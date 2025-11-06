"Putin non sarà il nuovo Chamberlain". Intervista a Gilbert Doctorow

di Gianni Ventola Danese, San Pietroburgo, 28 ottobre 2025







Gilbert Doctorow è un esperto di Russia e osservatore delle relazioni internazionali fin dal 1965. Laureato con lode ad Harvard (1967), borsista Fulbright e dottore di ricerca in storia alla Columbia University (1975), ha dedicato la sua carriera allo studio e all’attività professionale legata all’URSS e all’Europa dell’Est. Dal 2008 pubblica regolarmente analisi di politica internazionale sul quotidiano belga La Libre Belgique e ha raccolto i suoi articoli in quattro volumi di saggi, tra cui Does the United States Have a Future? (2017). Recentemente ha pubblicato il libro War Diaries. The Russia–Ukraine War, 2022–2023. Cittadino statunitense, vive da molti anni tra Bruxelles e San Pietroburgo.



L'INTERVISTA





Negli ultimi tempi il presidente Putin è apparso in mimetica durante esercitazioni militari, scegliendo sempre più spesso di mostrarsi con un’immagine meno formale e più “militante”. Secondo lei, si tratta semplicemente di una coincidenza, di una strategia di comunicazione, oppure questo potrebbe indicare che ci stiamo avvicinando a una “linea rossa” oltre la quale potremmo assistere a un’escalation nell’intensità delle operazioni militari russe?

Non vedo un particolare collegamento tra la recente decisione di Putin di indossare la divisa militare durante una riunione con il suo stato maggiore e un eventuale aumento dell’intensità delle operazioni militari. In televisione, in Russia, Putin viene costantemente presentato come il Comandante in Capo delle Forze Armate, e ha semplicemente deciso di mostrarsi con l’abbigliamento che corrisponde al suo ruolo. Lo stesso si può dire del ministro della Difesa Belousov che, poco dopo la sua nomina, ha messo da parte i completi civili per apparire esclusivamente in uniforme, sebbene sia, a tutti gli effetti, un civile — in sostanza, un contabile, non certo uno stratega militare.

Putin continua a lasciare aperta la possibilità di una soluzione diplomatica, eppure molti leader europei oggi sembrano essere i più determinati sostenitori di un approccio militare. Lei ritiene che una pace negoziata sia ancora un’opzione realistica? E a quali condizioni?

Non credo più che una pace negoziata sia un’opzione realistica, almeno finché i leader europei — in particolare — non saranno costretti a riconoscere che la Russia non solo dispone dei mezzi, ma anche della determinazione necessaria per usare la propria forza militare e sconfiggere l’Ucraina con attacchi convenzionali devastanti che potrebbero, nei prossimi giorni, colpire duramente la sua classe politica. Solo dopo che la Russia avrà dimostrato questa volontà di agire, anche nei confronti di eventuali potenze europee che decidessero di attaccarla, potrà aprirsi la strada verso una reale soluzione negoziata.

Di recente ha pubblicato War Diaries. Volume 1: The Russia–Ukraine War, 2022–2023. In questo resoconto degli eventi, ci sono state reali opportunità per porre fine al conflitto? E, se sì, perché sono fallite?

In linea di principio, l’occasione per porre fine al conflitto si presentò pochi mesi dopo l’avvio della cosiddetta Operazione Militare Speciale, quando le delegazioni russa e ucraina, riunite a Istanbul, avevano concordato e inizializzato una bozza di trattato di pace. Dall’inizio di quest’anno, il presidente Putin sostiene che quell’accordo fu sabotato dall’intervento dell’allora primo ministro britannico Boris Johnson, che visitò Kiev e convinse Zelensky a stracciare il documento, promettendogli che Stati Uniti ed europei avrebbero garantito pieno sostegno militare per riconquistare i territori allora occupati dalla Russia.

Tuttavia, rileggendo gli appunti del mio diario — pubblicati nel libro citato — ho constatato che già nelle trattative di marzo-aprile 2022 non sembrava probabile la firma di un trattato, anche senza l’interferenza di Johnson. Dal lato russo, molti ritenevano le condizioni troppo generose verso l’Ucraina, poiché essa avrebbe riottenuto gran parte dei territori sotto protezione russa. Dal lato ucraino, invece, i punti relativi alla rinuncia alla NATO e ai limiti imposti alle forze armate incontravano forti opposizioni. Anzi, persino prima della visita di Johnson, erano già in corso i preparativi per quello che sarebbe poi passato alla storia come il massacro di Bucha — un’operazione di falsa bandiera attribuita ai russi e utilizzata come pretesto per interrompere definitivamente ogni tentativo di negoziato.

Di recente lei ha dichiarato di essere rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento di Putin, che le ha ricordato quello di Neville Chamberlain quando, al suo ritorno da Monaco nel settembre 1938, pronunciò la celebre frase “la pace per la nostra epoca” dopo aver firmato l’accordo che cedette i Sudeti alla Germania nazista. Può spiegare quali parallelismi vede tra le due situazioni?

