loro potere per far applicare il diritto internazionale. La parte più forte conservò il proprio potere, col sostegno del mondo occidentale, mentre alla parte più debole fu chiesto di gestire il proprio popolo sotto occupazione, e l'occupante, l'aggressore, colui che violava il diritto internazionale, conservò la terra. Agli occupati fu detto di costruire istituzioni, mentre il potere colonizzatore manteneva il controllo coercitivo. Ai colonizzati fu detto che la sovranità sarebbe arrivata più tardi, dopo sufficiente moderazione, riforma, coordinamento di sicurezza e fiducia dei donatori, in un processo senza fine che era, di fatto, l'inganno più grande.

Quel «più tardi» non arrivò mai. Gli accordi provvisori divennero permanenti. Il coordinamento di sicurezza divenne un sostituto della liberazione, e la «competenza» amministrativa divenne una prova che non poteva mai essere superata, perché ciò che si sviluppava sul terreno era intollerabile e terribilmente ingiusto. Lo Stato divenne un orizzonte che si allontanava a ogni negoziato e finto dialogo. Gli insediamenti si ampliarono, la frammentazione si approfondì, e il linguaggio della pace divenne la grammatica attraverso cui il dominio veniva normalizzato. E la stampa, ovviamente, non faceva altro che raccontarla così come serviva al potere, generando false speranze, coprendo i crimini e incolpando le vittime.

Il Libano viene ora spinto verso una trappola simile. Le rovine del Sud vengono usate per produrre una sequenza in cui il ritiro israeliano, il ritorno libanese e gli aiuti alla ricostruzione sono tutti subordinati al riordino politico interno del Libano. Israele distrugge, poi aspetta. Washington media, ma entro i limiti della dottrina di sicurezza israeliana. Le capitali del Golfo esitano, calcolando se finanziare la ricostruzione senza garanzie politiche. D'altronde non vogliono investire in infrastrutture che saranno distrutte nei futuri bombardamenti, come sono stati distrutti in Palestina i grandi progetti dell'Unione Europea. Sono soldi persi, perché non si dà nemmeno la colpa ai responsabili di quelle distruzioni.

Le agenzie internazionali parlano di ripresa, ma non hanno il potere, o la volontà, di imporre la responsabilità o di chiederne conto alla parte che ha causato il danno. Beirut, debole e frammentata, deve dimostrare di essere idonea a ricevere assistenza. Gli sfollati sono lasciati ad abitare l'intervallo. Come i palestinesi nelle tende.

L'espressione «zone pilota» coglie l'inganno alla perfezione. I villaggi non sono zone pilota, e il ritorno dei civili alle proprie case non è un esperimento di buona o cattiva gestione dei donatori, e ovviamente la ricostruzione non è un laboratorio per verificare se il Libano abbia soddisfatto le condizioni israeliane e statunitensi. Quando un villaggio distrutto viene trattato come una zona da attivare solo dopo la conformità di sicurezza, la vita civile viene subordinata alla sequenza geopolitica. La casa diventa una merce di scambio. La famiglia sfollata diventa una beneficiaria di supporto umanitario. La strada, la scuola, il pozzo e la clinica diventano strumenti in un negoziato i cui termini sono stati stabiliti da chi ha commesso il crimine e causato la distruzione.

È così che sopravvivono gli assetti coloniali moderni. Non sempre si annunciano attraverso un'annessione formale. Operano attraverso il linguaggio amministrativo e usano termini come stabilizzazione, riforma, governance, capacità del settore della sicurezza, coordinamento dei donatori. Convertono la responsabilità in linguaggio tecnico e procedura amministrativa. Trasformano la richiesta di giustizia in una richiesta di finanziamento. Da questione politica, diventa un problema tecnico e amministrativo. Trasformano il diritto al ritorno in un problema di sicurezza, e la violenza dell'aggressore nella responsabilità del paese e della popolazione che ne è vittima.

La debolezza del Libano rende tutto questo più facile. Lo Stato libanese è esausto, indebitato e screditato. Il suo sistema bancario ha distrutto la fiducia pubblica. Il suo ordine confessionale ha troppo spesso trasformato la rappresentanza in paralisi. Le sue élite hanno ripetutamente sacrificato il benessere pubblico alla propria sopravvivenza. Ma la disfunzione libanese non può assolvere Israele dalla responsabilità, e non può giustificare una ricostruzione subordinata a un accordo politico imposto dall'esterno. Una riforma richiesta attraverso le macerie non è riforma. È coercizione nel linguaggio della governance.

