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Il risparmio energetico domestico non richiede grandi investimenti o lavori di ristrutturazione. Nella maggior parte dei casi parte da gesti semplici, ripetuti ogni giorno, che incidono in modo diretto sui consumi di gas, elettricità e acqua. Una gestione attenta dell'abitazione permette di ridurre la spesa annuale e, allo stesso tempo, di diminuire l'impatto ambientale. Le azioni più efficaci riguardano diversi ambiti, che è bene approfondire.

Riscaldamento ed energia: dove si concentra la parte più pesante della bolletta

Il riscaldamento rappresenta una delle voci più importanti nel bilancio energetico di una casa: di conseguenza, anche i piccoli interventi producono degli effetti misurabili. Abbassare la temperatura interna di appena 1°C riduce i consumi del 5% o 6% in un anno. Il cambiamento non comporta una perdita evidente di comfort, perché la differenza termica è minima, ma si riflette in modo costante sulla spesa nei mesi freddi.

Un secondo aspetto riguarda il contratto di fornitura. Molte famiglie mantengono la stessa tariffa per anni senza verificare se esistano delle condizioni più convenienti sul mercato. Confrontare periodicamente le proposte e valutare un cambio di fornitore, scegliendo per esempio delle offerte gas più competitive, può abbattere in modo sensibile i costi fissi annuali. Il confronto, tra l’altro, richiede poco tempo e consente di adeguare il contratto ai consumi reali dell'abitazione.

Anche il frigorifero pesa sui consumi elettrici, perché resta acceso per tutto l'anno. Quando il frigo o il congelatore accumulano uno strato eccessivo di ghiaccio, l'apparecchio lavora con maggiore fatica e consuma fino al 20% di energia elettrica in più. Sbrinare con regolarità l'elettrodomestico, dunque, è un mantra da seguire se si desidera risparmiare sui consumi in casa.

Elettrodomestici: come usarli senza sprechi

Gli elettrodomestici incidono sulla bolletta in base alla frequenza e al modo in cui vengono utilizzati. La lavatrice, per esempio, consuma la quota maggiore di energia per scaldare l'acqua. Scegliere un lavaggio a 30°C o la modalità Eco riduce in modo netto questo consumo, mantenendo un buon livello di pulizia per la maggior parte dei capi d’uso quotidiano. I detersivi moderni sono progettati per funzionare bene anche a basse temperature, quindi la qualità del risultato non peggiora.

La lavastoviglie segue una logica simile. Ogni ciclo di lavaggio utilizza una quantità quasi fissa di acqua e di corrente, indipendentemente dal numero di stoviglie inserite. Avviare l'elettrodomestico solo a pieno carico evita cicli inutili e riduce lo spreco di entrambe le risorse. In una famiglia che lava le stoviglie ogni giorno, questa semplice regola produce nel tempo un risparmio davvero apprezzabile.

Resta poi il tema dello stand-by, spesso sottovalutato. Televisori, decoder, caricabatterie e computer, anche quando non vengono usati, continuano ad assorbire energia attraverso i piccoli led sempre accesi. Il consumo teoricamente è basso per ogni singolo dispositivo, ma la realtà dice altro: basti pensare a tanti device in standby, connessi 24 ore al giorno, per 365 giorni. Collegare questi dispositivi ad una multipresa con interruttore permette di spegnerli completamente con un solo gesto, e di eliminare qualsiasi assorbimento di energia.