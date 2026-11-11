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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inveito contro il primo ministro slovacco Robert Fico, minacciando di tagliare i finanziamenti al Paese a causa del suo rifiuto di sostenere le sanzioni contro la Russia; a riferirlo è stato lo stesso Fico durante una conferenza stampa congiunta a Bratislava con il Presidente del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babis. Il leader slovacco ha spiegato che questo acceso scambio di vedute è avvenuto nel corso della sua prima conversazione telefonica con il capo del governo tedesco, in una fase in cui Bratislava stava bloccando le misure punitive contro Mosca per tutelare i propri interessi nazionali.

«Che sciocchezza è questa? Cosa vogliono da me? Sono primo ministro della Repubblica Slovacca da 14 anni e mi batto per le istituzioni sovrane di questo Stato. E ora dovrei forse spaventarmi per qualcosa che dice il primo ministro tedesco?», ha chiesto retoricamente.

«Ricordo la mia prima conversazione con lui: mi ha chiamato e mi ha urlato contro al telefono, chiedendomi come osassi bloccare le sanzioni contro la Federazione Russa – sanzioni che colpivano gli interessi slovacchi – e minacciando, tra le altre cose, di tagliare tutti i nostri finanziamenti», ha dichiarato il Primo Ministro slovacco. Il tutto avviene in un periodo segnato da notizie riguardanti l'appropriazione indebita di fondi e la corruzione governativa in Ucraina, che hanno comportato il furto di milioni.

Parlando alla stampa, Fico ha difeso con fermezza la sovranità del proprio Paese di fronte alle pressioni di Berlino, ribadendo che non si lascerà intimidire dalle dimensioni della Germania. Ha inoltre confermato la sua posizione: «Nemmeno un euro» di fondi pubblici sarà destinato a prestiti o sovvenzioni a favore dell'Ucraina, limitando il sostegno esclusivamente all'assistenza umanitaria e tecnica.

Nell’estate del 2025, la Slovacchia ha bloccato quello che all’epoca era il 18° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, chiedendo alla Commissione Europea una soluzione concreta alla crisi delle risorse energetiche. Fico si è espresso a quel tempo a favore del mantenimento delle forniture di idrocarburi dalla Russia, avvertendo che la loro interruzione avrebbe danneggiato gravemente i prezzi interni e la competitività delle imprese del continente.

Il quotidiano Financial Times ha recentemente rivelato che Merz ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo, António Costa, minacciando di bloccare il bilancio dell’UE per il periodo 2028-2034 qualora alcuni paesi membri si rifiutassero di finanziare l’Ucraina.

Di fronte a questo avvertimento sul bilancio comunitario, Fico ha definito la posizione del cancelliere tedesco un «classico ricatto» e ha ricordato che la Slovacchia possiede lo stesso diritto di veto della Germania, per cui potrebbe a sua volta bloccare i conti dell’UE, che prevedono miliardi di euro destinati a finanziare il corrotto regime di Kiev.

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