Mision Verdad - Come interpretare la realtà politica del Venezuela dopo il 3 gennaio?

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Mision Verdad

La realtà venezuelana dopo il 3 gennaio sfugge a interpretazioni binarie o moralistiche. È, soprattutto, uno scenario di sopravvivenza dello Stato in cui potere, coercizione e adattamento pragmatico ridefiniscono le regole del gioco.

Per comprendere questa riconfigurazione, il realismo politico di Hans Morgenthau offre un quadro di riferimento insostituibile: la sua opera sostiene che il realismo "riconosce il significato morale dell'azione politica, ma afferma che i principi morali universali non possono essere applicati alle azioni degli Stati in termini astratti; piuttosto, devono essere filtrati attraverso le circostanze concrete di tempo e luogo".

Da questa premessa, l'obbligo centrale di un governante è proteggere la sopravvivenza e gli interessi vitali del proprio Stato, il che spesso lo costringe a dare priorità alle decisioni pragmatiche rispetto ai postulati ideologici. Le azioni devono essere calibrate in base alle minacce, alle risorse disponibili e alle circostanze specifiche. Morgenthau l'ha formulata come la sua terza regola del realismo: l'interesse nazionale a preservare la sovranità e la continuità dello Stato è permanente, ma le sue espressioni sono dinamiche e si trasformano a ogni cambiamento negli equilibri di potere. Le coordinate che governano le azioni del governo venezuelano, il riorientamento della strategia statunitense e la ritirata dell'opposizione sono manifestazioni di una logica classica: l'interesse nazionale alla sopravvivenza è permanente, ma le sue forme mutano in base agli equilibri di potere.

Anche le chiavi per comprendere la complessa realtà venezuelana si stanno riconfigurando, di pari passo con la ristrutturazione che il Paese sta attraversando dopo gli eventi del 3 gennaio. Il quadro concettuale e il sistema di coordinate che hanno guidato le decisioni del governo venezuelano e del consiglio presieduto dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez sono stati caratterizzati da una flessibilità e un pragmatismo chiaramente condizionati dal contesto. Per comprendere questa dinamica, è necessario osservare non solo Caracas, ma anche l'intero insieme di attori e forze che interagiscono sulla scena politica.

Stati Uniti: dalla massima pressione a un approccio conciliatorio

Tra il 2014 e il 2026, Washington ha attuato un processo strutturato di strangolamento economico contro il Venezuela, con diversi livelli di intensità. Tuttavia, entro il 2025, questo modello di strangolamento aveva acquisito una concreta dimensione fisica: un blocco navale di fatto, sanzioni secondarie, dispiegamento militare nei Caraibi e un'operazione senza precedenti che ha incluso il rapimento e il trasferimento del presidente Nicolás Maduro negli Stati Uniti.

La minaccia è stata percepita come diffusa e di portata maggiore rispetto al decennio precedente, che aveva già causato migliaia di vittime a causa del collasso dei servizi pubblici e innescato una massiccia migrazione economica. L'intervento militare ha radicalmente modificato le previsioni degli anni precedenti. La logica della "massima pressione" ha incorporato la criminalizzazione della leadership chavista con etichette come "Cártel de los Soles" o "Tren de Aragua", e la caratterizzazione del Venezuela come una "minaccia emisferica", costruendo una narrazione che legittimava, anche nella sua veste unipolare, un assedio multidimensionale.

Quanto accaduto il 3 gennaio ha rappresentato l'azione militare più energica nella regione in un secolo, per la sua portata e per l'equipaggiamento impiegato. Il Venezuela era tatticamente inferiore. Washington ha comunicato direttamente al governo venezuelano la morte del presidente Maduro e ha posto un semplice dilemma: negoziare o affrontare l’annientamento istituzionale. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladímir Padrino López e Diosdado Cabello si sono dichiarati disposti a subire la stessa sorte, ma quando è stata confermata la sopravvivenza di Maduro, si è aperta la strada alla negoziazione.

