Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu continua ad aggrapparsi a qualsiasi occasione per prolungare la sua permanenza al potere. Mentre ha ventilato - finora senza successo - l'ipotesi di riprendere le ostilità contro l'Iran, il leader ha ora tentato una nuova mossa: proporre al suo principale rivale elettorale di unirsi a lui in un governo di coalizione.



In un videomessaggio Netanyahu ha dichiarato che il suo incontro con Gadi Eisenkot "ha solo rafforzato la convinzione che la formazione di un governo di unità nazionale sia essenziale". Ha sostenuto che un tale governo potrebbe "eliminare una volta per tutte la minaccia iraniana", affermando che Teheran "non esiterebbe a usare armi nucleari contro di noi". "Un governo ristretto – o che si affidi a sostenitori del terrorismo – non sarà in grado di superare questa enorme sfida", ha proseguito, ribadendo la sua nota tesi secondo cui i due partiti arabi sosterrebbero Hamas.



Tuttavia, Eisenkot ha accolto la proposta senza entusiasmo. "Bel tentativo, ma questi trucchi non funzionano con me, né con i cittadini di Israele", ha risposto. Ciononostante, ha confermato che il suo partito, Yashar, e il Likud di Netanyahu sono in trattative riguardo alla proposta di un governo condiviso.

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