La stessa trappola regola la questione delle armi. In astratto, ogni Stato sovrano deve affrontare la questione dell'autorità legittima e del monopolio della forza. Ma quella questione non può essere separata dalle condizioni in cui viene posta. Chiedere il disarmo prima del ritiro, prima della responsabilità, prima del ripristino della sovranità, non significa promuovere lo Stato di diritto. Significa riordinare il Libano intorno alle esigenze di sicurezza dello Stato che lo ha attaccato. Il disarmo sotto occupazione non è lo stesso del disarmo dopo la pace. Non ci si può esporre alla violenza senza garanzie.

E questa non è una paura ipotetica. È accaduta sul suolo libanese. Nel 1982, in base a un accordo mediato dagli Stati Uniti e a garanzie scritte per i civili rimasti, l'OLP evacuò Beirut. La forza multinazionale che supervisionò l'evacuazione si ritirò poco dopo. Alcune settimane più tardi, nei campi di Sabra e Shatila ebbe luogo un massacro, compiuto da una milizia alleata mentre l'esercito israeliano sigillava il perimetro e illuminava la notte con razzi. La parte più debole aveva consegnato ciò che le era stato richiesto. La protezione promessa in cambio si dissolse con l'ultimo convoglio uscito da Beirut. La stessa commissione d'inchiesta israeliana giudicò Israele indirettamente responsabile e ritenne Ariel Sharon personalmente responsabile per non aver impedito il massacro.

Questo è il precedente. La sovranità non può essere ripristinata ponendo le preferenze di sicurezza di Israele davanti all'integrità territoriale del Libano. Israele deve ritirarsi perché il territorio libanese non appartiene a Israele. I civili devono tornare perché le loro case non appartengono a Israele. La ricostruzione deve procedere perché la vita civile non può essere subordinata alla soddisfazione dello Stato che l'ha distrutta. La responsabilità deve cominciare dall'autore della distruzione, non dalla società che cerca di sopravvivere alle sue conseguenze.

L'inversione è l'essenza della trappola di Oslo. Alla società aggredita viene chiesto di muoversi per prima. Deve riformarsi per prima, disarmarsi per prima, sorvegliarsi per prima, rassicurare Israele per prima, soddisfare Washington per prima, garantire la fiducia dei donatori per prima. Solo allora, forse, ritiro, ricostruzione, riconoscimento o sovranità saranno presi in considerazione. Alla parte più debole si chiede di offrire certezza. La parte più forte offre condizioni. Il risultato non è pace, ma controllo.

Per i palestinesi, questa libertà vigilata divenne una gabbia. All'Autorità Palestinese fu chiesto di amministrare, controllare e coordinare, mentre Israele continuava a espandere gli insediamenti, controllare il movimento, frammentare il territorio e dettare le condizioni reali della vita palestinese. Il mondo lo chiamò processo di pace perché produceva incontri, comunicati, conferenze dei donatori e piani di sicurezza. Per i palestinesi produsse una dipendenza più profonda e pericolosa, che ha portato a un genocidio in corso.

Il Libano non deve essere costretto a entrare nello stesso corridoio. Il Libano meridionale non ha bisogno di un processo di pace che trasformi il ritiro israeliano in un premio per la conformità libanese. Non ha bisogno della ricostruzione come schema di incentivi, e non ha bisogno che il ritorno dei civili venga assorbito in un'architettura di sicurezza disegnata a Washington e approvata a Tel Aviv. Ha bisogno del ripristino della vita ordinaria come diritto, non come ricompensa.

È qui che il fallimento del mondo arabo nell'imparare dalla Palestina diventa non solo tragico, ma pericoloso per tutta la regione. Per decenni, i governi arabi hanno osservato la questione palestinese trasformarsi da lotta contro l'espropriazione, per la sovranità e il ritorno, in un fascicolo gestito attraverso aiuti, coordinamento di sicurezza e riforma istituzionale. Hanno visto l'occupazione diventare un sistema sostenuto dai donatori. Hanno visto l'espansione degli insediamenti procedere insieme ai negoziati di pace. Hanno visto l'Autorità Palestinese resa responsabile di governare le rovine di una sovranità che non le è mai stato permesso di possedere. Eppure, quando la stessa struttura appare altrove, in Siria, in Libano, a Gaza, e in forme diverse in tutta la regione, la lezione viene di nuovo incompresa.

