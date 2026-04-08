La pericolosa deriva della Casa Bianca

La tensione tra Donald Trump e l’Iran ha raggiunto livelli estremi, con lo Stretto di Hormuz trasformato in epicentro di una crisi che rischia di avere conseguenze globali. Il presidente statunitense ha imposto un ultimatum preciso a Teheran, fissando una scadenza per la riapertura del passaggio strategico, accompagnata da minacce dirette e senza precedenti. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha evocato scenari apocalittici, affermando che “un’intera civiltà morirà questa notte”. Una dichiarazione che ha immediatamente sollevato allarme internazionale, non solo per il contenuto, ma per il linguaggio utilizzato, definito da molti fuori da ogni standard diplomatico.

All’ONU, l’ambasciatore iraniano Amir-Saeid Iravani ha condannato duramente queste parole, giudicandole “profondamente irresponsabili” e incompatibili con il ruolo di un leader globale incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Teheran ha ribadito la propria posizione: nessuna apertura sotto minaccia e rifiuto di qualsiasi cessate il fuoco temporaneo che possa favorire ulteriori attacchi. Sul piano militare, la crisi si inserisce in un contesto già segnato da settimane di bombardamenti statunitensi e israeliani contro infrastrutture iraniane, tra cui reti energetiche, ponti, ospedali e scuole.

La gestione iraniana dello Stretto di Hormuz - risposta sovrana a queste azioni - è stata trasformata da Washington in pretesto per un’ulteriore escalation. Le minacce di colpire centrali elettriche e infrastrutture civili pongono questioni gravissime anche sul piano del diritto internazionale: senza elettricità non c’è acqua, né assistenza sanitaria, né sopravvivenza per milioni di persone. Non si tratta solo di strategia militare, ma di un impatto diretto sulla vita civile. Negli stessi Stati Uniti, la retorica di Trump ha suscitato reazioni forti e trasversali, segno di una crescente inquietudine interna di fronte a una possibile deriva incontrollabile. Il punto cruciale, però, è politico. La crisi attuale appare sempre più come il risultato di una guerra scatenata e alimentata da Washington insieme a Israele, in cui la pressione militare e mediatica sostituisce ogni logica diplomatica.

In questo quadro, le dichiarazioni del presidente non sono un incidente, ma l’espressione più evidente di una linea aggressiva e irresponsabile. Il finale di questa escalation resta incerto. Ma una cosa è chiara: quando la minaccia della distruzione di un’intera civiltà viene pronunciata con leggerezza e trasformata in messaggio politico, la responsabilità non può essere diluita. Ricade su chi quella guerra la minaccia, la giustifica e la porta avanti.



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