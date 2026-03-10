Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

di Michael Hudson - Sovereignista e Counterpunch

[traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Iran e Donald Trump hanno entrambi spiegato perché il fallimento nel combattere la guerra attuale fino alla fine porterebbe semplicemente a una nuova serie di attacchi reciproci. Trump ha annunciato il 6 marzo che "Non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata" e ha annunciato che deve avere voce nel nominare o almeno approvare il nuovo leader iraniano, come ha appena fatto in Venezuela. "Se l'esercito americano deve sconfiggerlo completamente e portare a un cambio di regime, oppure ‘attraversi questo, e poi tra cinque anni ti rendi conto che hai messo qualcuno che non è migliore.""[1] Ci vorrà almeno quel tempo perché l'America sostituisca le armi esaurite, ricostruisca il radar e le relative installazioni e inizi una nuova guerra.

Anche i funzionari iraniani riconoscono che gli attacchi statunitensi continueranno a ripetersi finché gli Stati Uniti non saranno cacciati dal Medio Oriente. Dopo aver concordato un cessate il fuoco lo scorso giugno invece di sfruttare il vantaggio quando le difese antimissili israeliane e regionali degli Stati Uniti erano ormai esaurite, l'Iran ha capito che la guerra riprenderà non appena gli Stati Uniti saranno in grado di riarmare i propri alleati e le basi militari per rinnovare quella che entrambe le parti riconoscono essere una battaglia verso una qualche soluzione finale.

La guerra iniziata il 28 febbraio può realisticamente essere considerata l'apertura formale della Terza Guerra Mondiale, perché ciò che è in gioco sono le condizioni con cui il mondo intero potrà acquistare petrolio e gas. Possono acquistare questa energia dagli esportatori in valute diverse dal dollaro, guidate da Russia e Iran (e fino a poco tempo fa, Venezuela)? L'attuale richiesta statunitense di controllare il commercio internazionale del petrolio richiederà ai Paesi esportatori di petrolio di fissare il prezzo in dollari e, anzi, di riciclare i loro proventi dalle esportazioni e i risparmi nazionali in investimenti in titoli, obbligazioni e azioni statunitensi?

Che il riciclo dei petrodollari è stato la base della finanziarizzazione e dell'armamento del commercio petrolifero mondiale da parte dell'America, e della sua strategia imperiale di isolare i Paesi che resistono all'adesione all'ordine basato sulle regole degli Stati Uniti (non si tratta di regole vere e proprie, ma semplicemente di richieste ad hoc degli Stati Uniti). Quindi ciò che è in gioco non è solo la presenza militare statunitense in Medio Oriente – insieme ai suoi due eserciti proxy, Israele e i jihadisti ISIS/al Qaeda. E la pretesa di Stati Uniti e Israele che si tratti di armi atomiche di distruzione di massa in Iran è un'accusa tanto fittizia quanto quella rivolta all'Iraq nel 2003. Ciò che è in gioco è la fine delle alleanze economiche del Medio Oriente con gli Stati Uniti e se i proventi delle esportazioni petrolifere continueranno ad essere accumulati in dollari come sostegno alla bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti per contribuire a finanziare le loro basi militari in tutto il mondo.

L'Iran ha annunciato che combatterà finché non raggiungerà tre obiettivi per prevenire future guerre. Prima di tutto, gli Stati Uniti devono ritirarsi da tutte le loro basi militari in Medio Oriente. L'Iran ha già distrutto la spina dorsale dei sistemi di allarme radar e dei siti di difesa antiaerea e missilistica in Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti (EAU) e Bahrain, impedendo loro di guidare attacchi missilistici statunitensi o israeliani o di attaccare l'Iran. I Paesi arabi che hanno basi o le installazioni statunitensi verranno bombardate se non vengono abbandonate.

Le successive due richieste iraniane sembrano così di ampia portata da risultare impensabili per l'Occidente. I Paesi arabi dell'OPEC devono porre fine ai loro stretti legami economici con gli Stati Uniti, a partire dai data center statunitensi gestiti da Amazon, Microsoft e Google. E non solo devono smettere di fissare i prezzi del loro petrolio e gas in dollari statunitensi, ma anche disinvestire nelle loro attuali partecipazioni di petrodollari degli investimenti statunitensi che sovvenzionano la bilancia dei pagamenti statunitense sin dagli accordi del 1974 che hanno ottenuto il permesso degli Stati Uniti di quadruplicare i prezzi delle esportazioni di petrolio.

