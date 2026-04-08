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La prima reazione della Russia alla tregua tra USA e Iran

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La prima reazione della Russia alla tregua tra USA e Iran

 

La Russia ha accolto con favore il cessate il fuoco raggiunto martedì tra Iran e Stati Uniti, dopo oltre un mese di ostilità scatenate dall'aggressione israelo-americana contro il Paese persiano, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Nel contesto delle dichiarazioni piuttosto dure di ieri da parte di diverse fazioni, abbiamo naturalmente accolto con favore la notizia della tregua e plaudito alla decisione di non perseguire un'ulteriore escalation del conflitto", ha osservato Peskov, sottolineando che Mosca, "fin dall'inizio", ha sostenuto una risoluzione pacifica del conflitto.

A questo proposito, ha osservato che considerano "molto importante" la cessazione degli attacchi contro le "infrastrutture civili" del Paese persiano, esprimendo al contempo fiducia nel fatto che nei prossimi giorni si terranno contatti diretti tra Washington e Teheran, aprendo la strada alla prosecuzione dei colloqui di pace in cui "ciascuna parte potrà difendere i propri interessi, non attraverso l'intervento armato, ma al tavolo delle trattative" .

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente, Dmitry Medvedev, ha così reagito all'annuncio del  cessate il fuoco concordato tra Stati Uniti e Iran e ha pubblicato una propria analisi della situazione.

"Il conflitto tra Stati Uniti e Iran è in una fase di stallo. Come previsto, entrambe le parti hanno dichiarato vittoria. Chi ha vinto, quindi? Prima di tutto, il buon senso , la cui fiducia è stata seriamente minata dalle affermazioni della Casa Bianca di aver distrutto la civiltà iraniana in un solo giorno", ha scritto sui suoi social media.

"Allo stesso tempo, il semplice fatto che Trump abbia accettato di discutere il piano in 10 punti è un successo per gli iraniani. La questione è se Washington lo accetterà: include un risarcimento per i danni subiti dall'Iran, la continuazione del programma nucleare e il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz. Chiaramente no. Sarebbe umiliante per gli Stati Uniti e rappresenterebbe una vera vittoria per la Repubblica islamica dell'Iran", ha aggiunto.

"E allora? Altre ostilità? È possibile, ma esiste una via di mezzo. Trump non vuole, e non può, intraprendere una guerra a lungo, e nemmeno il Congresso lo sosterrà. Pertanto, bisogna mantenere un fragile cessate il fuoco e fingere che tutto vada bene. Perché ogni mossa su questa scacchiera crea una situazione vicina allo zugzwang", ha spiegato.

Medvedev ha tuttavia osservato che "questa è una partita a scacchi non con due, ma con tre giocatori". "C'è anche Israele, che non è dalla parte degli Stati Uniti. Non ha bisogno del cessate il fuoco e non ha raggiunto i suoi obiettivi. E potrebbe benissimo fare la sua mossa: semplicemente spazzare via tutti i pezzi dalla scacchiera. Questo rende la situazione estremamente incerta", ha sottolineato.

"Ecco perché le pecore russofobe europee dovranno vivere a lungo sotto un regime di rigida politica economica. Perché non ci sarà petrolio a basso costo", ha concluso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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