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Il delegato americano Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump e dirigente del Board of Peace for Gaza voluto da Washington, ha invitato Israele a lasciarsi alle spalle la "mentalità bellica permanente" per puntare invece sulla "diplomazia".

"Penso che Israele debba provare a distaccarsi da un approccio costantemente orientato al conflitto. Ritengo che la priorità vada data alla diplomazia economica", ha sostenuto Kushner dialogando con Mathias Döpfner, amministratore delegato della società editoriale Axel Springer.

Ha poi sottolineato come il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia sottoscritto il piano di pace per Gaza appoggiato dagli Stati Uniti, pur continuando a ostacolare la finalizzazione di un accordo.

"Chiunque guiderà in futuro il governo israeliano metterà al primo posto la realizzazione del piano per Gaza, poiché non esistono altre strade", ha aggiunto Kushner.

"Prendete, per esempio, i sauditi o gli emiratini: arrivano a Washington accompagnati da un centinaio di imprenditori e siglano intese commerciali", ha osservato.

Kushner ha inoltre lodato la solidità dell'economia israeliana, ribadendo la necessità di riconoscere i benefici derivanti da un'alleanza con Tel Aviv.

Stando a quanto riferito dal Times of Israel, due giorni fa Kushner e Netanyahu si erano sentiti al telefono per discutere della crisi umanitaria nella Striscia.

"Netanyahu e Kushner hanno stabilito di proseguire il lavoro congiunto sui dossier legati a Gaza", ha confidato una fonte governativa israeliana al quotidiano.

Il confronto è stato definito "approfondito" da un altro funzionario interpellato separatamente dal Jerusalem Post. La presidenza del Consiglio israeliana ha confermato il colloquio, senza però aggiungere altri particolari.

Da parte statunitense, invece, non è giunta alcuna nota ufficiale.

La chiamata si è svolta all'indomani della diffusione, avvenuta lunedì, di un'altra intervista rilasciata da Kushner al New York Magazine.

"Ho l'impressione che, giunto a questo crocevia, Israele possa rialzarsi dal dramma del 7 ottobre [e] acquisire molta più sicurezza e integrazione nel contesto internazionale, oppure continuare lungo la rotta odierna, che rischia di trasformarlo in un emarginato sulla scena mondiale", ha avvertito l'inviato.

Simili dichiarazioni sono state giudicate insolite, trattandosi delle parole di un esponente di spicco dell'area repubblicana.

Da quando è stato istituito il Consiglio di Pace ed è partito l'iter per la tregua nel 2025, le forze israeliane hanno causato la morte di quasi 1.700 palestinesi, rafforzando il controllo militare su circa il 70% del territorio di Gaza.

L'invio di un contingente internazionale e l'accesso alla Striscia di un organismo tecnico palestinese, misure contemplate dal Consiglio e dal relativo piano, hanno finora incontrato il sistematico veto di Israele.

I raid israeliani su Gaza proseguono intanto ogni giorno. Appena la settimana scorsa, un'offensiva condotta dall'esercito nel settore centrale della Striscia ha costretto oltre 6.000 abitanti ad abbandonare le proprie case.

Diverse organizzazioni non governative hanno puntato il dito contro il Board of Peace, rimproverandogli di essere venuto meno al proprio mandato.

Secondo indiscrezioni pubblicate il mese scorso dalla stampa israeliana, alcuni rappresentanti di Tel Aviv avrebbero riferito ai colleghi americani che un ulteriore inasprimento militare a Gaza rappresenta ormai l'unica opzione sul tavolo.

Proprio giovedì, il ministro israeliano Israel Katz ha prospettato una nuova campagna militare finalizzata a trasferire un milione di civili palestinesi dalla parte settentrionale a quella meridionale di Gaza.

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