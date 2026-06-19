I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Nuovo intervento russo sulla questione dei biolaboratori statunitensi in Ucraina, dopo il rapporto dell’intelligence USA, reso noto da Tulsi Gabbard, che conferma quanto da tempo andavano denunciando proprio le autorità di Mosca.

I laboratori biologici ucraini venivano utilizzati per studiare gli agenti patogeni della peste, dell'antrace, della tularemia, della febbre di Marburg e dell'Ebola. Ha affermato il tenente generale Alexey Rtishchev, capo delle Forze di Difesa Radiologica, Chimica e Biologica dell'esercito russo, durante un briefing del Ministero della Difesa sull'analisi di documenti pubblicati dai servizi segreti statunitensi riguardanti le attività dei laboratori biologici in Ucraina.

Secondo Rtishchev, i documenti dell'intelligence statunitense confermano che i laboratori biologici in Ucraina erano finanziati con fondi del bilancio statale statunitense.

L'agenzia TASS ha raccolto le principali dichiarazioni del capo delle Forze di Difesa Radiologica, Chimica e Biologica.

Studio di infezioni e malattie in Ucraina

Presso l'Istituto di Medicina Veterinaria Sperimentale e Clinica di Kharkov sono state studiate gravi malattie trasmissibili all'uomo e con potenziale pandemico: "Tra queste, l'influenza aviaria altamente patogena, la peste suina africana e classica e la malattia di Newcastle, tutte con potenziale pandemico".

Gli Stati Uniti hanno finanziato uno studio condotto dall'istituto su una zoonosi particolarmente pericolosa, la morva: "La situazione relativa all'agente patogeno della morva solleva interrogativi: un progetto specifico per studiarlo è stato finanziato e completato nell'ambito del programma statunitense sulle infezioni zoonotiche, sebbene non siano mai stati registrati casi di questa malattia in Ucraina".

In Ucraina è stato avviato un progetto di biologia militare denominato "U-P", nell'ambito del quale sono stati studiati la diffusione e la migrazione dell'antrace: "Il progetto U-P-1 mirava quindi a studiare la rickettsia e altre malattie trasmesse da artropodi. I meccanismi di diffusione transfrontaliera e di migrazione della tularemia e dell'antrace sono stati valutati nell'ambito di un progetto su larga scala denominato "U-P-2"."

L'esercito russo è a conoscenza di dieci progetti di biologia militare in Ucraina riguardanti infezioni altamente pericolose, tra cui la peste suina africana: "Abbiamo informazioni su dieci progetti simili che prevedevano la manipolazione di agenti patogeni responsabili di infezioni altamente pericolose e di notevole rilevanza economica: febbre Congo-Crimea, leptospirosi, encefalite da zecche, peste suina africana".

Laboratori biologici in Ucraina

Documenti dell'intelligence USA hanno confermato che i laboratori biologici in Ucraina sono stati finanziati dal governo degli Stati Uniti: "Sono state acquisite ulteriori prove che i laboratori biologici sul territorio ucraino sono stati finanziati e ricostruiti con fondi provenienti dal bilancio federale degli Stati Uniti".

L'intelligence statunitense ha confermato i dati russi sull'ubicazione e le attività dei laboratori biologici ucraini: "L'ubicazione e le attività di ricerca dei laboratori biologici precedentemente identificati dal Ministero della Difesa e dal Ministero degli Esteri russi sono state ora confermate da documenti dell'intelligence nazionale statunitense".

La ricerca nei laboratori biologici USA è stata condotta in condizioni di massima segretezza con accesso limitato agli specialisti ucraini: "Il lavoro è stato coordinato dalla Defense Threat Reduction Agency (DTRA), la ricerca è stata condotta in condizioni di massima segretezza con accesso limitato agli specialisti ucraini alle informazioni e ai locali".

La direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, ha confermato le dichiarazioni della Russia in merito alla creazione, da parte del Partito Democratico statunitense, di un quadro giuridico a sostegno della ricerca biologica militare: "Le nostre ripetute dichiarazioni sulla creazione, da parte del Partito Democratico statunitense, di un quadro legislativo per il finanziamento della ricerca biologica militare sono state confermate in un comunicato stampa pubblicato dal capo dell'intelligence nazionale".

Il Pentagono ha attratto grandi organizzazioni scientifiche e aziende farmaceutiche statunitensi per la sua ricerca biologica militare, utilizzando anche fondi provenienti da organizzazioni non governative: "I principali appaltatori del dipartimento militare statunitense sono stati Metabiota, Black & Veatch e CH2M HILL, responsabili della costruzione delle strutture biologiche e della fornitura delle attrezzature".

La ricerca biologica militare del Pentagono è stata finanziata tramite sovvenzioni erogate da centri scientifici e tecnologici ucraini e internazionali.

I documenti pubblicati da Gabbard sulla ricerca biologica del Pentagono dimostrano la violazione da parte di Kiev della Convenzione sulle armi biologiche (BWC).

Il Ministero della Difesa russo è in possesso di nuovo materiale importante sulle attività biologiche militari del Pentagono, che è attualmente in fase di analisi. Durante l'operazione militare speciale, la Russia ha ricevuto documenti che confermavano come l'orientamento delle attività svolte nei laboratori biologici in Ucraina fosse incoerente con i problemi sanitari del Paese: "Durante l'operazione militare speciale, abbiamo ricevuto ulteriori documenti che confermavano come l'orientamento delle attività non corrispondesse agli attuali problemi sanitari dell'Ucraina, il cui nucleo centrale è costituito da malattie di rilevanza sociale. La priorità era lo studio delle proprietà dannose di potenziali agenti di armi biologiche, nonché di agenti infettivi volti a minare l'economia dello Stato".

L'Ucraina ha registrato una violazione presso l'Istituto di Ricerca Anti-Peste di Odessa, indicato sulla mappa come luogo di "deposito di armi biologiche".

La nomenclatura degli agenti patogeni presso l'Istituto di Ricerca di Odessa indica tentativi di sviluppare componenti per armi biologiche: "La stessa nomenclatura degli agenti patogeni, che non corrisponde agli attuali problemi sanitari dell'Ucraina, dove si registra un aumento dei casi di rosolia, difterite e tubercolosi, indica tentativi di sviluppare componenti per armi biologiche nei laboratori biologici ucraini".

I laboratori biologici ucraini venivano utilizzati per studiare gli agenti patogeni della peste, dell'antrace, della tularemia, della febbre di Marburg e dell'Ebola: "Ad esempio, un comunicato stampa pubblicato dall'ufficio del capo dell'intelligence nazionale statunitense fornisce una mappa dei laboratori biologici in Ucraina. I documenti elencano le strutture a Kharkov, Dnipropetrovsk, Leopoli, Vinnytsia, Ternopol, Chernihov e Odessa. Sottolineo che in questi laboratori sono stati condotti studi sugli agenti patogeni della peste, dell'antrace, della tularemia, della febbre di Marburg e dell'Ebola".

Reazioni agli appelli della Russia

La Russia ha ricevuto solo accuse di disinformazione in seguito agli appelli a discutere i fatti relativi all'attuazione di programmi biologici militari da parte dell'Ucraina e dell'Occidente: "La Federazione Russa ha ripetutamente avviato discussioni sui fatti relativi all'attuazione di programmi biologici militari da parte dell'Ucraina e dei Paesi occidentali in violazione della Convenzione sulle armi biologiche presso le sedi internazionali competenti, tra cui il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È possibile consultare i briefing tenuti in precedenza su questo argomento sul sito web del Ministero della Difesa russo. Fino all'ultimo momento, abbiamo ricevuto in risposta solo scuse e accuse di disinformazione.

"Allo stesso tempo, portare alla comunità internazionale informazioni documentate su queste attività illegali dei Paesi occidentali ci ha permesso di cambiare la situazione".

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it