Le regole generalmente riconosciute nelle relazioni tra Stati si fondano sulla reciprocità: se si riceve uno schiaffo, si risponde con uno schiaffo, non con un sorriso. Purtroppo, Vladimir Putin negli ultimi nove anni non ha rispettato questa regola fondamentale. Ogni volta che gli Stati Uniti hanno agito in modo scorretto — a partire dalla confisca illegale delle proprietà diplomatiche russe negli USA, nel dicembre 2016 — la risposta di Putin è stata quella di “porgere l’altra guancia”.

Per molti osservatori comuni, questo atteggiamento cristiano di Putin può apparire lodevole. Tuttavia, il principio secondo cui “i miti erediteranno la terra”, per quanto nobile, non trova applicazione nel mondo reale, dove purtroppo vige ancora la legge del più forte. Si può sostenere che il continuo ignorare la violazione delle “linee rosse” della sicurezza nazionale — in particolare dopo gli attacchi contro le difese nucleari russe avvenuti nell’ultimo anno — abbia indebolito la capacità di deterrenza della Russia, dando l’impressione, come ha recentemente detto anche Donald Trump, di una “tigre di carta”.

L’Occidente interpreta la pazienza e la tolleranza di Putin come segni di debolezza. In questo senso, la sua condotta è paragonabile alla politica di appeasement di Chamberlain: proprio come le concessioni del premier britannico a Hitler non fecero che alimentare la bestia e accelerare la guerra, così la debolezza percepita di Putin incoraggia oggi i leader europei a correre rischi avventati con ulteriori provocazioni verso la Russia. Tutto ciò, infine, potrebbe costringere Putin — o chiunque lo sostituisca, qualora venga rovesciato da nazionalisti delusi — a prendere misure drastiche e violente contro le nazioni occidentali, precipitando così il mondo in una Terza Guerra Mondiale.

Infine, come vede il futuro dell’Unione Europea, di Putin e di Zelensky?

È difficile essere ottimisti sul futuro dell’Europa finché la sua leadership resterà nelle mani dei “signori della guerra” che governano 24 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, e finché la linea politica continuerà a spingere verso una fusione sempre più stretta tra le istituzioni della NATO e quelle dell’UE sotto la guida di Ursula von der Leyen. È possibile che Emmanuel Macron sia infine costretto alle dimissioni, e che questo comporti anche l’uscita di scena della stessa von der Leyen. Tuttavia, negli ultimi anni non sono mancate false speranze di un cambiamento ai vertici europei, e ogni volta siamo rimasti delusi.

Oggi la minaccia più grave per la pace in Europa è rappresentata da Friedrich Merz, accusato di un atteggiamento “revanscista” tedesco. L’unica cosa che manca nel suo guardaroba è una divisa delle Waffen SS: per il resto, incarna perfettamente il ruolo di un ufficiale nazista di alto rango.

Il risultato complessivo è che la massiccia campagna di disinformazione, censura e pura propaganda condotta in tutta Europa sta preparando la popolazione alla guerra, non alla riconciliazione con il vicino orientale.

Il pesce inizia a marcire dalla testa e la mia personale esperienza con le élite belghe non giustifica alcuna speranza. Faccio parte del più prestigioso club francofono di Bruxelles, che nel nome porta la parola ‘royal’ e conta tra i suoi membri professionisti di grande successo in ogni settore. Eppure, quando durante una cena sento dire che bisogna reintrodurre la leva obbligatoria per i giovani, perché servirebbe a disciplinarli, non posso che concludere che questa classe dirigente sia oggi tanto illusa quanto lo era quella che precedette la Prima guerra mondiale.

Ci vorrà un miracolo perché l’Europa sopravviva alle proprie illusioni, ma non dispero, credo che sia stato un intervento divino a mantenere la pace durante i settant’anni della prima Guerra Fredda.

Il futuro del conflitto, in larga misura, è nelle mani di Vladimir Putin. Se nei prossimi giorni dovesse riuscire a “decapitare” il regime di Zelensky utilizzando i missili ipersonici Oreshnik e altre armi convenzionali, l’Unione Europea resterebbe paralizzata dalla paura, incapace di reagire o di pronunciare una parola. In seguito, potremmo assistere a un tentativo da parte europea di riavvicinamento alla Russia, nel tentativo di negoziare un qualche tipo di accordo di sicurezza che garantisca la pace nel continente.

Per quanto riguarda Zelensky, immagino che avrà l’intelligenza di fuggire dal Paese e rifugiarsi in Israele — o altrove — dove i miliardi di euro accumulati illecitamente gli avranno permesso di acquistare proprietà per sé e per la sua famiglia, dove poter trascorrere il resto della loro vita.