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di Geraldina Colotti

Dal quarantanovesimo vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, in corso a Manila fino a domani 17, emerge con chiarezza il tramonto dell'unipolarismo occidentale e l'avanzata di un mondo multipolare che vede protagonista il Sud Globale. I lavori, ospitati dal presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. sotto lo slogan di “navigare insieme verso il futuro”, riuniscono gli undici Stati membri del blocco, compreso l'ingresso a pieno titolo di Timor Est. Quest'ultimo, strappato attraverso decenni di resistenza antimperialista e di lotta di liberazione nazionale - prima contro l'occupazione indonesiana e poi contro le ingerenze delle multinazionali petrolifere anglo-statunitensi -, entra a far parte del consesso regionale portando con sé il peso irrisolto di un'indipendenza economica ancora fortemente condizionata dal capitale transnazionale e dalle pressioni geostrategiche nell'Indo-Pacifico.

Allargandosi a Timor Est, i Paesi dell'ASEAN rappresentano oggi un blocco demografico di quasi settecento milioni di abitanti e la quinta potenza economica del pianeta, e affrontano un'agenda che va ben oltre i confini regionali. Al centro del tavolo a Manila si trovano dossier decisivi: il varo dell'Accordo Quadro sull'Economia Digitale (DEFA), il primo trattato regionale vincolante al mondo sul commercio digitale; la scadenza di fine anno per il Codice di Condotta nel Mar Cinese Meridionale; la crisi della Birmania e la sicurezza energetica e alimentare. Ma soprattutto, il vertice filippino fotografa la capacità del Sud-est asiatico di praticare un non allineamento attivo (hedging) che consente ai Paesi emergenti di dialogare simultaneamente con il primo ministro cinese Li Qiang, con il presidente brasiliano Lula da Silva — ospite d'onore e voce del Sud Globale — e con l'amministrazione statunitense di Donald Trump, attesa al vertice bilaterale speciale.

La megalopoli filippina è blindata da ventimila poliziotti e scossa dalle imponenti marce di protesta delle organizzazioni progressiste e della classe lavoratrice contro l'arrivo di Donald Trump e i progetti di colonizzazione tecnologica come il programma Pax Silica, che minaccia di espropriare le terre delle comunità indigene del nord delle Filippine per asservirle alle filiere globali dei semiconduttori e delle terre rare.

Dietro la facciata istituzionale del governo filippino guidato da Ferdinand Marcos Jr., figlio ed erede della famigerata dittatura kleptocratica e filo-imperialista, si cela infatti l'imposizione di un blocco di potere oligarchico, fondato sull'alleanza organica tra i grandi latifondisti terrieri, i monopoli compradori legati al capitale finanziario statunitense e le grandi famiglie dinastiche locali, impegnate a reprimere ferocemente ogni lotta sindacale e contadina mentre svendono la sovranità nazionale agli interessi del Pentagono e dei colossi tecnologici di Washington.

All'interno di questo quadro, la questione della Birmania si inserisce come una spaccatura complessa e profonda, la cui crisi permanente non va letta come un semplice scontro astratto tra dittatura e democrazia, ma come il risultato di precise contraddizioni di classe, eredità coloniali e interessi capitalistici. L'imperialismo britannico integrò storicamente la Birmania nel mercato mondiale come esportatrice di materie prime attraverso il divide et impera, creando una frattura profonda tra la maggioranza Bamar e le minoranze etniche montuose e lasciando in eredità una debole borghesia nazionale dipendente dal capitale straniero. Dopo il bonapartismo burocratico della cosiddetta Via birmana al socialismo gestita dai generali dal millenovecentosessantadue, l'esercito ha completato la svolta neoliberale trasformandosi nella principale frazione della classe capitalista attraverso conglomerati come la Myanmar Economic Holdings Limited, controllando i settori chiave dell'economia e stringendo patti di sfruttamento delle risorse con capitali cinesi e thailandesi.

La transizione del duemilaundici è stata solo un compromesso dall'alto con l'opposizione liberale di Aung San Suu Kyi, la quale, una volta al potere non ha toccato i monopoli del Tatmadaw e ha coperto la persecuzione della minoranza rohingya. Il colpo di Stato del duemilaventuno ha scatenato la resistenza eroica della classe operaia e dei lavoratori attraverso scioperi generali, ma la mancanza di una direzione rivoluzionaria autonoma ha permesso alla borghesia liberale in esilio di cercare l'egemonia sperando nell'intervento occidentale.

La competizione strategica globale ha visto e vede la Cina tutelare i propri investimenti energetici e infrastrutturali lungo il corridoio economico verso l'Oceano Indiano dialogando pragmaticamente con la giunta e con le milizie, mentre gli Stati Uniti e le potenze occidentali strumentalizzano la crisi per contenere l'influenza di Pechino, dimostrando che senza spezzare la base materiale del potere militare e capitalistico il Paese resterà intrappolato tra la barbarie oligarchica e le ingerenze straniere.

La strategia dell'Unione Europea verso l'Indo-Pacifico mostra qui tutti i suoi limiti strutturali e le sue pesanti contraddizioni neocoloniali. Da un lato Bruxelles rivendica formalmente il partenariato economico e la “transizione verde” attraverso pacchetti come il Global Gateway e accordi di libero scambio bilaterali con Indonesia, Malesia, Thailandia e Filippine, dall'altro utilizza la propria leva normativa imponendo regolamenti unilaterali sulla deforestazione e meccanismi doganali come il carbon border adjustment che i governi asiatici denunciano giustamente come forme di protezionismo e imperialismo regolatorio.

L'obiettivo europeo di assicurarsi materie prime critiche a basso costo, come il nichel indonesiano o l'olio di palma malese, si scontra con la legittima scelta di questi Stati di bloccare l'esportazione di minerale grezzo e di esigere la lavorazione industriale in loco, preferendo l'apertura a partner alternativi come la Cina disposti a investire senza lezioni morali. Il contenzioso giudiziario all'Organizzazione Mondiale del Commercio e le proteste dei piccoli coltivatori esclusi dagli standard burocratici di Bruxelles certificano il fallimento dell'unilateralismo occidentale.

L'Italia si inserisce qui con una posizione marginale e priva di autonomia strategica. Nonostante il riconoscimento formale di partner di sviluppo dell'Asean e i programmi di cooperazione tecnica gestiti dall'agenzia nazionale per la cooperazione, Roma subisce passivamente le linee guida dettate da Bruxelles e dall'ortodossia atlantica, concentrando le proprie risorse sulle logiche del riarmo e sulle direttrici orientali della Nato. Nel momento in cui i Paesi asiatici respingono il ruolo di semplici fornitori di risorse e rivendicano la propria sovranità economica e industriale nel quadro di un mondo multipolare, l'assenza di una politica estera italiana ed europea realmente autonoma e rispettosa dell'emancipazione dei popoli relega il ruolo di Roma a quello di mero spettatore di un ordine globale che si sta spostando irrevocabilmente verso il Sud Globale.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.