Queste tre richieste porrebbero mettere fine al potere economico degli Stati Uniti sui Paesi OPEC e quindi al commercio mondiale del petrolio. Il risultato sarebbe la dedollarizzazione del commercio petrolifero mondiale e la riorientazione verso l'Asia e i Paesi della Maggioranza Globale. E il piano iraniano prevede non solo una sconfitta militare ed economica per gli Stati Uniti, ma la fine del carattere politico delle monarchie clienti del Vicino Oriente e dei loro rapporti con i cittadini sciiti.

Passo 1: Cacciare gli Stati Uniti dalle loro basi militari mediorientali

Il parlamento iracheno ha continuato a chiedere alle forze statunitensi di lasciare il loro Paese e di smettere di rubarne il petrolio (inviando la maggior parte a Israele). Ha appena approvato una legge che ordina ancora una volta alle forze americane di lasciare il loro Paese. Incontrando il consigliere senior del ministro dell'interno iracheno e la sua delegazione militare accompagnante a Teheran lo scorso lunedì (2 marzo), il generale di brigata iraniano Ali Abdollahi ha ribadito la richiesta che l'Iran avanza da cinque anni, da quando Donald Trump ha chiuso la sua prima amministrazione il 3 gennaio 2020. ordinando il traditore assassinio dei due principali negoziatori antiterrorismo iraniani e iracheni, Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, che cercavano di evitare una guerra totale. Vedendo che Trump ora continua la stessa politica, il comandante iraniano ha dichiarato: "L'espulsione degli Stati Uniti è il passo più importante verso il ripristino della sicurezza e della stabilità nella regione."[2]

Ma tutti i regni arabi ospitano basi militari statunitensi. L'Iran ha annunciato che qualsiasi Paese che permetta ad aerei statunitensi o ad altre forze militari di utilizzare queste basi rischierà un attacco immediato per distruggerle. Kuwait, Bahrain e Emirati Arabi Uniti sono già stati attaccati, portando l'Arabia Saudita a promettere all'Iran di non permettere all'esercito statunitense di utilizzare il proprio territorio per parte della guerra.

La Spagna ha vietato l'uso statunitense dei suoi aeroporti per sostenere la guerra contro l'Iran. Ma quando il suo Primo Ministro Pedro Sánchez ha vietato agli Stati Uniti di usarli, il presidente Trump ha sottolineato in una conferenza stampa nello Studio Ovale che la Spagna non poteva davvero fare nulla per impedire all'aeronautica statunitense di utilizzare le installazioni di Rota e Morón nel sud della Spagna, che condividono Stati Uniti e Spagna, ma che restano sotto comando spagnolo. "E ora la Spagna ha detto che non possiamo usare le loro basi. E va bene così, non vogliamo farlo. Ma potremmo usare la base se vogliamo. Potremmo semplicemente entrare e usarla, nessuno ci dirà di non usarla."[3] Dopotutto, cosa farebbe la Spagna per impedirlo? Abbattere l'aereo statunitense?

Questo è il problema che le monarchie arabe devono affrontare se cercano di negare agli Stati Uniti l'accesso alle proprie basi e allo spazio aereo statunitensi per combattere l'Iran. Cosa possono fare?[4]

O, più precisamente, cosa potrebbero essere disposti a fare? L'Iran insiste affinché Qatar, le Repubbliche Arabe Unite, il Bahrain, il Kuwait, l'Arabia Saudita, la Giordania e altre monarchie del Vicino Oriente chiudano tutte le basi militari statunitensi nei loro regni e blocchino l'uso da parte degli Stati Uniti del loro spazio aereo e aeroporti come condizione per non bombardarli e estendere la guerra agli stessi regimi monarchici.

Il rifiuto – o l'incapacità di impedire agli Stati Uniti di utilizzare basi nei loro Paesi – porterà l'Iran a forzare un cambio di regime. Questo sarebbe più semplice nei Paesi in cui i palestinesi rappresentano una grande parte della forza lavoro, come in Giordania. L'Iran ha invitato le popolazioni sciite in Giordania e in altri Paesi del Vicino Oriente a rovesciare le loro monarchie per liberarsi dal controllo statunitense. Circolano voci secondo cui il re del Bahrain ha lasciato il Paese.

