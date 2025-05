Pepe Escobar - I veri vincitori (e vinti) nella guerra India-Pakistan

di Pepe Escobar – The Cradle

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Per tutta l'allarmante serietà di due potenze nucleari dell'Asia meridionale che si avvicinano al filo del rasoio di uno scambio letale, la guerra India-Pakistan del 2025 non poteva non contenere elementi di una stravaganza di Bollywood.

Una danza frenetica che ha rischiato di sfuggire al controllo assai rapidamente. Lasciamo perdere la mediazione delle Nazioni Unite, che si è rivelata poco trasparente e poco rigorosa, o qualsiasi indagine seria sull'attacco sospetto e improvviso a turisti nel Kashmir controllato dall'India.

Subito dopo, il 7 maggio, il governo indiano di Modi ha lanciato "l'Operazione Sindoor" contro il Pakistan, un'offensiva missilistica definita “antiterrorismo”. Il Pakistan ha immediatamente lanciato un contrattacco con il nome in codice di “Operazione Bunyan al-Marsus” contro “l'invasione indiana”.

La cultura è fondamentale qui. Sindoor è un classico della cultura indù e si riferisce al segno vermiglio applicato sulla fronte delle donne sposate. Non c'è da stupirsi che i cinesi l'abbiano immediatamente tradotto come “Operazione vermiglio”.

Tuttavia, ciò che l'intero pianeta ha conservato dell'allarmante escalation, a prescindere da qualsiasi tentativo di contestualizzazione, per non parlare delle pratiche culturali colorate, è stato l'elemento Top Gun con un tocco bollywoodiano: l'aeronautica pakistana (PAF) e l'aeronautica indiana (IAF), la notte del 7 maggio, sono state direttamente coinvolte nella più grande e più tecnologica battaglia aerea del giovane 21° secolo, durata un'ora intera e con decine di jet da combattimento della 4a e la 4.5a generazione.

Il valore di intrattenimento drammatico è stato fornito, in modo abbastanza bizzarro, non dagli indiani, ma da un netizen cinese, il noto blogger di Internet Hao Gege, e dal suo esilarante video parodistico da blockbuster globale “L'aereo appena comprato è stato abbattuto”. Si riferiva, ovviamente, ai Rafales francesi dell'IAF decimati dai caccia cinesi J-10C, che hanno acquisito la piena padronanza della guerra elettronica e sono dotati di missili aria-aria PL-15 economici, precisi e brutalmente efficienti.

A ciò si aggiunge l'hardware cinese, come il sistema di difesa aerea HQ-9 e il ZDK-03 AWACS. Un J-10C che, per inciso, costa solo 40 milioni di dollari, circa sei volte meno di un Rafale.

Inevitabilmente, l'intera vicenda si è trasformata in un incubo per le pubbliche relazioni, non solo per Nuova Delhi, ma soprattutto per il complesso militare-industriale francese, con una cornucopia di spin da tutte le parti. Islamabad ha dichiarato di aver distrutto sei jet da combattimento indiani (tra cui ben tre Rafales, con un prezzo collettivo di 865 milioni di dollari, più un Su-30 russo, un MiG-29 e un UAV Heron israeliano); di aver paralizzato il 70% della rete elettrica indiana e di aver distrutto il sistema di difesa S-400 made-in-Russia dell'India. L'India, da parte sua, ha ferocemente negato tutto ciò più e più volte.

Poi, dopo tanto rumore e furore, il 10 maggio il Pakistan ha annunciato di aver vinto la guerra. Due giorni dopo, l'India ha annunciato lo stesso.

Il rumore e il furore, tuttavia, sono continuati senza sosta, dal J-10C che si crogiola nello status di superstar di Top Gun e dalle azioni cinesi che salgono alle stelle in un tanto decantato “momento DeepSeek” della guerra moderna, fino al ridicolo spettacolo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che afferma di essere responsabile del cessate il fuoco tra India e Pakistan che, allo stato attuale, sembra più una pausa.

Un Rafale al prezzo di sei J-10C

Il fatto è che sia Islamabad che Nuova Delhi hanno schierato un arsenale a rotta di collo di missili balistici, missili da crociera, bombe a caduta e droni suicidi per attaccarsi a vicenda in una serie di attacchi transfrontalieri, mentre allo stesso tempo si confrontavano con l'allucinante inefficacia di gran parte dei loro sistemi di difesa aerea e antimissile. Non c'è da stupirsi che entrambi avessero bisogno di un “cessate il fuoco” – al più presto.

L'interpretazione predominante in tutto il mondo si basa su fatti concreti. E questi fatti cambiano profondamente le carte in tavola: Per la prima volta, armi ed equipaggiamenti Made in China hanno sconfitto armi e hardware occidentali di pari livello, non in uno scenario di gioco di guerra, ma in condizioni di battaglia aerea ad alta intensità. Nessuna pubblicità e pubblicità patinata può essere paragonata a questa dimostrazione pratica da parte del complesso militare-industriale cinese.

Il J-10C, tra l'altro, non è nemmeno un caccia cinese di ultima generazione; si tratta del J-20 e del J-35 (entrambi caccia stealth di quinta generazione), del J-16 e del J-15 (caccia multiruolo di quarta generazione) e dei caccia di sesta generazione (J-36 e J-50) ancora in fase di test.

Una delle migliori e più concise spiegazioni dei risultati ottenuti dalla PAF e dalla Cina è stata scritta dall'ex colonnello dell'aeronautica militare e stratega del PLA, il professor Wang Xiangsui. Egli lo attribuisce a una triade: padronanza dei sistemi di guerra – come i sistemi di combattimento aereo cinesi altamente integrati e sincronizzati, competenza dei piloti pakistani e preparazione alla guerra. Ciò che ha fatto la PAF, a suo avviso, emula ciò che sta facendo la Cina: investire in caccia di sesta generazione, missili DF-17 e satelliti quantistici.