Da allora, la narrazione che criminalizzava il governo venezuelano si è affievolita. Washington si siede al tavolo con gli stessi attori che mesi fa aveva etichettato come "narco-terroristi". In pratica, ha abbandonato la propria retorica e riconosce il chavismo come una realtà oggettiva; lo presenta persino come un esempio di gestione politica di successo. Il petrolio venezuelano, prima bloccato nelle banchine, è tornato a fluire verso gli Stati Uniti e altri mercati, un fatto che contribuisce a stabilizzare uno scenario globale sconvolto dalla crisi dello Stretto di Hormuz.

Non c'è stato alcun cambio di regime, sebbene Washington abbia ribadito il suo desiderio di "cambio di regime", due concetti non sinonimi. Per l'amministrazione Trump, il controllo degli idrocarburi venezuelani serve a un triplice scopo: influenzare il nuovo orientamento politico a Caracas, ottenere vantaggi economici tangibili e modulare la reazione delle potenze extraemisferiche, rimaste in una posizione reattiva da gennaio.

Lungi dal favorire una transizione democratica convenzionale, sta emergendo un sistema di controllo strategico in cui l'accesso, lo sfruttamento e la commercializzazione del petrolio greggio fungono da principale meccanismo di pressione politica. Le dichiarazioni di Trump sul Venezuela sono in gran parte di facciata: sono rivolte alla sua base elettorale, che temeva un "nuovo Iraq" nei Caraibi, e non alla popolazione venezuelana. Il presidente sta usando il caso come vetrina dei successi in politica estera.

La Casa Bianca probabilmente ritiene che un intervento diretto più incisivo metterebbe a repentaglio lo status quo attuale. Un'occupazione o un'amministrazione diretta sarebbero costose e politicamente insostenibili. Pertanto, preferisce manovrare fin dall'inizio e mantenere un tipo di pressione mediata da licenze che, sfortunatamente per il Venezuela, subordinano il commercio estero al Dipartimento del Tesoro statunitense in qualità di intermediario e supervisore del flusso di risorse.

L’opposizione venezuelana: frammentazione e perdita di autonomia

Per anni, lo spettro anti-chavista è rimasto frammentato in blocchi, piattaforme e leader in competizione tra loro. Non esiste un'opposizione unitaria, bensì molteplici fazioni con programmi e tattiche divergenti.

María Corina Machado, pur rappresentando un settore significativo, è stata una delle prime figure politiche neutralizzate dopo il 3 gennaio, lo stesso giorno in cui Delcy Rodríguez ha assunto la presidenza da incaricata. L'amministrazione Trump ha emarginato Machado e il suo programma; né il Premio Nobel per la Pace né il suo trasferimento al presidente degli Stati Uniti hanno compensato la perdita di rilevanza operativa. L'incapacità di questo settore di guidare le istituzioni venezuelane è emersa in tutta la sua evidenza, in quanto non si adattava alla premessa di Washington di garantire stabilità istituzionale e governabilità in un momento critico.

Edmundo González, l'autoproclamato presidente eletto, si è ritirato dalla scena politica. Ha rinunciato alle sue aspirazioni per un mandato presidenziale, contraddicendo la retorica della sua fazione sin dal luglio 2024. La traiettoria dell'opposizione è stata complessa e contraddittoria: Machado ha ripetutamente annunciato il suo ritorno in Venezuela, ma Washington sta condizionando la sua mossa; sono state richieste elezioni presidenziali a breve termine, ma figure come Marco Rubio hanno rimandato tale possibilità delineando un processo in tre fasi, ampio e graduale.

Alcuni leader si sono riuniti a Panama, hanno dichiarato conclusa la carriera politica di González e hanno ribadito il loro sostegno a Machado. Hanno annunciato un "negoziato" con il chavismo sotto l'egida degli Stati Uniti. Tuttavia, il governo venezuelano ha già escluso questa via e Diosdado Cabello, primo vicepresidente del PSUV, ha indicato che non sono stati proposti dialoghi con quella fazione, almeno non in questa fase.

