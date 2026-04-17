L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Cosa sappiamo finora?

L'Iran ha annunciato la piena riapertura dello Stretto di Hormuz alle navi mercantili fino alla fine del cessate il fuoco temporaneo con gli Stati Uniti, in linea con la tregua in Libano.

La riapertura di questa strategica rotta marittima è stata confermata venerdì dal ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araqchi, il quale ha sottolineato che le operazioni marittime riprenderanno in sicurezza sotto la supervisione iraniana. "In conformità con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato pienamente aperto per il resto del periodo di cessate il fuoco [tra Iran e Stati Uniti] ", ha annunciato Araqchi sul suo account X. Ha specificato che le navi continueranno a utilizzare la rotta "coordinata e già annunciata" dall'Organizzazione per i porti e gli affari marittimi dell'Iran. Iran: il transito di navi militari nello Stretto di Hormuz rimane vietato A questo proposito, un alto ufficiale militare, parlando all'agenzia di stampa iraniana IRIB, ha precisati che solo le imbarcazioni non militari possono transitare lungo le rotte designate con l'autorizzazione della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC). Queste navi devono viaggiare esclusivamente lungo la rotta stabilita dall'Organizzazione iraniana per i porti e gli affari marittimi, ha sottolineato.

La reazione di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz.

"L'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non verrà più utilizzato come arma contro il mondo", ha scritto venerdì su Truth Social.

e dichiarazioni di Trump giungono dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato che lo Stretto di Hormuz sarà aperto alle navi commerciali "per il resto del periodo di cessate il fuoco " tra Israele e Libano.

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