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Il Brasile sanziona Meta per irregolarità

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Il Brasile sanziona Meta per irregolarità

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Il Tribunale Superiore Elettorale (TSE) del Brasile ha confermato l'avvio di un'azione legale contro Meta in merito a presunte irregolarità legate alla diffusione di contenuti e al funzionamento delle sue piattaforme durante il processo elettorale che ha portato alla rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia, da parte del presidente, di una serie di ostacoli che, a suo dire, avrebbero limitato la visibilità della sua candidatura sulle piattaforme social gestite dall'azienda tecnologica. Le accuse riguardavano restrizioni che hanno ridotto la diffusione di contenuti e servizi legati alla sua campagna elettorale.

Secondo quanto sostenuto, le piattaforme digitali dell'azienda hanno garantito una maggiore visibilità al candidato dell'estrema destra neoliberista Flávio Bolsonaro, il quale, pur avendo vinto il primo turno delle elezioni, è stato poi sconfitto da Lula al ballottaggio.

Tra le criticità sollevate figura il trattamento iniquo riservato ai contenuti di natura politica.

La denuncia si è basata anche su comunicazioni interne dell'azienda, trapelate all'esterno, in cui venivano riconosciuti problemi operativi e blocchi che hanno interessato gli account ufficiali collegati a Lula. Tra gli episodi documentati figurano difficoltà nell'acquisto di spazi pubblicitari a pagamento e il reindirizzamento delle ricerche verso un canale WhatsApp associato a Bolsonaro.

Tali accuse sono state avvalorate da ricerche accademiche condotte da enti come NetLab, un laboratorio dell'Università Federale di Rio de Janeiro. Tali studi hanno rilevato la circolazione di inserzioni fraudolente - create tramite intelligenza artificiale e finanziate dall'estero - volte a minare la credibilità delle istituzioni governative.

Dopo aver esaminato il caso, il Tribunale Superiore Elettorale (TSE) ha votato all'unanimità l'imposizione di una multa di 7,5 milioni di reais - circa 1,3 milioni di dollari statunitensi - a carico di Meta. Tuttavia, il tribunale ha concluso che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare un tentativo intenzionale di alterare gli equilibri della competizione elettorale.

Nel motivare la sentenza, il giudice relatore Marco Aurélio Bellizze ha osservato che, sebbene non sia stata dimostrata alcuna "azione deliberata volta a influenzare il processo elettorale", le irregolarità riscontrate hanno giustificato la sanzione pecuniaria inflitta all'azienda.

Nel frattempo, diverse organizzazioni sociali e collettivi hanno espresso il proprio dissenso organizzando una protesta davanti alla sede di Meta a San Paolo. Con lo slogan "Meta, stai fuori dalle nostre elezioni!", i partecipanti hanno chiesto maggiore trasparenza nei processi di comunicazione.

Dal canto suo, il legale dell'azienda, Patrícia Marta Martins, ha dichiarato davanti al TSE che le accuse sono "false e prive di fondamento", sostenendo che la società abbia pienamente ottemperato a tutti gli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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