L'orizzonte politico dell'opposizione è incerto. Oggi, sono i maggiori perdenti di questo riallineamento strategico. Con il consolidarsi del rapporto transazionale tra Miraflores e Washington, e con l'istituzionalizzazione del controllo delle entrate petrolifere attraverso licenze e conti monitorati negli Stati Uniti, la proiezione di potere dell'opposizione è venuta meno.

Questa è la diretta conseguenza dell'aver delegato per anni la propria leadership, le proprie risorse e la propria narrazione al governo statunitense. L'ingerenza esterna, che avrebbe dovuto fungere da leva per il rafforzamento, ha finito per accelerare un indebolimento sistemico, organico ed endogeno. L'opposizione è intrappolata in un vuoto politico, incapace di imporre una transizione e costretta ad accettare le regole imposte da attori che detengono il controllo territoriale e finanziario.

Washington interpreta la transizione venezuelana come un fenomeno in corso che implica il recupero dell'influenza e il riposizionamento della propria presenza nel Paese, che loro stessi hanno eroso con l’isolamento. Non c'è subordinazione da parte di Caracas; piuttosto, si percepiscono dinamiche tese, pratiche e negoziate a seconda della situazione.

Miraflores interpreta la transizione come un riposizionamento strategico per la sopravvivenza: gestire la pressione, costruire accordi pragmatici su più fronti – sia nazionali che internazionali – e inaugurare una nuova era politica. Una parte dell'opposizione la vede come un cambio di governo che consegnerebbe il potere a María Corina Machado. Ma a questa parte manca l'influenza e la struttura necessarie per promuovere tale opzione.

La dissonanza tra queste tre visioni è abissale. Nel breve termine, prevarranno gli attori in grado di influenzare le dinamiche del potere effettivo. L'opposizione è presente al tavolo delle trattative, ma solo come parte del menù.

Il governo venezuelano: adattamento, pragmatismo e riconfigurazione del chavismo

La leadership del governo venezuelano ha adottato una chiara posizione di adattamento e assimilazione al contesto. Riconosce le asimmetrie economiche, politiche e militari esistenti e si impegna con Washington su un terreno svantaggioso, ma non passivo.

È in atto una transizione, sì, ma una transizione del chavismo su se stesso. Questo è già successo in passato: nel 2006, con la proclamazione del carattere socialista della Rivoluzione Bolivariana; nel 2013, dopo la morte di Hugo Chávez e l'ascesa di Nicolás Maduro; e nel 2018, quando il blocco e le sanzioni hanno imposto riforme economiche strutturali. Nel 2026, il chavismo sta attraversando una nuova transizione con obiettivi fondamentalmente di sopravvivenza ed esistenziali.

La struttura di potere chavista rimane pressoché intatta nella sua leadership, nelle posizioni di autorità e nella coesione istituzionale. Il chavismo detiene il potere formale, concentra il maggior peso economico del paese e mantiene una solida base di organizzazione sociale. Il governo del Venezuela si impone sia sul piano materiale che esistenziale.

Tuttavia, si trova ad affrontare l'asimmetria della pressione finanziaria diretta: le licenze condizionano il flusso di reddito, violando in modo evidente e temporaneo la sovranità economica. Ciononostante, il governo resiste alla situazione negoziando licenze più flessibili e chiedendo apertamente la revoca delle sanzioni come garanzia per il ripristino dell'autonomia finanziaria.

Il governo comprende che, attraverso una gestione pragmatica, può preservare la sopravvivenza fisica della repubblica, scongiurare aggressioni dirette, mantenere il controllo dello Stato, promuovere la coesione nazionale, preservare la pace interna ed evitare un collasso definitivo. Queste premesse, in ultima analisi, tutelano la popolazione.

Da questo approccio emergono nuovi margini di manovra: la produzione petrolifera e le relative entrate aumentano; l'economia mostra segni di ripresa con maggiore slancio; convergono nuovi investimenti e si prevede un miglioramento della posizione internazionale del Venezuela. Il governo concede concessioni petrolifere mirate che fungono da incentivi e punti di accordo con Washington. Settori come quello minerario, dell'aviazione commerciale, dei servizi finanziari e dell'industria leggera stanno riacquistando rilevanza o tornando ai livelli pre-2017.

