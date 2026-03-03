Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?



di Brian Berletic

In qualche modo questa è una domanda che la gente si pone ancora, quindi ve la spiegherò.

1. L'esercito cinese è stato concepito per difendere la Cina all'interno e lungo i suoi confini da un massiccio e crescente rafforzamento militare statunitense lungo le sue periferie, in atto da decenni.

Le sue forze sono organizzate attorno a un hardware progettato specificamente per questo scopo, non per proiettare potenza militare in tutto il mondo come fanno gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno queste capacità perché hanno un esercito aggressore, non per la difesa nazionale.

La Cina non ha letteralmente la capacità di proiettare la potenza militare necessaria per affrontare e fermare con successo una guerra di aggressione su vasta scala degli Stati Uniti dall'altra parte del pianeta con le capacità di difesa nazionale di cui dispone;

2. Per scatenare questa guerra contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno impiegato decenni a costruire una rete di basi globali e regionali, reti logistiche, depositi di munizioni, depositi di carburante, capacità di difesa aerea integrate regionali ecc. per prima cosa circondare l'Iran e poi attaccarlo.

Per fermare tutto questo, la Cina dovrebbe creare una rete uguale o più grande in tutta la regione, ma questo semplicemente non è possibile;

3. Gli Stati Uniti hanno costruito la loro rete sia conquistando politicamente nazioni nella regione (Arabia Saudita, Giordania, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait) sia invadendole/occupandole (Iraq e Siria).

La Cina semplicemente non conduce la sua politica estera in questo modo, perché se lo facesse sarebbe pessima tanto quanto gli stessi Stati Uniti;

4. Se si pensa che la Cina possa semplicemente proiettare la propria potenza militare oltre l'orizzonte, la cosa è ancora più difficile e irrealistica. Ciò richiede enormi quantità di velivoli a lungo raggio, immense capacità di rifornimento aereo e munizioni a lungo raggio, nonché basi avanzate almeno nelle vicinanze della regione.

L'invio di navi militari li metterebbe semplicemente in balia di posizioni militari meglio preparate e più estese che gli Stati Uniti hanno creato nel corso di decenni, come spiegato sopra;

5. Ciò che la Cina ha probabilmente fatto è stato tutto quello che poteva fare - fornire supporto economico contro le sanzioni illegali degli Stati Uniti, fornire supporto tecnico/materiale alla produzione industriale militare dell'Iran, fornire supporto militare attraverso il trasferimento di armi ed equipaggiamento.

Tutto questo ha i suoi limiti, soprattutto in termini di trasferimento di equipaggiamento militare all'Iran, che richiede ANNI per addestrare in modo EFFICACE il personale iraniano, nonché per integrarlo attraverso l'addestramento nelle moderne operazioni con armi combinate.

Quest'ultimo punto, riguardante la quantità di tempo necessaria per integrare efficacemente il nuovo equipaggiamento militare in un esercito, è esattamente il motivo per cui l'Ucraina non è riuscita ad assorbire e utilizzare appieno l'ondata di armi e equipaggiamenti occidentali nella guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia che si sta combattendo lì.

CONCLUSIONE

Esistono limiti reali a ciò che nazioni come la Russia e la Cina possono fare contro le guerre di aggressione degli Stati Uniti altrove, soprattutto considerando il fatto che gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra per procura sia contro la Russia che contro la Cina, mentre contemporaneamente conducono una guerra diretta contro l'Iran.

Russia e Cina stanno facendo ciò che è realistico e rientra nelle loro capacità, e stanno costantemente ampliando le proprie capacità per fare di più quando possibile.

Non bisogna confondere i limiti reali con la mancanza di preoccupazione o di volontà, e bisogna rendersi conto che incolpare la Russia o la Cina per una GUERRA DI AGGRESSIONE degli Stati Uniti serve semplicemente l'agenda di Washington, non quella dell'Iran o di uno qualsiasi dei suoi alleati.

Why isn't China intervening to stop the US war of aggression against Iran?



Somehow this is still a question people are asking, so I will explain.



1. China's military is built to defend China within and along its borders against a massive and growing US military build-up all… pic.twitter.com/uoU8FxZWRd — Brian Berletic (@BrianJBerletic) March 2, 2026

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it