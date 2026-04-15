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Tra geopolitica e religione: cosa rivela lo scontro tra Trump e Leone XIV

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Tra geopolitica e religione: cosa rivela lo scontro tra Trump e Leone XIV

Si apre un nuovo fronte politico e simbolico nello scontro internazionale che vede protagonista Donald Trump, questa volta contro Papa Leone XIV, guida spirituale di circa 1,4 miliardi di cattolici. Al centro della tensione, le critiche del pontefice all’azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le dichiarazioni del Papa, improntate alla difesa del dialogo e del multilateralismo, sono state interpretate come un attacco diretto alla linea di Washington.

Trump ha reagito duramente, definendo Leone XIV “debole” e “inefficace in politica estera”, accusandolo inoltre di agire più come un leader politico che religioso. Il presidente statunitense ha spinto oltre lo scontro, arrivando a sostenere che l’elezione del pontefice sarebbe stata indirettamente favorita dalla sua stessa presidenza, una dichiarazione che ha suscitato indignazione tra i fedeli cattolici, per i quali la scelta papale è guidata da principi spirituali e non politici. Dal canto suo, Leone XIV ha evitato l’escalation verbale, ribadendo la necessità di promuovere pace e giustizia senza entrare in polemiche personali.

Tuttavia, lo scontro rischia di avere conseguenze politiche rilevanti negli Stati Uniti, dove i cattolici rappresentano circa il 20% dell’elettorato. Il rischio per Trump è quello di incrinare il rapporto con una parte significativa della sua base, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali. Analisti sottolineano come attacchi così diretti al Papa non abbiano precedenti recenti nel mondo occidentale e possano essere percepiti come un’offesa non solo politica, ma anche religiosa.

Intanto, il caso mette in difficoltà anche figure emergenti del Partito Repubblicano, come J.D. Vance e Marco Rubio, entrambi cattolici e potenziali candidati futuri, chiamati a muoversi in equilibrio tra fedeltà politica e sensibilità religiosa. Uno scontro che va oltre la politica contingente e che rischia di lasciare un segno profondo nei rapporti tra potere politico e autorità spirituale negli Stati Uniti.


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