Il governo sta inoltre compiendo progressi su misure in sospeso, rinviate negli ultimi anni a causa dell'incertezza o di un differimento strategico, come il complesso processo di riforma del sistema giudiziario e alcune decisioni economiche.

Caracas non si limita a chiedere la fine delle sanzioni. Consente l'ingresso di aziende USA ed europee perché, una volta insediate, queste diventano partecipanti attivi nel miglioramento del clima imprenditoriale, ancora ostacolato dall'onere dei requisiti di licenza. Il chavismo è consapevole che le pressioni delle lobby economiche influenzano molte decisioni a Washington.

Se la strategia degli Stati Uniti è quella di riposizionarsi attraverso gli investimenti, deve recuperare il terreno perso imponendo misure coercitive al Paese. Per evitare il fallimento e garantire che gli investimenti siano consistenti e sostenibili, è necessario smantellare gradualmente l'apparato sanzionatorio. La leadership venezuelana è ben consapevole di questa dinamica all'interno della Casa Bianca.

Parte della loro strategia prevede il recupero della piena autonomia sul flusso delle risorse petrolifere. Il denaro depositato in conti statunitensi, soggetto alla discrezionalità degli Stati Uniti, è diventato una questione ad alto rischio politico. Questo meccanismo di controllo, sebbene verificabile – e di fatto verificato da una società incaricata dal Venezuela – è insostenibile nel medio termine: espone i funzionari statunitensi a costi politici interni qualora vengano rilevate irregolarità, e le dinamiche del settore degli idrocarburi richiedono flussi di cassa tempestivi per coprire le spese operative e lo sviluppo delle attività. Caracas ne è consapevole e lo gestisce con strategica pazienza.

Frasi come "guadagnare tempo", "preservare la repubblica" o "resistere", scandite dal chavismo, condividono un filo conduttore: la sopravvivenza. Questa assume un significato concreto nello Stato-nazione come entità socio-culturale, nell'integrità territoriale e nella popolazione.

Da questa prospettiva, le decisioni devono essere calibrate in base alle minacce, alle risorse e alle circostanze attuali. Si tratta, in sostanza, delle premesse di Morgenthau applicate a uno scenario di alta tensione.

Ma l'orizzonte non è chiaro. Il futuro del presidente Maduro, detenuto e sotto processo, rimane incerto. Sebbene il governo venezuelano sia riuscito a ottenere da Washington il permesso di finanziare la sua difesa con un team legale di prim'ordine negli Stati Uniti, l'esito giudiziario e politico è ancora incerto e non sembra destinato a risolversi a breve termine.

Anche il contesto interno è messo a dura prova: si sta valutando la capacità del chavismo di assimilare una situazione senza precedenti e di difficile interpretazione. In Venezuela, gli eventi si susseguono a una velocità impressionante.

Le analisi disponibili sono limitate. Pertanto, qualsiasi conclusione prematura sarà incompleta e soggetta a errori.

Il gioco è fatto di scommesse, incentivi, rischi e costi innegabili. Il governo venezuelano lo comprende e continua a individuare i fattori all'interno dei centri di potere di Washington che ne minacciano la continuità e a cercare di sostituirli. Questo non è cambiato.

L'equilibrio attuale, funzionale ma fragile, non è permanente. L'architettura che sostiene lo status quo cambierà in risposta alle aspirazioni, agli errori e ai riaggiustamenti di ciascuna parte. È esposta a shock e a nuovi fattori di complessità.

Prima o poi, Washington cercherà di imporre un calendario elettorale e di trovare una uscita istituzionale al chavismo, ma anche il percorso per arrivarci è incerto.

Quello che esiste oggi è un finale aperto, in cui ogni partecipante esercita la propria influenza, il proprio potere e la propria capacità di gestire la realtà.

Per il governo venezuelano, i presupposti del realismo politico – secondo Morgenthau – assumono un significato particolare. Si tratta di coordinate per agire in modo straordinario, in circostanze straordinarie, tradotte nelle condizioni concrete di tempo, luogo e forze disponibili.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)