Altre solide analisi dell'esperto militare Zhang Xuefeng e dell'esperto militare Bai Mengchen completano in dettaglio il quadro concettuale di Wang.

Quando l'Hindutva incontra il sionismo

Che cos'era dunque questa guerra lampo? Non si trattava solo dell'intrattabile problema del Kashmir, ereditato dal Raj britannico. Per quanto ci siano molti aspetti ripugnanti sia nei fanatici dell'Hindutva che circondano il primo ministro indiano Narendra Modi, sia nell'orribile giunta pakistana che ha imprigionato illegalmente il primo ministro pakistano in carica Imran Khan, una guerra di questo tipo non può che giovare ai soliti sospetti che mirano a scatenare vari gradi di guerra ibrida e di Divide et Impera in tutto il Sud Globale.

Sia l'India che il Pakistan sono membri permanenti della Shanghai Cooperation Organization (SCO). La loro disputa avrebbe potuto essere gestita al tavolo della SCO, con la presenza di Russia, Cina e Iran per mediare e placare. Invece, Mosca e Teheran hanno agito in modo indipendente e bilaterale, cercando entrambi di instillare un po' di buon senso nei belligeranti come mediatori. Il loro successo è discutibile.

L'India è anche – in teoria – un membro di spicco dei BRICS, uno dei fondatori del gruppo di potere multipolare. Vanta un'eccellente relazione strategica con la Russia e una relazione geoeconomica con la nuova potenza BRICS+ dell'Asia occidentale, l'Iran. Mettere l'India contro il Pakistan significa mettere Nuova Delhi contro Pechino, che sostiene pienamente Islamabad attraverso il progetto di punta delle Nuove Vie della Seta, il CPEC (Corridoio economico Cina-Pakistan). Quindi la guerra può essere vista anche come un attacco ai BRICS dall'interno.

È stato così facile far cadere nella trappola le cosiddette “élite” di India e Pakistan. È sufficiente manipolare le emozioni da quattro soldi dell'“orgoglio nazionale” – e i soliti sospetti sono maestri in questo campo.

Il Quadro Generale si fa ancora più oscuro quando vediamo che Nuova Delhi, sempre insicura perché, a differenza dei cinesi, non ha seppellito il proprio “secolo di umiliazioni” nei confronti della potenza anglosassone, continua a barcamenarsi tra una più profonda integrazione geoeconomica con la Russia – e con la Cina – pur facendo affidamento sulla difesa e sulla sicurezza dell'asse Washington-Tel Aviv.

Hindutva e sionismo si incontrano in più modi. L'India utilizza droni israeliani Heron e Searcher per pattugliare i propri confini, oltre a missili anticarro Spike. Consulenti israeliani hanno addestrato le operazioni di intelligence indiane. Le aziende israeliane di cybersicurezza aiutano Nuova Delhi a monitorare le minacce di spionaggio e le “insurrezioni” assortite.

Junaid S. Ahmad, direttore del Centro per lo studio dell'Islam e della decolonizzazione (CSID) di Islamabad, fa un ulteriore passo avanti. Egli indica direttamente “Gaza nell'Himalaya” – con il governo Modi invischiato in una “guerra di fantasia” per il Kashmir.

Con l'India che importa vaste quantità di equipaggiamento bellico, Ahmad sostiene che “il sionismo e l'Hindutva non condividono solo le tattiche – condividono una cosmologia: la convinzione che la supremazia sia sacra e la conquista sia una redenzione”, con i musulmani di Gaza bollati come “simpatizzanti di Hamas” che trovano l'equivalente nei kashmiri bollati come “vicini al terrorismo”.

Ahmad identifica correttamente l'Hindutva come una “teologia suprematista”, con uno Stato indù “purificato dalle differenze – siano esse musulmane, cristiane o dalit”. Come può questo essere accettato dall'etica dei BRICS?

La guerra India-Pakistan del 2025 passerà alla storia per la famosa battaglia aerea e per le buffonate di Bollywood – una interpolazione post-modernista incasinata di guerra tecnologica, operazioni psicologiche, guerra dell'informazione e dissonanza cognitiva. Per qualche giorno si è trattato di un reality show globale e di uno spettacolo di intrattenimento piuttosto che di una guerra vera e propria. E questo è abbastanza preoccupante, perché nasconde problemi profondi all'interno di un'India sistemicamente in crisi.

Cosa comporta realmente il concetto di Bharat – il nuovo nome ufficiale dell'India? Bharat si riferisce all'imperatore Bharata, identificato come il primo conquistatore dell'intero subcontinente indiano. In pieno stile israeliano, dal 2023 un murale dell'Impero di Bharata è esposto nel Parlamento indiano, incorporando direttamente i territori che appartengono al Pakistan e al Bangladesh.

Quindi, cosa può essere realisticamente interpretato come “terrorismo” sotto la lente di Bharat? Tutti i kashmiri, i pakistani e i bangladesi possono essere classificati come tali? L'attuale leader dell'organizzazione madre del Bharatiya Janata Party (BJP), il Rashtrapati Bhagwat, insiste sul fatto che l'“Impero di Bharata” arriverà inevitabilmente a compimento. Parallelamente, i media indiani si sono scatenati nel promuovere l'indipendenza del Balochistan dal Pakistan.

E chi vince in tutto questo conflitto? Certamente non gli indiani stessi. Di certo non i BRICS. Solo i soliti sospetti del Divide et Impera.