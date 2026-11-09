Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

Dopo mesi di interruzione, Russia, Ucraina e Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati. Il 10 e 11 novembre Abu Dhabi ospiterà una nuova tornata di colloqui trilaterali, con Washington nel ruolo di mediatrice, nel tentativo di imprimere un'accelerazione al percorso diplomatico per porre fine al conflitto. La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin, e comprenderà i viceministri degli Esteri Sergej Ryabkov e Mikhail Galuzin, oltre a esponenti dello Stato maggiore delle Forze armate russe. Per il regime di Kiev, il gruppo negoziale dovrebbe essere guidato da Rustem Umerov, capo dell'intelligence estera ucraina, affiancato da Kirill Budanov, David Arakhamia e altri rappresentanti delle istituzioni ucraine. Gli Stati Uniti saranno invece rappresentati dall'inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero di Donald Trump.



Al centro dei colloqui ci saranno soprattutto le questioni di sicurezza, la progressiva de-escalation, gli aspetti umanitari e le garanzie per il dopoguerra. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha chiarito che l'obiettivo è concordare i principi fondamentali destinati a confluire in un accordo complessivo. Kushner ha insistito sulla necessità di costruire una più ampia architettura di sicurezza, capace di impedire che le ostilità possano riprendere una volta raggiunto il cessate il fuoco. Trump si è mostrato ottimista, sostenendo che Mosca e Kiev, per la prima volta, sembrano entrambe intenzionate a raggiungere un'intesa. Il presidente statunitense ha parlato di un possibile «grande accordo» destinato ad avere conseguenze sull'intera Europa. Anche Mosca ha riconosciuto il ruolo diplomatico di Washington, mentre Putin ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per il contributo offerto nella ricerca di una soluzione e nella gestione delle questioni umanitarie. Resta tuttavia aperta la questione del ruolo europeo.



Il Cremlino ha precisato che i colloqui di Abu Dhabi avranno carattere esclusivamente trilaterale e che i rappresentanti europei non siederanno al tavolo insieme alle delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Una posizione che contrasta con le dichiarazioni di Parigi e Bruxelles: il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha assicurato che la Francia sarà presente, mentre Ursula von der Leyen ha annunciato l'invio di una squadra di alti funzionari europei. Witkoff e Kushner avranno inoltre contatti separati con UE, NATO e principali capitali europee. La ripresa del dialogo arriva dopo una serie di contatti diplomatici intensificatisi nelle ultime settimane, compresi gli incontri tra Witkoff e Putin a San Pietroburgo.



Mosca ha ribadito la propria disponibilità a una soluzione diplomatica, ma continua a considerare imprescindibile il superamento delle cause profonde del conflitto: dall'espansione della NATO verso est alla questione della sicurezza russa e dei diritti della popolazione russofona in Ucraina. Abu Dhabi rappresenta dunque un nuovo passaggio potenzialmente decisivo. Ma la distanza tra le posizioni delle parti resta significativa e la vera prova sarà trasformare le dichiarazioni di disponibilità al compromesso in garanzie concrete e in un accordo capace di affrontare le questioni strategiche che hanno alimentato la crisi.

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