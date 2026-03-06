Araghchi alla NBC: "Pronti alla guerra terrestre con gli USA"

Un'intervista destinata a fare il giro del mondo. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha rilasciato forti dichiarazioni ai microfoni della NBC, gettando nella "visibile confusione e incredulità" il conduttore statunitense. Il momento clou? L'affermazione che l'Iran è "pronto e disposto a combattere gli Stati Uniti in una guerra terrestre".

Il video, diventato virale in rete, mostra il volto del giornalista mentre cerca di processare una sfida così diretta, un tono che stride con la consueta dialettica diplomatica. Ma la notizia non è solo la dichiarazione del ministro, quanto il dibattito infiammato che ha scatenato tra il pubblico, rivelando umori profondi. Nei commenti al video emerge chiaramente una narrazione opposta a quella tradizionale occidentale, con molti utenti che esprimono sfiducia nella potenza militare USA evocando gli spettri del Vietnam e dell'Afghanistan. C'è consapevolezza della posta in gioco: l'Iran non è un avversario semplice, forte di corpi armati come i Pasdaran. Paradossalmente, alcuni notano come il discorso di Araghchi suoni "più calmo ed orientato al confronto" rispetto ai politici occidentali, sottolineando un contrasto tra la sostanza dura e la forma pacata.

Al di là della provocazione, l'intervento di Araghchi e le reazioni che ha generato fotografano un momento di tensione altissima. Da un lato, Teheran alza il tiro mostrando i muscoli ad un'opinione pubblica interna ed internazionale. Dall'altro, il video diventa uno specchio per una fetta di pubblico occidentale che sembra aver perso fiducia nella propria presunta invincibilità militare, quasi rassegnata all'idea che qualsiasi confronto terrestre si trasformerebbe in un pantano senza fine.

In ultima analisi possiamo affermare che la faccia stupita del giornalista di NBC è forse il simbolo degli USA che faticano a comprendere un nemico che si dice apertamente pronto a combattere mentre il presidente Trump proclama una vitoria totale al momento solo virtuale.

