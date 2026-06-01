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Shangri-La Dialogue, la Cina rilancia la stabilità strategica e il multilateralismo

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Shangri-La Dialogue, la Cina rilancia la stabilità strategica e il multilateralismo

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Il 23° Shangri-La Dialogue di Singapore, svoltosi dal 30 maggio al 1° giugno come riporta il quotidiano Global Times, ha offerto un quadro significativo dei mutamenti in corso negli equilibri internazionali, evidenziando una fase di distensione tra le principali potenze e una crescente attenzione verso i concetti di stabilità strategica e governance globale promossi da Pechino.

Uno degli elementi più rilevanti emersi dal forum è stato il cambiamento di tono nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Intervenendo all'evento, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha definito “storico” il recente vertice tra i presidenti dei due Paesi, sottolineando come le relazioni bilaterali siano oggi in una condizione migliore rispetto agli ultimi anni. Un'affermazione che si inserisce nel clima creato dall'incontro di metà maggio tra i leader delle due potenze, culminato nell'adozione di una nuova visione delle relazioni sino-statunitensi fondata sulla stabilità strategica e sulla cooperazione a lungo termine.

Secondo la lettura cinese, tale evoluzione rappresenta la dimostrazione che il dialogo tra grandi potenze costituisce il principale strumento per prevenire conflitti e garantire la sicurezza internazionale. Nello stesso periodo, anche il rafforzamento del partenariato tra Cina e Russia, sancito dal recente incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, viene interpretato da Pechino come un contributo alla costruzione di un ordine internazionale più equilibrato e prevedibile.

In un contesto globale segnato da guerre, tensioni geopolitiche e incertezza economica, la diplomazia cinese rivendica di aver mantenuto canali di comunicazione aperti con tutte le principali potenze, proponendosi come fattore di stabilizzazione sia nell'Asia-Pacifico sia sul piano internazionale.

Un altro tema centrale emerso a Singapore riguarda la riforma della governance globale. Alla vigilia del forum, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi aveva presentato alle Nazioni Unite nove proposte per il miglioramento del sistema multilaterale internazionale. Le idee avanzate da Pechino puntano a rafforzare il ruolo dell'ONU, a difendere i principi della Carta delle Nazioni Unite e a promuovere meccanismi di sicurezza inclusivi, in contrapposizione alle logiche dei blocchi contrapposti.

La delegazione cinese ha portato queste posizioni anche al centro del dibattito sulla sicurezza asiatica, sostenendo che la pace regionale non possa essere garantita attraverso alleanze esclusive o strategie di contenimento, ma mediante il dialogo, la cooperazione e il rispetto del diritto internazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla questione di Taiwan. Un elemento che ha attirato l'attenzione degli osservatori è stata l'assenza di riferimenti espliciti all'isola nel discorso del capo del Pentagono. Secondo gli analisti cinesi, questo silenzio rappresenterebbe un segnale della volontà di Washington di evitare nuove escalation e di gestire le divergenze con Pechino attraverso canali diplomatici, contribuendo così alla stabilità dell'Asia-Pacifico.

Sul fronte regionale, la Cina ha inoltre rivolto dure critiche alla crescente espansione militare del Giappone. Negli ultimi anni Tokyo ha aumentato significativamente il bilancio della difesa, sviluppato nuove capacità offensive, allentato i limiti all'esportazione di armamenti e avviato un dibattito sulla revisione della costituzione pacifista del dopoguerra.

Nel corso dello Shangri-La Dialogue, i rappresentanti cinesi hanno espresso preoccupazione per quella che viene considerata una pericolosa tendenza verso la re-militarizzazione del Paese, invitando la comunità internazionale a vigilare contro qualsiasi possibile ritorno di concezioni militariste. Una posizione che Pechino presenta come coerente con la difesa dei risultati della Seconda guerra mondiale e dell'ordine internazionale nato nel dopoguerra.

A oltre vent'anni dalla sua nascita, lo Shangri-La Dialogue appare oggi molto diverso rispetto alle sue origini. Nato come una piattaforma fortemente influenzata dalle prospettive occidentali sulla sicurezza internazionale, il forum mostra sempre più spesso divisioni all'interno del campo occidentale e una crescente presenza delle idee avanzate dalle economie emergenti e dai Paesi in via di sviluppo dell'Asia-Pacifico.

Mentre alcuni attori continuano a sostenere logiche di contrapposizione tra blocchi, numerosi Paesi sembrano orientati verso formule più pragmatiche di cooperazione. Le crisi degli ultimi anni hanno infatti evidenziato i limiti delle strategie fondate sull'esclusione e sul confronto permanente, spingendo molti governi a ricercare nuovi equilibri.

Da Singapore emerge quindi un messaggio chiaro: la stabilità dell'Asia-Pacifico e dell'intero sistema internazionale richiede dialogo tra le grandi potenze, rispetto del diritto internazionale, rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e una governance globale più equa e inclusiva. In questo quadro, la Cina punta a essere uno dei principali promotori di un ordine multipolare fondato sulla cooperazione e sulla sicurezza condivisa.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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