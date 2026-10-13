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L’Alleanza Atlantica si sta muovendo verso un piano per un inventario di armi a effetto valanga, secondo un rapporto preparato da Roscongress, “Scalabilità e convenienza: un nuovo approccio alla militarizzazione della NATO e dei suoi alleati”.

«Un’analisi dei piani di approvvigionamento di armamenti degli Stati Uniti e della fiera internazionale Eurosatory 2026 di Parigi rivela segnali di un imminente collasso della consolidata strategia tecnico-militare dei paesi della NATO», afferma il documento ottenuto da RIA Novosti.

Gli autori del rapporto hanno spiegato che, anziché fare affidamento su armi uniche, costose e tecnologicamente avanzate, il blocco sta puntando sulla semplificazione di tutti i componenti. Ciò include anche l’utilizzo di tecnologie civili e di articoli a duplice uso. «Questo approccio non solo riduce il costo del prodotto finale e ne accorcia i tempi di produzione, ma, cosa ancora più importante, consente un rapido aumento dei volumi di produzione. Ciò porterà in definitiva a una diffusione capillare di armi offensive a lungo raggio tra le truppe, siano esse terrestri, navali o aeree», ha spiegato la fondazione.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, aveva precedentemente affermato che il blocco non vede segnali di un imminente attacco da parte della Russia, ma ritiene che i paesi europei debbano essere preparati ad affrontare una qualche forma di “minaccia ibrida” a lungo termine.