La lezione non è che le società arabe abbiano bisogno di conferenze o di donatori migliori. La lezione è che la ricostruzione senza sovranità diventa occupazione e neocolonialismo.

Questo è il pericolo regionale più profondo. La colonizzazione oggi non richiede sempre il dominio diretto. Opera attraverso la dipendenza gestita. Richiede istituzioni locali che assorbano la pressione, donatori stranieri che finanzino la sopravvivenza, accordi di sicurezza che privilegino Israele, e governi arabi che trattino la normalizzazione come prudenza mentre chiamano realismo la propria ritirata. Non ha bisogno di occupare ogni capitale. Ha solo bisogno di organizzare la vita politica della regione intorno all'obiettivo di evitare il dispiacere di Israele e la punizione degli Stati Uniti.

Per questo la ricostruzione del Libano meridionale non può essere separata dalla più ampia condizione araba. Se Israele può distruggere i villaggi del Sud, condizionare il proprio ritiro, e lasciare ad altri il dibattito su come finanziare le conseguenze, allora un principio è stato accettato. Il principio è che la violenza israeliana crea i fatti, e le società arabe devono amministrarli. Questo è il principio che ha devastato la Palestina. È il principio che riduce la sovranità a gestione della crisi. È il principio che trasforma i governi arabi in custodi delle conseguenze, anziché in difensori dei diritti politici.

La colonizzazione nel presente opera attraverso la normalizzazione, il consenso, la paura, la dipendenza e il calcolo. Opera quando gli Stati decidono che il confronto è impensabile e troppo costoso, che la giustizia è irrealistica, che Israele deve essere assecondato, che Washington deve essere soddisfatta, che la ricostruzione può essere finanziata senza nominare il crimine o il criminale, e che la sovranità può essere preservata cedendone la sostanza. Opera quando l'umiliazione viene ribattezzata pragmatismo.

Il Libano meridionale smaschera la frode di questo pragmatismo. Che cosa c'è di pragmatico nel lasciare Israele impunito e senza responsabilità?

Il conto per il Libano meridionale dovrebbe cominciare da Israele, e dagli Stati che hanno armato, protetto e reso possibile la sua campagna di guerra. Questo non significa che il Libano non abbia alcuna responsabilità nel ricostruire le proprie istituzioni o nell'affrontare i propri fallimenti politici. Significa che quei fallimenti non possono diventare l'alibi dell'impunità israeliana. Significa che il villaggio distrutto non deve essere trasformato in un luogo di ricatto geopolitico. Significa che agli sfollati non deve essere detto che il loro ritorno dipende dal completamento di una formula di sicurezza scritta intorno alle richieste israeliane.

Un quadro giusto partirebbe da premesse diverse. Il ritiro israeliano non sarebbe condizionato, perché l'occupazione non è una posizione negoziale. Il ritorno dei civili non sarebbe sperimentale, perché il ritorno non è un progetto pilota. I finanziamenti per la ricostruzione non cancellerebbero la responsabilità, perché riparare senza rendere conto consolida il crimine. La riforma libanese sarebbe perseguita come necessità nazionale, non imposta come prezzo per invertire la distruzione israeliana. Il sostegno arabo sarebbe legato alla sovranità e alla responsabilità, non alla sepoltura silenziosa della questione politica sotto cemento e denaro.

Qualunque cosa di meno fallirà. Fallirà perché nessuna società può essere ricostruita negando le ragioni e il significato della sua distruzione. Fallirà perché Israele imparerà, ancora una volta, che la devastazione forse produce leva politica, ma la regione ha già condotto questo esperimento e imparato. Infatti, lo ha imparato il mondo.

Si chiamava Oslo. E Oslo ha comunque condotto a un genocidio.

Il Sud non ha bisogno di un processo di Oslo. Ha bisogno di ritiro, ritorno, ricostruzione e responsabilità, in quest'ordine. Al Libano viene chiesto di dimenticare ciò che la Palestina ha già dimostrato, ma questo è impossibile, e il genocidio ha davvero mostrato, non solo alla regione ma al mondo, chi è da fermare e da isolare.