Passo #2: Porre fine ai legami commerciali e finanziari del Medio Oriente con gli Stati Uniti.

Le monarchie arabe sono sotto ulteriore pressione per soddisfare la richiesta finale dell'Iran di disaccoppiare le loro economie da quelle degli Stati Uniti. Dal 1974 hanno legato le loro economie agli Stati Uniti. Più recentemente Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno cercato di utilizzare le loro risorse energetiche per attrarre data center informatici, tra cui Starlink e altri sistemi associati al cambio di regime degli Stati Uniti e agli attacchi militari contro l'Iran.

Opponendosi ai piani statunitensi di integrare strettamente i loro settori non petroliferi con il Medio Oriente arabo dell'OPEC, l'Iran ha annunciato che queste installazioni sono "obiettivi legittimi" per la sua spinta a espellere l'America dalla regione. Un responsabile del cloud computing ha suggerito che l'attacco dell'Iran con AWS al data center di Amazon fosse mirato perché serviva a esigenze militari,[5] proprio come Starlink (che gli Emirati Arabi Uniti sono interessati a finanziare) è stato utilizzato a febbraio nel tentativo statunitense di mobilitare manifestazioni contro il governo iraniano.

Passo #3: Porre fine al riciclaggio delle esportazioni petrolifere dell'OPEC in riserve in dollari statunitensi

La richiesta iraniana più radicale è stata che i suoi vicini arabi dedollarizzassero le loro economie. Questo è un elemento chiave per impedire alle imprese statunitensi di dominare le loro economie e quindi i loro governi. Un funzionario iraniano ha detto alla CNN che l'Iran ha accusato le aziende che acquistano debito pubblico statunitense e investono in titoli di Stato di essere partner nella guerra contro se stessi, perché le vede come finanziatori di questa guerra. "Teheran considera queste aziende e i loro manager nella regione come obiettivi legittimi. Questi individui sono avvertiti di dichiarare il prelievo del capitale il prima possibile."[6]

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar stanno effettivamente discutendo il ritiro dagli investimenti statunitensi e di altri Paesi, poiché il blocco di Hormuz da parte dell'Iran li ha portati a smettere di produrre petrolio e GNL ora che la loro capacità di stoccaggio è al massimo. I loro ricavi da energia, navigazione e turismo si sono fermati. Gli Stati del Golfo si incontreranno domenica 8 marzo per discutere la possibilità di prelevare i loro investimenti in dollari statunitensi per 2 trilioni di dollari (principalmente dall'Arabia Saudita). La minaccia è che questo sia un primo passo per diversificare gli investimenti dell'OPEC al di fuori del dollaro statunitense.[7]

In concomitanza con la resa statunitense delle basi militari in Medio Oriente, tale disaccoppiamento dal dollaro ridurrebbe notevolmente il controllo statunitense sul petrolio mediorientale. Porrebbe fine alla capacità degli Stati Uniti di usare questo commercio petrolifero come punto di strozzatura per costringere altri Paesi ad aderire all'ordine di Trump basato sul governo “America First” (i suoi capricci, senza regole chiare).

Per le monarchie stesse, i cambiamenti richiesti dall'Iran per porre fine alla guerra statunitense per il controllo del Medio Oriente potrebbero avere un effetto simile alle conseguenze del dopoguerra che pose fine all'epoca delle monarchie europee. In questo caso potrebbe porre fine ai regimi monarchici in molti Paesi le cui economie e alleanze politiche si sono basate su un'alleanza con gli Stati Uniti.

Per cominciare, ora la pressione è su Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Giordania, Bahrain, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti che hanno accettato di aderire al Board of Peace di Trump. L'Indonesia, con la più grande popolazione islamica al mondo, ha appena ritirato la sua offerta di fornire 8000 soldati per il suo "piano di pace" su Gaza, e l'Iran sta facendo pressione sulle monarchie arabe affinché seguano l'esempio ritirandosi per protestare contro la politica statunitense.[8]

Ma lo faranno? E arriveranno a porre fine all'accesso degli Stati Uniti alle basi nel loro territorio? Se cercheranno di evitare di essere offensivi verso gli Stati Uniti, si esporranno ad accuse dell'Iran di non essere realmente contrari alla guerra. Ma se seguiranno la richiesta dell'Iran, corrono il rischio che gli Stati Uniti possano semplicemente sequestrare o almeno congelare le loro riserve in dollari per costringerli a cambiare idea.

