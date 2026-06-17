Chi ha vinto la terza guerra del Golfo?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'Iran e gli Stati Uniti prevedono di firmare venerdì in Svizzera un memorandum d'intesa (MoU) ispirato all'accordo di Zarif per porre fine alla Terza Guerra del Golfo. I dettagli esatti non sono ancora noti e, secondo Fortune, esistevano almeno tre testi concorrenti, ma tutti "includono elementi simili riguardanti la riapertura del vitale Stretto di Hormuz, la concessione di un allentamento delle sanzioni all'Iran e l'apertura della strada a negoziati a lungo termine sul suo programma nucleare". Questo è già sufficiente per giungere a diverse conclusioni molto importanti.

Innanzitutto, la riapertura dello stretto senza il pedaggio iraniano del petroyuan imposto durante la guerra rappresenterebbe una significativa concessione da parte della Repubblica Islamica, i cui media hanno celebrato questo modello come una pietra miliare storica nel multipolarismo. Lo stesso vale per la ripresa dei negoziati sul suo programma nucleare, politicamente delicato. L'allentamento delle sanzioni in cambio potrebbe tuttavia valere la pena, a giudicare da questa stima dei profondi danni economico-finanziari causati dal blocco (imperfetto) degli Stati Uniti.

Su questo argomento, a fine marzo è stato spiegato che "gli Stati Uniti avranno perso la Terza Guerra del Golfo se la Cina potrà continuare a contare sull'Iran come fornitore di energia affidabile a basso costo, trasformando al contempo lo yuan in una valuta di riserva globale che sfida il petrodollaro". Pertanto, impedire entrambe le cose è imperativo dal punto di vista degli Stati Uniti. Con il petroyuan apparentemente fuori gioco, la dipendenza dell'Iran dalle esportazioni di petrolio rimarrebbe invariata rispetto alla Cina, ma un allentamento delle sanzioni potrebbe contribuire a reindirizzare gradualmente le sue vendite (ad esempio verso l'India) senza sconvolgere il mercato.

Allo stesso modo, se le notizie relative a un fondo di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari fossero vere (anche se la somma finale fosse molto inferiore, ma comunque nell'ordine delle decine di miliardi di dollari), gli investimenti statunitensi e dei Paesi del Golfo nel settore energetico iraniano potrebbero portare al controllo delle esportazioni del Paese. A gennaio si era ipotizzato che "gli Stati Uniti vogliano replicare il modello venezuelano in Iran", obiettivo che, in tale scenario, si concretizzerebbe. La conseguente interdipendenza potrebbe favorire la sicurezza collettiva e facilitare il ritiro regionale degli Stati Uniti.

Le fazioni iraniane moderate ("riformiste") e intransigenti ("principaliste") raggiungerebbero quindi alcuni dei loro obiettivi: la prima per quanto riguarda l'allentamento delle sanzioni e la seconda per la salvaguardia delle forze armate (probabilmente indebolite) e dell'arsenale missilistico, oltre che del sistema politico. Ciononostante, l'equilibrio tra le fazioni si sposterebbe a favore dei moderati, poiché gli Stati Uniti non firmerebbero un memorandum d'intesa se i moderati non fossero in grado di controllare gli elementi intransigenti "diversi", che potrebbero potenzialmente riaccendere la guerra.

Si può quindi concludere che i moderati abbiano sconfitto gli oltranzisti nella lotta per il potere all'interno dello Stato profondo iraniano, ma ciò è avvenuto grazie all'uccisione, da parte di Stati Uniti e Israele, di decine di figure di spicco della linea dura, a seguito della quale le rispettive istituzioni (in particolare il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche) sono state indebolite e infine domate dai moderati. Certo, gli oltranzisti "fuorilegge" – a prescindere dal loro legame con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie – potrebbero ancora sabotare il Memorandum d'intesa, ma Trump 2.0 si sente abbastanza sicuro che ciò non accadrà, altrimenti la firma non sarebbe andata a buon fine.

Sta emergendo una nuova era regionale in cui la Terza Guerra del Golfo potrebbe benissimo portare alla graduale reintegrazione dell'Iran nell'ordine occidentale guidato dagli Stati Uniti, seppur entro certi limiti, ponendo le basi per migliori relazioni con i suoi vicini del Golfo. In questo scenario, Israele ne uscirebbe perdente, non potendo più dividere e governare l'Iran e il Golfo, né potendo contare sul sostegno degli Stati Uniti qualora Israele riprendesse le ostilità con l'Iran a causa della recente riacutizzazione della frattura, forse insanabile, tra Trump e Bibi. Israele sarebbe quindi il maggiore perdente della guerra.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.