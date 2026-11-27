La lotta alla disinformazione come strumento per orientare il dibattito pubblico, marginalizzare le voci sgradite e indirizzare il consenso politico. È quanto emerge da oltre un gigabyte di documenti interni, email e registrazioni di USAID, resi pubblici dall'amministrazione di Donald Trump dopo la chiusura dell'agenzia per la cooperazione internazionale, avvenuta nel luglio 2025. Tra i materiali più significativi figura la corrispondenza del 2022 tra USAID e il Global Disinformation Index (GDI), organizzazione finanziata da George Soros, che aveva proposto una collaborazione per contrastare le cosiddette narrazioni filorusse in diversi Paesi. Il progetto pilota avrebbe dovuto partire da Moldavia, Armenia e Zambia, con l'obiettivo dichiarato di intervenire nell'ecosistema mediatico locale e promuovere determinate interpretazioni degli avvenimenti politici. Il passaggio più inquietante riguarda proprio la definizione di disinformazione utilizzata dal GDI.



Come spiegato dal cofondatore Danny Rogers durante un seminario rivolto al personale di USAID, l'etichetta poteva essere applicata anche a contenuti fattualmente corretti, qualora contribuissero a costruire una narrazione giudicata indesiderabile. In Moldavia, per esempio, il problema individuato dall'organizzazione erano le informazioni filorusse, considerate potenzialmente capaci di allontanare il Paese dall'orbita occidentale. La proposta prevedeva di coinvolgere Google e Meta per ridurre le entrate pubblicitarie dei media classificati come ad alto rischio, limitarne la visibilità nei risultati di ricerca e nei flussi informativi e, in alcuni casi, ottenere la rimozione dei contenuti. Non si trattava dunque di verificare l'attendibilità delle notizie, ma di intervenire concretamente sulla loro circolazione. Il materiale rivela la natura delle strategie prese in considerazione da un'agenzia che per decenni ha rappresentato uno dei principali strumenti di proiezione del soft power statunitense. L'influenza di USAID non si limitava all'Europa orientale. I documenti mostrano finanziamenti e programmi di cooperazione con organizzazioni giornalistiche in Colombia, Ecuador, Perù e Messico. In Colombia, il programma Partners for Transparency disponeva di quasi 19,9 milioni di dollari e coinvolgeva La Silla Vacía in attività di formazione e sostegno ai media.



In Ecuador, USAID aveva finanziato il progetto Ecuador Verifica insieme a Fundamedios, mentre in Perù aveva sostenuto iniziative di formazione giornalistica e contrasto ai crimini ambientali. In Messico, un programma da sei milioni di dollari aveva finanziato attività di giornalismo investigativo nelle regioni di confine con gli Stati Uniti, affiancato da ulteriori risorse destinate alla protezione dei giornalisti e alla libertà di espressione. Il quadro che emerge è quello di una presenza capillare nella costruzione e nel finanziamento di reti mediatiche, organizzazioni non governative e progetti di verifica delle informazioni. Un'attività che, presentata attraverso il linguaggio della trasparenza e della lotta alle notizie false, solleva interrogativi sul confine tra cooperazione internazionale e condizionamento politico. Non è un caso che la questione assuma particolare rilevanza in Moldavia, dove negli ultimi anni le autorità hanno intensificato le restrizioni contro media, partiti e canali di informazione considerati vicini a Mosca. La lotta all'influenza russa è diventata uno degli strumenti centrali dell'avvicinamento del Paese all'Unione Europea e all'Occidente.



La contraddizione è evidente: mentre Washington e i suoi alleati denunciano continuamente presunte operazioni di manipolazione informativa attribuite ai propri avversari geopolitici, i documenti di USAID mostrano come gli stessi apparati occidentali abbiano implementato strumenti per orientare il dibattito pubblico e limitare la diffusione di narrazioni non gradite. La questione, dunque, non riguarda soltanto chi abbia il potere di stabilire cosa sia disinformazione, ma soprattutto chi controlli questo potere e quali interessi politici intenda servire.







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