L'Iran sta esercitando pressione sulle monarchie arabe più amiche degli Stati Uniti. Negli ultimi giorni ha attaccato due depositi petroliferi sauditi e un drone ha colpito un impianto di desalinizzazione in Bahrain in risposta a un attacco lanciato dal territorio del Bahrein contro l'impianto di desalinizzazione iraniano sull'isola di Qeshm. La maggior parte dei regni arabi dipende dalla desalinizzazione in misura molto maggiore, superata dall'Arabia Saudita al 70% e dal Bahrain al 60%. Questo rende l'attacco del Bahrain simile alla la follia di combattere con i mattoni mentre si vive in una casa di vetro.

Effetti collaterali dell'obiettivo dell'Iran di cacciare gli Stati Uniti dal Medio Oriente

L'Iran intensificherà le sue azioni man mano che Israele e l'esercito statunitense esauriranno le loro forniture di difesa antiaerea e missilistica, permettendo all'Iran di lanciare il suo serio attacco su una scala che si è fermata prima dello scorso giugno, quando ha accettato un cessate il fuoco. Inizierà a usare i suoi missili più sofisticati per attaccare Israele e altri proxy statunitensi.

Non c'è più spazio dove mettere ulteriori produzioni petrolifere arabe ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz a tutte tranne le proprie navi, la maggior parte delle quali trasporta petrolio diretto alla Cina. I serbatoi di stoccaggio sono pieni, senza alcun posto dove salvare la nuova produzione, che quindi è stata costretta a fermarsi. E per quanto riguarda il gas naturale liquefatto, esportato principalmente dal Qatar, i suoi stabilimenti di gas GNL sono stati bombardati. Dovranno essere ricostruite, il che richiederà due settimane più un tempo uguale per rimetterle in funzione raffreddando correttamente questo gas.

In ogni caso, nessuna nave sta nemmeno cercando di avvicinarsi a Hormuz, perché Lloyds of London non emette polizze assicurative. L'esercito statunitense ha recentemente affondato o sequestrato navi russe che trasportano petrolio, ma l'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio li ha spinti a permettere tali trasferimenti per arginare l'inflazione mondiale. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che il Dipartimento del Tesoro sta valutando se ulteriori spedizioni di greggio russo autorizzate possano essere rilasciate sul mercato. "Potremmo revocare le sanzioni ad altri petroli russi," ha detto. "Ci sono centinaia di milioni di barili di greggio autorizzato sull'acqua ... revocandoli, il Tesoro può creare approvvigionamento." Le sue dichiarazioni seguono una decisione statunitense di emettere una deroga temporanea di 30 giorni che consente alle raffinerie indiane di acquistare petrolio russo nel tentativo di mantenere l'approvvigionamento globale.

In tutto il mondo, l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas costringerà le economie a ridurre la spesa sociale interna per pagare i propri debiti in dollari. Questa guerra sta dividendo l'Occidente USA/NATO dalla Maggioranza Globale, creando tensioni che Giappone, Corea e persino l'Europa non possono più permettersi. L'effetto caotico dell'attacco statunitense ha distrutto la narrazione che ha permesso ai diplomatici statunitensi di chiedere sussidi e "condivisione del onere" per la spesa militare globale. La finzione predicata è che il mondo abbia bisogno del supporto militare degli Stati Uniti per proteggersi da Russia e Cina, e ora dall'Iran, come se questi Paesi rappresentassero una vera minaccia per l'Europa e l'Asia.

Ma invece di proteggere il resto del mondo conducendo l'attuale Guerra Fredda. il caos nei mercati mondiali del petrolio e del gas derivante dall'attacco all'Iran dimostra che gli Stati Uniti rappresentano in realtà la minaccia più grande alla sicurezza, stabilità e prosperità dei loro alleati. Il suo attacco è caduto in gran parte sui suoi alleati più stretti – Giappone, Corea del Sud ed Europa. I prezzi della benzina sono saliti del 20% e ora stanno salendo ulteriormente oggi. Il mercato azionario coreano è crollato del 18% negli ultimi due giorni. Tutto ciò sta spostando il sostegno alla rimozione del controllo statunitense sul petrolio del Vicino Oriente e alla sua riorientazione verso un mercato libero dalle richieste statunitensi di controllo e dollarizzazione del commercio energetico mondiale.

